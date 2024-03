Wolfsburg. Spiegeln die Kommentare bei Facebook das Meinungsbild der Mehrzahl der VW-Beschäftigten, wäre das erschütternd, meint Andreas Schweiger.

Seit Jahren schon reden sich die Mitglieder des VW-Vorstands den Mund fusselig und preisen die Strategie der Elektro-Mobilität. Seit Jahren schon argumentieren sie mit den strengeren gesetzlichen CO 2 -Auflagen und mit den eigenen Zielen, den CO 2 -Ausstoß senken zu wollen, um das Klima zu schonen. Doch scheinen diese Argumente nicht zu greifen. Dieses Bild vermittelt ein Blick auf die Kommentare zu unserer jüngsten VW-Berichterstattung. Dort ist überwiegend eine Ablehnung der Elektrostrategie zu vernehmen.

Die Kritik der Facebook-Mitglieder richtet sich nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen die Politik in Berlin und Brüssel. Nun mag man es sich einfach machen und sagen, dass sich bei Facebook und Co. meist sowieso nur die Unzufriedenen tummeln; diejenigen, die gegen einen Wandel jedweder Art sind. Doch gerade das wäre fatal. Denn längst nicht jede Kritik ist unsachlich. Nein, es werden auch Punkte angesprochen, die ernst genommen werden müssen: zum Beispiel dasLaden von E-Autos in Wohnquartieren, in denen die Menschen in Etagenwohnungen leben. Auf viele Herausforderungen gibt es noch keine Antworten.

Noch hat VW nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugt

Die aber müssen die Verantwortlichen liefern – bei VW und in der Politik. Die Verkehrswende wird nur gelingen, wenn die Menschen von der neuen Technik überzeugt sind. Dazu braucht es neben einer durchdachten Strategie mit überprüfbaren Zwischenzielen eine klare Kommunikation. Das abrupte Aus der E-Autoförderung war ein Beispiel dafür, wie es Politik nicht machen sollte.

Und auch bei VW ist der Weg noch lang und staubig, bis alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (zumindest fast alle) vom Kurs des Unternehmens überzeugt sind. Spiegeln die angesprochenen Kommentare bei Facebook das Meinungsbild der Mehrzahl der VW-Beschäftigten, wäre das mindestens erschütternd. VW hätte dann neben Kosten- und Absatzproblemen bei E-Autos noch eine Herausforderung der ganz speziellen Art.