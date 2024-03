Braunschweig. GOD und MT fusionieren zu Hyand: Ein neues international tätiges IT-Unternehmen entsteht in Braunschweig. VW soll davon profitieren.

Das Braunschweiger IT-Unternehmen „Gesellschaft für Organisation und Datenverarbeitung“ (GOD) steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Es soll mit einem anderen IT-Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen zu einer neuen Firma fusionieren.

„Buy and Build“ – was übersetzt so viel heißt wie Kaufen und Ausbauen: Diese Strategie von Kapitalgesellschaften beschreibt die Schritte, wenn ein Unternehmen durch einen Zukauf und anschließende Zusammenführung mit weiteren Unternehmen seine Geschäftstätigkeit erweitert. Die Begriffskombination findet vor allem bei außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen Verwendung. Kapitalgesellschaften erwerben dabei Mehrheitsbeteiligungen verschiedener Firmen der gleichen Branche und verschmelzen sie zu einer neuen Einheit.

Buy-Phase: Braunschweiger IT-Unternehmen von niederländischem Investor gekauft

Diese Schritte durchläuft derzeit das Braunschweiger IT-Unternehmen GOD. GOD wurde 1985 gegründet und ist ein IT-Dienstleister, spezialisiert auf das Programmieren von Software für Volkswagen. Gekauft wurde es bereits. Seit 2021 ist der niederländische Investor Waterland Mehrheitseigentümer des Unternehmens mit Hauptsitz im Braunschweiger Stadtteil Rautheim. Knapp 500 Mitarbeitende beschäftigt GOD und hat vergangenes Jahr 68 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet.

Build-Phase: GOD fusioniert mit IT-Firma aus Nordrhein-Westfalen

Nun erfolgte der nächste Schritt: Zum 1. Februar wurde das IT-Haus mit dem Software- und Systemhaus MT aus Ratingen in Nordrhein-Westfalen fusioniert. Mergen nennt man das in der Fachsprache. Waterland ist ebenfalls Mehrheitseigentümerin bei MT.

Bei einer Veranstaltung am Freitagnachmittag wurden die rund 800 Mitarbeitenden beider Unternehmen im In- und Ausland über die neu gegründete Firma informiert: „Ab sofort nennen wir uns Hyand“, sagt Igor Krahne, Geschäftsführer von GOD. Das soll nach „Highend“ klingen – was übersetzt hochwertig bedeutet.

Für Igor Krahne, Geschäftsführer des Braunschweiger IT-Unternehmens GOD, überwiegen die Vorteile der Fusionierung mit der Firma MT aus Nordrhein-Westfalen. © Braunschweig | Katharina Lohse

Ein Grund für die Investorensuche von GOD vor drei Jahren sei gewesen, dass Volkswagen keine kleinen IT-Unternehmen mehr beauftrage. „Wir nehmen verstärkt wahr, dass Volkswagen sich auf Global Player ausrichtet, die in der Lage sind, Leistungen international erbringen zu können. Zusammen mit MT bieten wir nun unserem Kunden Größe mit internationaler Ausrichtung und ein breites Leistungsportfolio an“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter von GOD. Ein weiterer Grund war der Diversifizierungswunsch der Braunschweiger. „Die Abhängigkeit von nur einem Kunden ist ungesund für ein Unternehmen“, sagt Krahne. Mit der Fusion sinke die Abhängigkeit von VW auf weniger als 50 Prozent. MT beliefere viele Kunden im Einzelhandel.

Braunschweiger IT-Firma hat sich bewusst für einen Investor entschieden

„Wir haben uns 2021 für die Kapitalgesellschaft Waterland entschieden, weil aus unserer Sicht dadurch die Identität von GOD erhalten geblieben ist und nicht eine fremde Konzernkultur Einzug gehalten hat“, sagt Krahne, der bei Hyand künftig der neue technische Geschäftsführer sein wird (Chief Technical Officer). Man habe von anderen IT-Unternehmen aus der Region gelernt, die in den vergangenen Jahren von internationalen IT-Großkonzernen übernommen wurden und dies „von den dortigen Belegschaften als eher negativ aufgenommen worden ist“, berichtet der Geschäftsführer.

Die Firma MT kennt Krahne erst seit Anfang 2023. Waterland und er seien gemeinsam auf die Suche nach einem IT-Partner gegangen. Waterland ist dafür bekannt, kleine und mittlere Firmen ohne Betriebsräte und Tarifverträge aufzukaufen und gewinnbringend weiterzuverkaufen. Der Vorteil für den Investor: weniger Mitsprache und Einwände aus dem Arbeitnehmerlager bei der Umsetzung von Unternehmensentscheidungen.

Generell sei eine Fusion schwieriger als ein Kauf, ist Krahne überzeugt. Die größte Gefahr bei solch einem Vorhaben sei das Entstehen von Silos und Subkulturen. Sie seien nun ein Haus und nicht „wir und die da“. Die Erfahrung aus ähnlichen Fusionierungen zeigt, der Weg hin zu einer gemeinsamen Kultur kann mitunter lang sein.

Der Hauptsitz von GOD an der Roseliesstraße in Rautheim. © Braunschweig | GOD

Dieses Jahr stehe der Zusammenschluss im Vordergrund, ab Ende 2024 und im kommenden Jahr wolle die neu aufgestellte Firma Neukunden akquirieren. Europaweit und auch bei den Auslandspräsenzen in Polen, Litauen und Indien. „Dabei wollen wir an unseren Werten festhalten wie Qualität und Mitarbeiter-Zufriedenheit“, betont Krahne.

Buy-out-Phase: Investor möchte Profit mit neu gegründeter Firma erzielen

Waterland unterstützt das neu gegründete Unternehmen Hyand strategisch und finanziell. Am Ende möchte der Finanzinvestor für seine privaten und geschäftlichen Anleger mit dem neu gegründeten Unternehmen Profit erzielen, indem die neu entstandene Firma entweder an eine andere – in der Regel größere – Kapitalgesellschaft oder an einen anderen strategischen Investor verkauft wird. Wann der „Sweet-Spot“ erreicht ist, ist noch nicht absehbar – das ist der Zeitpunkt, der ein optimales Verhältnis zwischen Kosten und Gewinn bietet. An diesem Punkt steigen Investoren normalerweise wieder aus. Denn zur Strategie von Kapitalgesellschaften gehört neben den zwei Schritten des Kaufens und Aufbaues eben auch der dritte Schritt: die Phase des „Buy-outs“.

Personalabbau sei aber nicht geplant, beteuert Krahne. Im Gegenteil: „Wir haben soziale Verantwortung. Wir brauchen sogar noch mehr Leute – unsere Standorte im Ausland müssen schließlich gesteuert werden“, sagt er.