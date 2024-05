Wolfsburg. Unser Wohlstand fällt nicht vom Himmel. Schon gar nicht in diesen Zeiten. Und er ist stark gefährdet, meint Andreas Schweiger.

Als VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo am Mittwoch bei herrlichem Frühjahrswetter in Helmstedt ihre Ansprache zum Tag der Arbeit hielt, bekam sie viel Beifall und Kopfnicken von den in der großen Mehrzahl reiferen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wer würde nicht zustimmen, wenn es in Deutschland mehr Tarifverträge und Tariflöhne gäbe? Wer würde nicht zustimmen, wenn wir nicht mehr über Armut und speziell Kinderarmut sprechen müssten? Und wer fände es nicht angenehm, wenn er oder sie mehr Freizeit hätte – ohne dass es auf Kosten des Wohlstands geht. Natürlich.

Das alles setzt allerdings eine gedeihende Wirtschaft voraus, die den Wohlstand und seine Annehmlichkeiten finanziert. Dieses Fundament bröckelt, auch wenn es vielen Unternehmen gut geht und Deutschland weit davon entfernt ist, der „arme Mann“ Europas zu sein. Aber: Auf der einen Seite ist die Stimmung in vielen Unternehmen schlecht, wie Umfragen von Wirtschaftsverbänden zeigen. Schlechte Perspektiven, zu viel Bürokratie, Fachkräftemangel lauten die Schlagworte. Und das schlägt sich unter anderem in einer Investitionszurückhaltung nieder.

Deutschland ist bei Innovationen nicht mehr in der Spitzengruppe

Auf der anderen Seite verliert Deutschland ganz grundsätzlich seine einstige Stärke als Exportland, nämlich führend in Spitzentechnologien zu sein. Im Innovations-Indikator des Bundesverbands der Industrie (BDI) belegt Deutschland unter 35 verglichenen Ländern lediglich Rang 10. Wenn es um Schlüsseltechnologien wie etwa Energie- oder Biotechnologie geht, rangiert Deutschland demnach immerhin auf Rang 7.

Aber: „Deutschlands Innovationsfähigkeit stagniert. Seit 15 Jahren geht es wegen der starren finanziellen und personellen Strukturen des deutschen Staats hier nicht richtig vorwärts. Es ist höchste Zeit für eine Frischekur für das deutsche Innovationssystem“, schreibt der Verband.

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum bescheinigt Deutschland zwar ein „sehr effizientes Innovationssystem“. Für mehr als Platz acht reicht es dann aber doch nicht im internationalen Vergleich. Die Schwachpunkte: Bildung und Digitalisierung. Bei den Bildungsausgaben etwa belegt Deutschland nur Rang 36.

Patentanmeldungen aus dem Inland gehen in Deutschland zurück

Die Zahl der Patentanmeldungen von inländischen Unternehmen in Deutschland geht seit vielen Jahren zurück. Nach Angaben des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) in München fällt Deutschland zum Beispiel bei der Digitalisierung weiter zurück. Stattdessen gebe es kräftige Zuwächse bei den Patentanmeldungen aus den USA und aus China.

Das Geschäft mit Batterietechnik wird ebenfalls nach Angaben des DPMA immer stärker von Herstellern aus Korea und China bestimmt. Beide Länder kämen auf fast die Hälfte der Patentanmeldungen, Deutschland dagegen nur auf knapp 16 Prozent. Zwar gibt es auch Lichtblicke, etwa bei Solartechnik und Künstlicher Intelligenz, den grundsätzlichen Trend ändern sie aber nicht.

VW koppelt China-Geschäft von Wolfsburg ab

So abstrakt diese Beispiele noch wirken mögen, so handfest wird es, wenn wir in unsere Region blicken. Vor eineinhalb Wochen hat VW seine neue China-Strategie verkündet. „In China, für China“ lautet das Motto. Soll heißen: Der für VW größte und wichtigste Markt wird weitgehend von Wolfsburg abgekoppelt. Für VW ist das eine echte Zeitenwende.

Im Reich der Mitte sollen künftig mit chinesischen Partnern Autos für China entwickelt werden. Das sind nicht irgendwelche Schrauberbuden, sondern Experten für digitale Anwendungen oder das autonome Fahren. Warum der Autobauer diesen Aufwand betreibt? Weil er nach eigenen Angaben in China dramatisch schneller und günstiger agieren kann als in Deutschland.

VW entwickelt und produziert in China schneller und günstiger als in Deutschland

Die hier geplante neue Plattform ist nicht fertig und käme für das schnelllebige Geschäft im Reich der Mitte zu spät. Dort sollen die Autos künftig in zwei Drittel der bisherigen Zeit konzipiert werden. Die neue Plattform für China soll zudem gegenüber der bisherigen MEB-Plattform 40 Prozent der Kosten sparen.

Und das war es noch nicht. In China arbeiten die Menschen deutlich mehr und länger als hierzulande. Je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit stehen den Chinesen zwischen fünf und 15 Tage Urlaub im Jahr zu. Viele arbeiten sechs Tage die Woche. All das wollen wir hier nicht, aber wir müssen uns in Deutschland auch mit dieser Form des Wettbewerbs sehr ernsthaft auseinandersetzen.

VW: China soll für Deutschland der Lehrmeister sein

Schon jetzt verkündet VW selbstbewusst, dass Deutschland und die anderen Märkte künftig von China lernen sollen. Auch das ist eine Zeitenwende: Nicht mehr Deutschland bringt den Chinesen Industrialisierung bei, nun läuft es umgekehrt. Dabei steht derzeit noch „Chinese Speed“ im Vordergrund, die chinesische Geschwindigkeit. Warum soll nicht bald mehr folgen? Inzwischen besetzen Chinesen völlig zurecht Spitzenpositionen im dortigen VW-Management. Ihr Selbstbewusstsein wird mit jedem Jahr wachsen, wenn denn die neue, sehr durchdacht und klug angelegt wirkende Strategie aufgeht.

Mehr Tarifbindung, mehr Tariflöhne, mehr Freizeit – diese Wünsche erfüllen sich vor diesem Hintergrund nicht mehr mit der heute anmutenden Leichtigkeit vorangegangener Jahre. Deutschland steht in einem brutalen internationalen Wettbewerb. Und das in einer Welt, in der sich das Machtgefüge weiter Richtung Asien verschiebt.

Deutschland kann im internationalen Wettbewerb nur mit Exzellenz punkten

Die Antwort darauf, das Gegenmittel lautet Exzellenz. Wenn Erfindungen aus Deutschland wirklich exzellent, führend und auch in puncto Nachhaltigkeit einzigartig sind, ist das schon mal ein guter Anfang. Dann müssen sie aber in Produkte münden, die diesen Anspruch ebenfalls erfüllen – und zu wettbewerbsfähigen Preisen hergestellt werden können. Denn Deutschland ist nach wie vor ein Land, das maßgeblich von seiner Industrie lebt.

Und das nicht schlecht. Wie eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Auswertung des „Handelsblatts“ zeigt, sinkt die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit seit vielen Jahren auf jetzt 36,3 Stunden. Weniger als in Deutschland wird im EU-Vergleich nur in Finnland, Dänemark und Frankreich gearbeitet. Wenn wir uns all diese Vorzüge länger leisten wollen, dann geht dies nur mit einem deutlich besseren Bildungssystem über alle Ebenen, einem riesigen Erfolgshunger und auch mit Demut, die uns den Wert unseres Wohlstands erkennen lässt.