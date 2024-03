Wolfsburg. Die Frage nach den Zielen von VW sollte schlicht gedacht werden, meint Andreas Schweiger. Denn es sind seit Jahrzehnten die gleichen.

Die Betriebsversammlung im VW-Werk Wolfsburg war am Mittwoch ein hochwillkommener Stimmungsaufheller für die Belegschaft. Dort wurde zuerst die Höhe des Bonus für die Tarifbeschäftigten verkündet. Der liegt trotz all der Krisen mit beachtlichen 4735 Euro deutlich über dem Durchschnittswert. Wer sollte sich darüber nicht freuen?

In all diesem Bonus-Rummel blieb ein Satz hängen, der sehr nachdenklich stimmt und eigentlich wirken müsste wie ein Donner, der alle wachrüttelt. Er kam von VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo. In einer gemeinsamen Stellungnahme mit Personalvorstand Gunnar Kilian erklärte die ebenso mächtige wie bedachtsame Arbeitnehmervertreterin, dass der Betriebsrat die Dringlichkeit des Sparkurses beim Autobauer zwar sehr wohl erkenne und ihn daher unterstütze.

Wenn Ziele nicht erkennbar sind, wird es für VW gefährlich

Und dann kam das große Aber. „Hinter 6,5 Prozent Rendite versammelt sich die Volkswagen-Familie nicht. Das ist zunächst eine seelenlose Zahl. Und Menschen folgen keinen seelenlosen Kennzahlen oder Budgets. Menschen wollen sich hinter einer gemeinsamen Idee versammeln. Dafür braucht es Zielbilder. Und die fehlen im Unternehmensalltag“, sagte sie.

Diese Beschreibung wirkt wie der Blick durch eine Lupe, die eine eitrige Wunde erst so richtig erkennbar macht. Und diese Wunde kann für VW mindestens ebenso fiebrig-bedrohlich werden wie dauerhaft unterdurchschnittliche Auftragseingänge und eine dauerhaft nicht auskömmliche Rendite. Denn ein Unternehmen wird erst dann richtig stark und erfolgreich, wenn die gesamte Mannschaft mitzieht und sich die Unternehmensziele zu eigen macht.

Auch interessant

VW zieht den Stecker in Wolfsburg: keine ID.3-Produktion mehr Von Thomas Kruse

Was macht Volkswagen aus?

Eine gemeinsame Idee, Zielbilder – was Cavallo damit genau meint, hätte sie im Idealfall gleich selbst erklärt. Aber natürlich ist das zuallererst Aufgabe des Vorstandes. Tatsächlich stellt sich die Frage, wofür Volkswagen in diesen Zeiten des Umbruchs und der Unübersichtlichkeit steht. Eindeutig ist das nicht. Für seine Autos, für E-Mobilität, für sichere Jobs, für Karrierewege, für Weltoffenheit, für soziale Marktwirtschaft?

Alle diese Fragen lassen sich mit einem Ja beantworten. Es ist die Summe dieser Aspekte, klar. Aber was ist der Kern? Was ist Volkswagen? Wie also sieht das zentrale Zielbild aus, das alle VW-Werker zusammenführt? Verkaufsrekorde, Nachhaltigkeit, der Börsenwert?

VW war immer wieder Lotse

Ein Blick zurück zeigt, dass sich diese Frage früher wohl einfacher beantworten ließ als im so zerklüfteten Hier und Jetzt. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war es das Streben nach Sicherheit, Wachstum und Wohlstand, verbunden mit der Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. VW stand dafür, eine Art Heimat zu bieten. Das Unternehmen quasi als Lotse aus der Asche.

Auch interessant

In der jüngeren Vergangenheit war es unter Martin Winterkorn und Ferdinand Piëch das Streben nach technischer Vollendung und schierer Größe. 10 Millionen Autos jährlich, an diesem Ziel orientierten sich bei VW alle, ein Absatzrekord jagte den nächsten, die Brust schwoll, VW war der Maßstab – bis der große Dieselknall kam und damit fast der Untergang. In diesem Fall agierte das Unternehmen als Lotse der Stärke und des Ehrgeizes.

Sich überlagernde Krise belasten auch VW

Heute überlagern sich viele Krisen, und sie überlagern sich mit den zahlreichen Umbrüchen – technisch, politisch, gesellschaftlich. Die Welt ist unüberschaubarer geworden. Auch die Interessen der Menschen sind aus der Position der Sicherheit und des Wohlstands heraus vielfältiger und damit unterschiedlicher, konträrer und egoistischer geworden. Das alles macht es für Vorstände schwer, ein klares Zielbild vorzugeben, hinter dem sich alle versammeln. Eine „VW-Familie“ lässt sich nicht mehr so einfach formen.

Ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang genannt wird: Die Marke VW soll wieder zur „Love Brand“ werden, zu einer Marke, die von allen geschätzt wird. Ein weiteres Ziel: VW will in der E-Mobilität vorne mitfahren, Schrittmacher sein. Dabei geht es im Kern stets ums Aufholen. Um das Starkwerden beziehungsweise das Zurückgewinnen früherer Stärke. Das ist sogar eine Gemeinsamkeit mit der Nachkriegszeit und den Piëch-/Winterkorn-Jahren, denen eine Krise vorgelagert war. Aber sind „Love Brand“ und eine wichtige Rolle bei der E-Mobilität wirklich die Ziele, oder geht es dabei nicht eher um den eigenen Anspruch, um ganz andere Ziele zu erreichen?

Der Wohlstand ist in Wolfsburgs City nicht sichtbar

Diese zerklüftete Gemengelage überträgt sich auf die Stadt Wolfsburg als Heimat des VW-Konzerns. So jedenfalls empfand ich es als alter und bekennender Wolfsburger, der zwar schon lange nicht mehr in der Stadt lebt, den aber noch immer viel mit ihr verbindet.

Nach längerer Zeit ging ich neulich, eine seit Kindertagen geliebte Pferde-Bratwurst vom Markt in der Hand, mal wieder vom Süd- zum Nordkopf. Dort traf ich einen geschätzten und altgedienten Kollegen, der meine offenbar sichtbare Verwirrung in einem knappen Satz zusammenfasste: „Der Wohlstand findet sich nicht in der Stadt.“ Die Fußgängerzone wirkte an diesem Mittwoch verwaist, geradezu lieblos zurückgelassen, als würden sich die Menschen dort nicht wohlfühlen.

Auch interessant

Neue Veränderungen in Wolfsburgs Einkaufsmeile Porschestraße Von Claudia Caris

VW und Stadt sind in einer Selbstfindungsphase

Das lag nicht nur an der Jahreszeit. Keine Spur von Behaglichkeit, Lebendigkeit, ganz zu schweigen von Aufbruch. Dabei wäre doch angesichts des Wandels und der Herausforderungen so wichtig. Und damit stellt sich die Frage: Wofür steht Wolfsburg, genügt dieses Bild den eigenen Ansprüchen der Stadt, sich so zu präsentieren? Dieses Bild schmerzt, wenn man wie ich in der Stadt aufgewachsen ist, die aus den Augen eines Kindes der 60er Jahre einst so blitzblank, jung, adrett, modern war.

Auch interessant

5 Bedenken gegen die Wolfsburger Brawo-Arkaden Von Stephanie Giesecke

VW und auch der Konzernsitz Wolfsburg sind in einer Art Selbstfindungsphase. Beide strotzen vor Ankündigungen, was alles geschehen soll. Dabei liegt die Betonung noch auf „soll“. Der Autobauer soll wirtschaftlich gestärkt, die Modelle sollen attraktiver werden. Die Fußgängerzone in Wolfsburg soll aufgewertet werden. Dass dabei die eigentlichen Ziele aus dem Blick geraten, ist in all dem Wust aus Veränderungen und Verwerfungen dieser Tage vielleicht nachvollziehbar, in jedem Fall aber brandgefährlich. Denn die Menschen sehnen sich nach klaren Zielen und Vorgaben.

Vielleicht ist die Lösung für VW ganz einfach

Womöglich sollte die gesamte Thematik daher viel einfacher, dramatisch schlichter gedacht werden. Denn der Vergleich all der VW-Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt, dass es doch immer um dasselbe Ziel ging: wirtschaftlichen Erfolg. Den aber nicht aus Selbstzweck, sondern als Keimzelle für Wohlstand, sichere Jobs und zuverlässige Perspektiven, begleitet von Mitbestimmung und tarifpolitischer Schrittmacherfunktion. Egal, ob VW-Malocher, -Manager oder -Aktionär: Alle sollten ein Stück vom Kuchen abkommen und bekamen es. Das war und ist doch das Besondere an VW, dass der Autobauer kein Unternehmen wie jedes andere ist, sondern den VW-Weg geht.

An Vorstand und Betriebsrat ist es, diese nach wie vor erstrebenswerten Ziele und Werte unmissverständlich und glaubhaft wieder und wieder zu vermitteln. Teilhabe ist ein sehr zuverlässiger Kitt und Motivator. Zugleich muss immer wieder glaubhaft gemacht werden, dass all die Errungenschaften, für die die VW-Belegschaft von vielen beneidet wird, keine Naturkonstanten, sondern von allen Generationen hart erarbeitet sind.

Mehr wichtige Nachrichten zu Volkswagen lesen:

Täglich wissen, was bei Volkswagen passiert: