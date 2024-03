Braunschweig. Das Landgericht bündelt zwei Verfahren gegen den ehemaligen VW-Chef. Der bestritt bisher, von den Abgas-Manipulationen gewusst zu haben.

Im Zuge der juristischen Aufarbeitung des VW-Abgasbetrugs bündelt das Landgericht Braunschweig zwei Verfahren gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn. Die Hauptverhandlung beginnt nach Angaben des Landgerichts am 3. September in Braunschweig.

In den bislang getrennt behandelten Verfahren geht es einerseits um den Vorwurf des Betrugs und der Falschaussage, andererseits um den Vorwurf der Marktmanipulation. Beide Verfahren sollen nun zusammen verhandelt werden. Winterkorn war nach dem Bekanntwerden der Abgas-Manipulationen im September 2015 als VW-Chef zurückgetreten.

Winterkorn übernahm die politische Verantwortung

Er übernahm mit diesem Schritt die politische Verantwortung für diesen in der deutschen Geschichte einmaligen Fall. Winterkorn bestreitet aber bis heute, von den Vorgängen gewusst oder gar daran beteiligt gewesen zu sein. So auch jüngst vor dem Oberlandesgericht Braunschweig.

Dort war der 76-Jährige als Zeuge geladen. In dem Verfahren fordern Aktionäre von der Porsche-Holding SE und von VW Schadenersatz. Der Vorwurf: Die Unternehmen hätten nicht rechtzeitig über den Abgasbetrug informiert. Dadurch sei den Aktionären Schaden in Milliardenhöhe entstanden.

Winterkorn: Habe von den Abgas-Manipulationen nichts gewusst

In seiner mehrtägigen Aussage bekräftigte Winterkorn seine bisherigen Ausführungen, von den Vorgängen keine Kenntnis gehabt zu haben. In einem parallel laufenden Strafverfahren vor dem Landgericht Braunschweig war Winterkorn bereits angeklagt. Das Verfahren gegen ihn wurde aber wegen seines Gesundheitszustands abgekoppelt. Seitdem wird in dem Strafverfahren gegen vier zum Teil ehemalige VW-Manager unter anderem wegen des Betrugsvorwurfs verhandelt.

