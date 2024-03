Wolfsburg. Nach der VW-Berichterstattung ist das Echo groß. Erkennbar ist: Die meisten, die sich bei Facebook äußern, lehnen die E-Mobilität ab.

„Verbrenner sind die neue Hoffnung für das VW-Werk Wolfsburg“, „VW – Ein Unternehmen sucht sich selbst“: Unter diesen Überschriften veröffentlichte unsere Zeitung am vergangenen Samstag einen Bericht zur künftigen Produktion im Stammwerk und einen Kommentar zur Kritik der Betriebsratsvorsitzenden Daniele Cavallo. Ihr Vorwurf: VW fehle ein Zielbild, hinter dem sich die Belegschaft versammeln könne. Die Berichterstattung fand, insbesondere in den sozialen Medien, ein großes Echo – erkennbar auch bei VW-Beschäftigten. Deutlich wird dabei: Die Menschen, die sich zu Wort gemeldet haben, hadern sehr mit dem aktuellen Kurs von VW.

Das bezieht sich vornehmlich auf die Gewichtung der Elektro-Mobilität. Nach offizieller VW-Sprechart ist die Produktion von E-Fahrzeugen der einzige in die Zukunft weisende Weg, der Erfolg verspricht. Dafür sorgten schon allein die gesetzlichen CO 2 -Vorgaben.

Auftragseingänge bei VW unter den Erwartungen

Der Haken dabei: Spätestens mit dem Aus für die staatliche Förderung von Stromern wird deutlich, dass die E-Mobilität in Deutschland nur wenig ankommt. Die Auftragseingänge erfüllen nicht die Erwartungen der VW-Verantwortlichen. Stattdessen läuft das Geschäft mit Verbrennermodellen.

Diese Entwicklung findet entsprechenden Niederschlag in der VW-Planung. Der rein elektrische ID.3 wird wegen der schwachen Nachfrage weiterhin in Zwickau gebaut, eine geplante Teilverlagerung der Produktion nach Wolfsburg wurde abgeblasen. Der Sprung der Wolfsburger ins Elektrozeitalter wird damit nach hinten geschoben. Die Zukunft muss warten.

Nur eine Minderheit verteidigt die VW-Strategie zur E-Mobilität

Bei Facebook wurde der Bericht rund 1400 Mal kommentiert und darüber diskutiert. Nur eine Minderheit verteidigte die Strategie der E-Mobilität. So hieß es zum Beispiel: „Ich fahre jeden Tag 40 KM zur Arbeit und bin froh, dass es Alternativen zum Verbrenner gibt. Für mich sind die Vorteile eines E-Autos: sparsam, schnell, warm. Kaum Wartungskosten. Die geringe Reichweite (300 Km) interessiert mich da wenig.“

Ein anderes Facebook-Mitglied schrieb: „Es gibt durchaus Menschen, die ein E-Fahrzeug im Alltag sinnvoll nutzen können. Mein Nachbar hat ein Einfamilienhaus mit Garage und PV-Anlage. Nutzt das Fahrzeug als Speicher.“ Der Verfasser dieser Nachricht schränkte aber ein, dass dieser Nutzwert Menschen in Berliner Etagenwohnungen nicht gegeben sei.

Kritik auch an der Qualität der VW-Modelle

Fast allen anderen Beiträgen war dagegen die Ablehnung der E-Mobilität zu entnehmen. Die Spannbreite der Reaktion reichte von ernsthaft argumentierend bis hin zum bloßem Spott. Einige Beispiele: „Logische Entwicklung nach der gestrichenen Förderung für das Einwegauto“, schrieb ein Facebook-Nutzer. Ein anderer meinte: „Die E-Mobilität ist das unsozialste Projekt, was unsere Regierung beschlossen hat, da es für 70 Prozent der Bürger in Ballungszentren das Aus der individuellen Mobilität bedeuten würde.“

Ein anderer Beitrag übte grundsätzlich Kritik an der Qualität von VW-Modellen: „Die einzige Hoffnung wäre, wenn VW endlich qualitativ besseres Material von den Zulieferern ordern würde. (...) Früher war ein Kaufgrund für einen VW ,deutsche Wertarbeit‘. Da es diesen Kaufgrund nicht mehr gibt, ist dies für VW existenzgefährdend.“

VW-Beschäftigte beklagen „miserables Arbeitsklima“

Kritisch gehen auch die Leser mit VW ins Gericht, die sich zum oben erwähnten Wochenkommentar äußerten. Sie stützen den Vorwurf von Cavallo, dass ein großes Ziel fehlt, das die VW-Belegschaft eint. So berichtete ein Leser von einem „miserablen Arbeitsklima“.

Daher seien VW-Beschäftigte froh, dass sie bald ihren Altersteilzeitvertrag unterschreiben könnten. Wie einst bei der Bundeswehr würden die einzelnen Arbeitstage von einem Maßband abgeschnitten. Nicht wenige hätten innerlich gekündigt. „Ist das nicht schlimm?“, fragt unser Leser. „Die schönen, guten alten Zeiten sind leider vorbei.“

Forderung nach 4-Tage-Woche bei VW

Von anderer Seite ist die Klage zu hören, dass es im Werk „unaufgeräumt, regelrecht unordentlich“ aussehe. „Kann sein, dass das ein sichtbares Ergebnis von Sparbemühungen war, aber zur Motivation von Mitarbeitern ungeeignet.“ Renditeziele seien bei VW nichts Neues, schrieb der Leser. Diese Ziele hätten in der Vergangenheit nur erreicht werden können, weil VW seine Autos teurer habe verkaufen können als der Wettbewerb. Auch diese Zeiten sind Geschichte.

Noch grundsätzlicher wurde die Kritik mit Blick auf die Kosten. Weil kein Weg an „überlebenswichtigen“ Investitionen für neue Autos vorbeiführe, müssten auch die Personalkosten drastisch gesenkt werden. Dieses Ziel will der Vorstand vor allem über die Altersteilzeit erreichen. Unser Leser macht sich aber für eine forschere Gangart stark. „Uns fehlt eine Hartzsche Idee“, spielte er auf die Strategie des früheren Personalchefs an. „Warum nicht wieder 4-Tage-Woche mit begleitendem Personalabbau entlang der demografischen Linie?“