Vertragsunterzeichnung zwischen dem DFB und Klarna (von links): Nicole Defren (Head of Germany, Klarna), Holger Blask (DFB-Geschäftsführer), Dominic Hoffmann (Head of Northern and Central Europe, Klarna Group) und Henning Wegter (Abteilungsleiter Partner und Vertrieb). © Yuliia Perekopaiko/DFB | Yuliia Perekopaiko/DFB