Frankfurt/Main. Der Dax ist nach seinem schwungvollen Start in die Woche etwas tiefer in den Handel am Dienstag gestartet. Der deutsche Leitindex fiel kurz nach dem Auftakt um 0,46 Prozent auf 18.234,39 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,21 Prozent auf 27.079,85 Zähler nach. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, stand 0,38 Prozent im Minus bei 5026,71 Punkten. Die US-Börsen kamen am Vortag nicht vom Fleck, Asien zeigte sich uneinheitlich.

Eine größere Korrektur nach dem Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18.567 Punkten hat der deutsche Leitindex bislang vermieden. Seit Jahresbeginn steht noch immer ein Dax-Gewinn von fast neun Prozent zu Buche. Analysten schließen nicht aus, dass die Kurse nun zunächst auf hohem Niveau verharren, bis die bevorstehende Saison der Quartalsbilanzen aus den USA neue Impulse setzt. Gleichwohl würde auch ein Rücksetzer nach der Rally der Vormonate nicht überraschen. Wichtig für die Anleger werden US-Inflationsdaten am Mittwoch sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

