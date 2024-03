Braunschweig. Zur Ausbildungsmesse kamen 350 Schüler und junge Besucher, um sich bei regionalen Unternehmen über ihre Zukunft zu informieren.

„Weißt du schon, was du nach der Schule machen willst?“ Einige Schülerinnen und Schüler dürften diesen Satz schon zur Genüge gehört haben. Antworten auf diese Fragen gab es am vergangenen Dienstag bei der Azubimesse im Forum Medienhaus. Mit 23 Firmen und Organisationen – von der Polizei und der Bundeswehr bis hin zu New Yorker und Siemens – waren viele regionale Arbeitgeber vertreten.

Unter dem Motto „Von Azubis für Azubis“ bot sich für die etwa 350 Schüler und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, mit Mitarbeitenden der Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Doch anstatt mit der Personalabteilung zu sprechen, hatten sie die Chance, sich mit jungen Mitarbeitenden zu unterhalten, die aus dem Arbeitsalltag eines Auszubildenden berichteten und für eine offene Atmosphäre sorgten. Organisiert wurde die Veranstaltung, wie schon in den vergangenen Jahren, von Funke Medien Niedersachsen, wozu auch diese Zeitung gehört.

Bei der Ausbildungsmesse in Braunschweig rekrutieren Azubis den Nachwuchs

Für Saskia Piel-Elges von Funke Medien Niedersachsen sind die Gespräche auf Augenhöhe elementar für die Azubimesse. „Viele Firmen werden nicht von Recruitern repräsentiert, sondern von ihren Azubis. Die können aus erster Hand über alles sprechen, was die Ausbildung wirklich bedeutet – und alles, was den potenziellen Bewerbern wichtig ist. Da geht‘s dann eben auch um Gehalt, Azubievents und Wertschätzung“, sagte sie. Aufgelockert wurde die Veranstaltung auch durch das Rahmenprogramm mit Musik, Gewinnspielen und Verpflegung.

Ein Großteil der jungen Besucher macht gerade einen Schulabschluss, wie der 17-jährige Michael. Er sucht nun nach einem Ausbildungsplatz, weil er sich noch nicht sicher ist, was er nach der Schule machen will. Am Dienstag war er vor Ort, um sich Input zu holen. Ähnlich sieht es bei Aljoscha (18) aus: „Ich wollte mich über meine Zukunft informieren, was ich machen könnte. Ich mache gerade Abi und schaue mich um, wie es danach weitergeht.“ Besonders interessant fand Aljoscha die Angebote als Toningenieur beziehungsweise als Audio-Engineer und die von Polizei und Bundeswehr, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Azubimesse in Braunschweig: Anlaufstelle für eine erste berufliche Orientierung

Aber nicht nur Schüler, die sich nun erstmals ins Berufsleben stürzen, wollten sich bei der Azubimesse informieren. Celine (26) beispielsweise war trotz abgeschlossener Berufsausbildung als Mediengestalterin bei der Azubimesse dabei. Sie möchte sich umorientieren und sah die Messe als Chance, sich umzuschauen, was für Alternativen es gibt. „Ich habe mir die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin angeguckt, vielleicht ist das was für mich“, sagte sie nach ihrem Besuch.

Auch Tim (20) möchte sich noch einmal etwas anderes suchen. Er hatte sich nach seinem Abitur für ein Jura-Studium entschieden, bemerkte aber nach drei Semestern, dass dies nicht das Richtige für ihn ist. Darum wollte er sich bei der Azubimesse, von der er in der Zeitung erfahren hatte, über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren. Besonders interessant fand er die Gespräche mit der Polizei und Kosatec, erzählte er.