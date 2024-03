Verfahren in Braunschweig und Stuttgart – Ein E-Porsche soll das Feuer verursacht haben. Reeder und Versicherungen wollen Schadenersatz.

Am 1. März 2022 versank der Autofrachter „Felicity Ace“ im Nord-Atlantik. Tagelang hatte das Schiff zuvor gebrannt. An Bord befanden sich etwa 4000 Autos. Sie kamen aus dem VW-Konzern. Nun hat der Fall ein gerichtliches Nachspiel in Braunschweig und Stuttgart. Ein E-Porsche soll den Brand verursacht haben, behaupten die Kläger. Der japanische Schiffseigner und seine Versicherungen fordern daher Schadenersatz.

Wie ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart unserer Zeitung sagte, geht es dort um eine Forderung von knapp 30 Millionen Euro, die der Autobauer Porsche als Schadenersatz zahlen soll. Die Klage des Reeders und der Versicherungen sei zwar bereits im Februar 2023 eingegangenen, verhandelt wurde bisher in Stuttgart aber nicht.

Porsche und Kläger warten Gütetermin in Braunschweig ab

Das hat nach Angaben des Sprechers zwei Gründe: So müssten Kläger aus dem nicht-europäischen Ausland eine finanzielle Prozesssicherheit leisten. Über die Höhe dieser Leistung habe es zwischen den beteiligten Parteien Streit gegeben. Inzwischen ruhe das Verfahren sogar, weil die Kläger und Porsche zunächst eine Güteverhandlung vor dem Landgericht Braunschweig abwarten wollten.

In Braunschweig richtet sich die Klage gegen Porsche sowie die VW Logistik. Die Klage ist dort ebenfalls bereits vor einem Jahr eingegangen. Der nicht öffentliche Gütetermin ist in diesem März angesetzt. Nach Angaben des Gerichts könnten je nach Verlauf weitere Gütetermine erforderlich sein.

Wird keine Einigung erzielt, wird gegen Porsche und VW verhandelt

Sollte die angestrebte gütliche Einigung nicht erzielt werden, dann würden wohl sowohl in Braunschweig als auch in Stuttgart die Klagen verhandelt. VW äußerte sich auf Anfrage nicht weiter zu den Verfahren. Ein Sprecher begründete dies mit der anstehenden Güteverhandlung. Ähnlich positionierte sich Porsche auf Anfrage.

Sollten die Klagen verhandelt werden, geht es um die Frage, ob nachgewiesen werden kann, dass tatsächlich ein E-Auto den verheerenden Brand verursacht hat. Eine Begehung des Brandorts ist ausgeschlossen, das Schiff liegt in 3000 bis 3500 Meter Tiefe. Die Felicity Ace hatte in Emden abgelegt und war auf dem Weg in die Vereinigten Staaten. Die Besatzung wurde von einem Frachter gerettet.