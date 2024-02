Wolfsburg. Eine Studie kommt zum Ergebnis: Autohersteller und Zulieferer müssen sich und ihre Kunden besser vor Cyberattacken schützen.

In der schönen neuen Welt werden durchdigitalisierte Roboterautos in durchdigitalisierten Fabriken gebaut. Die Menschen sollen in diesen schönen neuen Autos viele digitale Anwendungen nutzen. Alles schön bequem, schön unterhaltsam, schön praktisch – und saugefährlich. Denn mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung steigt die Gefahr von Angriffen, die von Kriminellen gesteuert werden. Digital natürlich. Bei den Attacken kann es um Geld gehen, im schlimmsten Fall auch ums Leben, wenn sie etwa autonom fahrende Autos kapern.

Studie: Hersteller müssen Cyber-Sicherheit stärker gewichten

Vor solchen Attacken warnt eine am Dienstag veröffentliche Studie des Autoexperten Stefan Bratzel, die in Zusammenarbeit mit der deutschen Niederlassung des US-IT-Unternehmens Cisco entstanden ist. Fazit der Studie: Hersteller und ihre Zulieferer müssen mehr den je an der sogenannten Cybersicherheit arbeiten, also am Schutz vor kriminellen Angriffen aus dem Internet.

Autoexperte Stefan Bratzel fordert mehr Schutz vor Cyberkriminalität. © dpa-tmn | Frank Rumpenhorst

Das gilt nicht nur für die Autos. Die stehen nach Angaben Bratzels derzeit als Angriffspunkt noch gar nicht so sehr im Fokus. Das werde sich aber mit dem zunehmenden Maß der Digitalisierung und Vernetzung rasch ändern. Stark gefährdet sei dagegen jetzt schon die Produktion, und die Lieferketten bezeichnete er als große Schwachstelle.

Cyberkriminalität: Gefahr digitaler Zeitbomben in Autos

Sie böten viele Angriffspunkte mit hohem Schadenspotenzial. Und das dürfte noch größer werden. Denn denkbar ist zum Beispiel, dass ein Angriff über eine Komponente des Zulieferers zeitverzögert im ausgelieferten Auto gestartet wird. Quasi als eine Art Zeitbombe.

2022 waren der Studie zufolge vor allem Zulieferer Ziel von Cyberangriffen. Sie betrafen demnach zwei Drittel der Angriffe. Auch diese Zahl zeigt, wie wichtig es für die großen Hersteller ist, den gesamten Prozess im Blick zu haben. Zumal die Zahl der Angriffe steige. Beispielhaft nennt die Studie Toyota, General Motors, Tesla, Continental und Moovit, die direkt oder indirekt Opfer von Cyberangriffen gewesen seien.

Lade-Ökosystem als Schwachstelle der Cybersicherheit

Als großen Schwachpunkt identifiziert die Studie das Laden von Elektroautos. „Das Lade-Ökosystem ist durch seine verschiedenen Marktteilnehmer außerordentlich komplex und bietet grundsätzlich viele Angriffspunkte für Cyber-Kriminelle“, schreibt Bratzel. Der Vergleich ist wohl etwa ekelig, aber Ladepunkte könnten so infiziert und/oder ansteckend sein, wie öffentliche Toiletten, die nicht regelmäßig gereinigt werden. Niemand weiß, wer sie vorher genutzt hat, niemand weiß, wie hoch der Hygienestandard ist.

Zwar gibt es klare gesetzliche Vorgaben, die die Hersteller zur Cybersicherheit verpflichten. Doch bleibt Bratzel in seiner Einschätzung skeptisch: „Insgesamt zeigt die Analyse der Cyber-Angriffe, dass das Bewusstsein in der Branche für die Gefahren und Risiken noch deutlich unterentwickelt ist.“

Experte fordert Kontrolle der Cybersicherheit

Zudem bestehe die Gefahr, dass das Thema Sicherheit wegen des hohen Wettbewerbsdrucks in Sachen Vernetzung in den Hintergrund rücke. Daher empfiehlt Bratzel ein Beurteilungsmodell, um den Sicherheitsstandard der Unternehmen bewerten zu können. Als Bewertungskriterien nennt er die Strategie der Unternehmen, deren Fachwissen, die Kultur und Organisation in den Unternehmen sowie das Maß der Kooperationen.

Selbstredend befasst sich auch Volkswagen mit dem Thema. Nicht aus Daffke sitzt in Wolfsburg mit Cymotive ein auf automobile Cybersicherheit spezialisiertes Unternehmen. Dessen Zentrale ist in Israel angesiedelt. Zwei der drei Cymotive-Chefs waren zuvor in hochrangigen Positionen bei der israelischen Sicherheitsbehörde beschäftigt.

VW nutzt KI, um sich vor Cyber-Angriffen zu schützen

Von VW hieß es auf Nachfrage zum Thema Cybersicherheit: „Die digitale Sicherheit unserer Systeme, Prozesse und Produkte hat in unserem Unternehmen vorrangige Bedeutung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere IT-Landschaft, unsere Produkte und digitalen Ökosysteme sicher und einsatzbereit zu halten.“ Dabei setze das Unternehmen auf unternehmens- und branchenweit bewährte Standards, nutze neue technologische Optionen – etwa wie sie sich durch künstliche Intelligenz ergeben – und pflege den „ständigen Austausch mit Partnern, Verbänden und Behörden“.