Langenhagen: Beschäftigte des Bau-Gewerbes streiken an einer Rohrleitungsbaustelle in der Region Hannover. Ab Dienstag sollen die Streiks im Bauhauptgewerbe mit 930.000 Beschäftigten nach Angaben der Gewerkschaft punktuell im gesamten Bundesgebiet stattfinden. Die Arbeitgeber hatten am Freitag vorvergangener Woche den Schlichterspruch abgelehnt. © DPA Images | Julian Stratenschulte