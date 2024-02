Herndon/Woodcliff Lake. Auch BMW muss wegen Bremsanlagen eine Rückrufaktion starten. Bei den Fahrzeugen des VW-Konzerns erhöhen Pumpen am Tank das Brandrisiko.

Die deutschen Autobauer Volkswagen und BMW müssen in den USA mehrere zehntausend Autos in die Werkstätten rufen. Beim VW-Konzern sind 261.257 Autos betroffen, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) am Donnerstag mitteilte. Dazu gehören verschiedene Modelle der Marke VW, aber auch der Konzerntochter Audi. Bei den Autos geht es um ein Problem an einer Pumpe am Tank, wodurch sich die Brandgefahr erhöhe, hieß es von der NHTSA. Werkstätten würden die Pumpe kostenfrei austauschen.

VW lieferte 2023 rund 993.100 Fahrzeuge in die USA

Bei BMW sind 79.670 Autos von einem Rückruf wegen eines Problems an der Bremsanlage betroffen, was den Bremsweg verlängern könnte. Das ABS und die DSC-Stabilitätskontrolle könnten ebenfalls nicht richtig funktionieren, hieß es von der Behörde. Auch hier würden die Werkstätten das Problem kostenfrei beheben.

Auch interessant

Zu protzig? So fahren Politiker durch die Region Braunschweig Von Andre Dolle

Die USA sind ein wichtiger Markt für die deutschen Autobauer. Der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr mit all seinen Marken rund 993 100 Fahrzeuge in Nordamerika ausgeliefert, ein Plus von fast 18 Prozent. BMW verkaufte 395 741 Autos in den USA, das waren gut neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Mehr wichtige Nachrichten zu Volkswagen lesen:

VW und die Prämie: Warum musste der Top-Seller sterben?

Sensationell: Der VW Golf legt einen Raketenstart hin

VW vor der Wende: Ein Poesiealbum zum 50. Geburtstag

Altersteilzeit bei VW – Wann wird der Jahrgang ‘68 geöffnet?

Mission erfüllt: Wolfsburgs Task Force Verkehr wird aufgelöst

VW-Zulieferer: Ein kleines Teil und die große China-Frage

Täglich wissen, was bei Volkswagen passiert:

Themenseite : Alle Nachrichten zu Volkswagen finden Sie auf unserer Themenseite.

: Alle Nachrichten zu Volkswagen finden Sie auf unserer Themenseite. Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden!

: Hier können Sie sich kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden! Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

dpa