Salzgitter. Der Stahlkonzern leidet nach eigenen Angaben unter der schwachen Konjunktur. Der Salzgitter-Aktienkurs rutscht weiter ab.

Rückläufiger Umsatz, Gewinneinbruch: Das erste Quartal hat die Salzgitter AG mächtig durchgerüttelt. Das teilte der Stahlkonzern am Montag mit. Eine Folge: Der Aktienkurs des Unternehmens, an dem das Land Niedersachsen mit 26,5 Prozent beteiligt ist, rutschte weiter ab. Das Unternehmen bekam nach eigenen Angaben die Auswirkungen der lahmenden Wirtschaft in Deutschland zu spüren.

Die Zahlen im Überblick: Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 10 Prozent auf 2,68 Milliarden Euro. Der Nachsteuergewinn brach im selben Zeitraum von 140,5 Millionen Euro auf nun 15 Millionen Euro ein. Dass es nicht noch schlimmer wurde, verhinderte nach Unternehmensangaben der Geschäftsbereich Technologie, zu dem der Dortmunder Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KHS gehört, sowie die Beteiligung am Hamburger Kupferunternehmen Aurubis.

Salzgitter AG bleibt beim Ausblick zurückhaltend

Wie Finanzvorständin Birgit Potrafki in einer Mitteilung des Unternehmens erläuterte, blieb eine Belebung der Wirtschaft bislang aus. Die Erholung werde voraussichtlich später und schwächer einsetzen, als noch vor kurzem erwartet. Potrafki: „Insbesondere unsere Kernkundenmärkte Bau, Automobil und Maschinenbau verzeichneten in Deutschland über das erste Quartal hinweg teilweise ausgeprägte Schwächen.“ Das habe unmittelbare Auswirkungen auf das Stahlgeschäft der Salzgitter AG.

Der Ausblick des Konzerns auf das Restjahr fiel entsprechend zurückhaltend aus. Der Kurs der Salzgitter AG fiel am Montag erneut, binnen eines Jahres hat die Salzgitter-Aktie mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren.