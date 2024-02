Braunschweig. Mehr als 1400 Teilnehmer bei der Azubi-Messe im Eintracht-Stadion. Rund 90 Unternehmen aus der Region präsentieren ihre Angebote.

Eigentlich wollen Mert und Akif Polizisten werden. Die Sport-Eignungsprüfungen dafür stehen bald an. „Das ist unser Plan A. Heute haben wir hier aber unseren Plan B gefunden“, sagt der 19-jährige Mert. Was er damit meint, ist ein möglicher Ausbildungsplatz bei der Fitnessstudio-Kette Fitnessland. Der 18-jährige Simeon dagegen ist sich noch unsicher, wohin es ihn beruflich schlagen soll – er will sich inspirieren lassen.

Auf der Suche nach „Plan B“ (von links: Akif, Simeon und Mert). © FMN | Claudia Bartels

90 Mittelständler aus der Braunschweiger Region präsentieren ihre Ausbildungsplätze

Das Angebot ist groß am Dienstagvormittag: Rund 90 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus der Region präsentieren sich bei der 5. Azubi-Messe „Mein Start in die Ausbildung“ im VIP-Bereich des Eintracht-Stadions an der Hamburger Straße. Organisatoren sind die Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar, der Arbeitgeberverband der Region Braunschweig sowie die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade und die Industrie- und Handelskammer Braunschweig. „Wir haben einen Volltreffer gelandet“, sagt Susanne Kohlert-Schildt, Bereichsleiterin bei der Agentur für Arbeit. Die Örtlichkeit ziehe viele Interessenten an, der passende Zeitpunkt kurz vor den Osterferien sei auch eine gute Wahl. „So können die Schülerinnen und Schüler heute einen Praktikumsplatz für die Ferienzeit vereinbaren“, sagt sie.

Im ersten Stock des Eintracht-Stadions präsentieren sich berufsbildende Schulen und im zweiten sowie dritten Stock Mittelständler. Insgesamt 428 freie Ausbildungsstellen brachten die ausstellenden Unternehmen mit. „Wir legen unseren Schwerpunkt ganz klar auf den Mittelstand“, sagt Cordula Miosga vom Arbeitgeberverband. Es gebe über 300 Ausbildungsberufe in Deutschland – die „Mittelstandsmesse“ soll Orientierung bieten und den jungen Leuten einen Einblick geben, wie ihre künftigen Arbeitgeber ticken. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich Unternehmen mit maximal 250 Mitarbeitenden vorbehalten, die für das anstehende Lehrjahr Ausbildungsplätze anbieten.

Gespräche auf Augenhöhe

„Wir haben aus den vergangenen Messen gelernt und die Unternehmen gebeten, nicht den Seniorchef zu unserer Messe zu schicken, sondern eher den Juniorchef und eigene Auszubildende“, berichtet Kohlert-Schildt. So kämen Gespräche auf Augenhöhe zustande, und die Schülerinnen und Schüler hätten weniger Berührungsängste.

Eine davon ist Laura. Die 21-Jährige macht gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr in einem Altenheim in Braunschweig. „Ich möchte mich umorientieren“, sagt sie. Sie möchte sich heute zu Ausbildungen als medizinische Fachangestellte oder Physiotherapeutin beraten lassen.

Laura sucht einen Ausbildungsplatz als medizinische Fachangestellte oder Physiotherapeutin. © FMN | Claudia Bartels

Das Braunschweiger Seniorenzentrum St. Elisabeth ist auch mit einem Stand vertreten. Die beiden Mitarbeiterinnen Mhamdi Hejer und Annika Fennrich freuen sich über das große Interesse an ihren Ausbildungsberufen: „Heute sind viel mehr Jugendliche da als vergangenes Jahr“, erzählt Hejer. Sie hätten schon viele Kontakte ausgetauscht und schon sehr konkrete Gespräche für Praktikumsplätze geführt.

Auch Alina sucht im Eintracht-Stadion einen Praktikumsplatz – „als Chemielaborantin“. Mit Mitarbeitenden von zwei entsprechenden Unternehmen hat sie an diesem Tag schon gesprochen – dem Pharmahersteller Buchler aus Braunschweig und Surfactor, dem Hersteller kunstharzimprägnierter Papiere aus Schöppenstedt.

Zwei Praktikumsplätze haben auch schon Janosch Gast und Lukas Bode von der Firma Gast Solarservice, einem Photovoltaik-Meisterbetrieb aus Evessen im Landkreis Wolfenbüttel, vergeben. „Wir sind zum ersten Mal bei dieser Messe und sind sehr zufrieden“, sagt der Inhaber des Meisterbetriebs.

Wille und positive Einstellung wichtiger als Noten

Noten seien nicht alles – die Einstellung, das Wollen der jungen Menschen seien viel wichtiger, hört man an einigen Ständen die Unternehmensvertreter sagen. „Klar, einige Schüler sind heute nur da, um sich mal das Stadion anzuschauen und zu gucken, ob vielleicht gerade ein paar Fußballer trainieren“, sagt Nicole Trampedach von der berufsbildenden Johannes-Selenka-Schule aus Braunschweig. „Der Großteil wirkt aber sehr interessiert und ist gut vorbereitet. Wir finden es auch klasse, dass die Aussteller sich ohne Kosten präsentieren können – für uns berufsbildende Schulen ein klarer Vorteil“, sagt sie. Ihre Kollegin Tanja Bendrick pflichtet ihr bei. „So voll haben wir es hier noch nie erlebt“, freut sie sich über die vielen Besucher.

Andreas Rau und Michael Rennert, Lehrer an der berufsbildenden Heinrich-Büssing-Schule in Braunschweig, sind an diesem Tag mit mehr als 30 Schülerinnen und Schülern zur Azubi-Messe gekommen. Unter ihnen viele geflüchtete Jugendliche aus der Ukraine, einige aus Afghanistan, Syrien und Albanien. Erste Kontakte mit Unternehmen werden geknüpft. Im Schulunterricht würden die Lehrer zusammen mit Peter Pardylla, dem Schulsozialpädagogen, in den kommenden Tagen die Bewerbungsunterlagen mit den Schülern vorbereiten – „und sie auch gerne zu den Vorstellungsgesprächen begleiten“, wenn sie sich mit der deutschen Sprache noch nicht sicher genug fühlten, sagt Pardylla. Die Schüler seien überwältigt gewesen von dem großen Angebot an ausstellenden Unternehmen.

Auch Nisa wird bei der Azubi-Messe fündig. Die 19-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zur Sozialassistentin. „Das möchte ich aber nicht weitermachen. Ich möchte eher in den Veranstaltungsbereich“, berichtet sie. Und wird kurze Zeit nach unserem Interview an einem Stand der Braunschweiger Veranstaltungsagentur Blome & Pillardy Event fündig.

