Wolfsburg. Der Betriebsrat des Autobauers stützt die neue China-Offensive. Zugleich kritisiert er „Verwerfungen“ aus der Ära Diess.

„In China, für China“ – mit dieser Strategie will VW auf dem hart umkämpften chinesischen E-Auto-Markt ganz nach vorne fahren. Die Konsequenz: Das Chinageschäft wird im Reich der Mitte weitgehend eigenständig geführt und von Wolfsburg abgekoppelt. Die VW-Zentrale verliert für den wichtigsten Automarkt der Wolfsburger an Bedeutung. Dieser vom Vorstand beschlossene Kurs wird vom Betriebsrat mitgetragen, wie Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo unserer Zeitung sagte.

Cavallo: „Die Veränderungen im China-Geschäft lassen uns nicht jubeln. Aber klar ist: China bleibt weiterhin ein äußerst wichtiger Markt. Hätten wir die Strategie nicht angepasst, wäre die Gefahr groß, in China abgehängt zu werden.“ Zwar ist VW in China noch eine Macht, wenn es um Verbrennermodelle mit Verbrennermotor geht.

VW will in China Zeit und Kosten sparen

Wenn es allerdings um E-Modelle geht, spielen die Autos mit dem VW-Logo nur eine nachgeordnete Rolle. Diese Entwicklung begründet die neue Chinastrategie. Mit einem neuen Entwicklungszentrum in der chinesischen Stadt Hefei, mit einer eigenen China-Plattform, durch Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen soll bei der Auto-Entwicklung ein Drittel der bisherigen Zeit eingespart werden. Die China-Plattform bringt laut VW eine Kostenersparnis von 40 Prozent gegenüber der bisherigen Plattform. Und mit der Entwicklung vor Ort soll zielgenau der Geschmack der Kunden getroffen werden.

Durch die Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern will VW Zugang zu deren Entwicklungen bekommen, wenn es etwa um digitale Anwendungen oder das autonome Fahren geht. „Die zusätzlichen Kooperationen im China-Geschäft sind notwendig, weil wir sonst den Anschluss verlieren und mit dem Wettbewerb nicht mithalten können. Die Wettbewerber haben in den Corona-Jahren in China weitergearbeitet, als hätte es die Pandemie nicht gegeben. Jetzt sind diese Unternehmen wirklich gut“, bewertet Cavallo die Kooperationen.

Cavallo: VW wird künftig gezielter Autos für einzelne Märkte bauen

An der Abkopplung von Wolfsburg führt nach ihren Angaben kein Weg vorbei. „Wir müssen in China schneller werden. Das gelingt uns nicht, wenn wir zu viel aus Deutschland heraus machen und steuern“, sagt Cavallo. Das liege einerseits daran, dass in Deutschland noch beide Technologien – E-Mobilität und Verbrenner – entwickelt würden.

Die Betriebsratschefin sieht aber andererseits auch Fehler im Management. So gebe es noch „Verwerfungen“ aus der Ära des vor knapp zwei Jahren geschassten Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess. Cavallo: „So kommt die von Diess angekündigte SSP-Plattform nicht bis 2026. Sie hätte auch in China eingesetzt werden sollen. Daher wird nun eine eigene China-Plattform entwickelt als Übergang bis zur SSP.“

Nach ihrer Einschätzung ist die Abnabelung des wichtigsten Markts von Wolfsburg nur der Auftakt einer generellen Entwicklung. „Unabhängig von unserer Strategie entkoppelt sich die Welt. Wir werden künftig noch gezielter Autos für einzelne Märkte entwickeln und bauen müssen. Das eine Welt-Auto gibt es nicht mehr“, sagt Cavallo. Einerseits, weil die Anforderungen der Kunden je nach Weltmarkt immer stärker variieren würden; und andererseits, weil sich Weltmärkte stärker wirtschaftspolitisch voneinander abgrenzen – so wie die USA von China.