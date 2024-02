Wolfsburg. Die exakte Summe wird im März genannt. Fest dürfte aber stehen, dass die Ergebnisbeteiligung nicht niedriger ist als vor einem Jahr.

Der Mai macht nicht nur alles neu. Der Mai ist bei VW auch so etwas wie ein kleines Weihnachtsfest. Dann nämlich zahlt VW seinen Tarifbeschäftigten den zweiten, größeren Teil der tariflich vereinbarten Ergebnisbeteiligung. Den ersten Teil gibt es jeweils mit dem Novembergehalt. Um Missverständnissen gleich vorzubeugen: Dieser Bonus ersetzt das in vielen anderen Betrieben übliche Weihnachts- undUrlaubsgeld. Zwar steht die Summe für diesen Mai noch nicht fest. Aus den bisher vorliegenden Geschäftszahlen lässt sich aber schlussfolgern, dass der Gesamtbetrag aus November- und Mai-Bonus nicht unterhalb der Vorjahressumme von 3630 Euro liegen dürfte.

Im Unterschied zu dem bereits erwähnten festen Weihnachts- und Urlaubsgeld in anderen Unternehmen schwankt der VW-Bonus von Jahr zu Jahr. Im Schnitt ergab sich seit 2013 ein Bonus von rund 4480 Euro. Der Grund für die Schwankungen: Entscheidend für die Höhe der Ergebnisbeteiligung ist im Wesentlichen das operative Ergebnis der Konzern-Kernmarke VW sowie der Konzerntochter VW-Nutzfahrzeuge. Der daraus abgeleitete Bonus wird meist noch durch einen zusätzlichen Betrag aufgestockt, der vom Betriebsrat ausgehandelt wird.

VW führte 2015 den Zweijahresvergleich ein

Betrachtet wird nicht nur das direkt zurückliegende Geschäftsjahr, sondern die beiden jüngsten Geschäftsjahre. Diese Betrachtungsweise gilt seit 2015, dem Jahr, in dem der VW-Abgas-Betrug öffentlich wurde. Weil VW wegen des Skandals in die roten Zahlen fuhr, wäre die Ergebnisbeteiligung für die Tarifbeschäftigten ausgefallen. Daher einigten sich Betriebsrat und Unternehmen auf die Zweijahresbetrachtung.

Der VW-Tarifbonus im Vergleich. © FMN | Jürgen Runo

Wie hoch genau die Ergebnisbeteiligung für das zurückliegende Geschäftsjahr ausfällt, wird spätestens zur VW-Jahrespressekonferenz Mitte März vom Unternehmen mitgeteilt. Gut möglich aber, dass der Betriebsrat dem Unternehmen zuvor kommt und die Summe bereits einige Tage zuvor nennt. Ausgezahlt wird der Restbetrag dann mit dem Maigehalt, 1819,50 Euro gab es bereits mit dem Novembergehalt. Der Gesamtbetrag dürfe, wie bereits erwähnt, nicht geringer ausfallen als vor einem Jahr.

Für VW lief das vergangene Geschäftsjahr ordentlich

Zwar befindet sich VW derzeit in einer wirtschaftlich angespannte Lage. Davon zeugen das schwächelnde Geschäft mit E-Autos und vor allem das „Performance-Programm“. Das ist darauf angelegt, die Kosten der Marke VW drastisch zu senken. Der zentrale Stellhebel dafür: Jobabbau über Altersteilzeit.

Auf der anderen Seite lief das vergangene Geschäftsjahr recht ordentlich – zumal Corona und Teilemangel erstmals keine Rolle mehr spielten. Schon das Geschäftsjahr 2022 brachte im Vergleich zu 2021 einen deutlichen Sprung nach vorne. Das zeigen die Zahlen für die jeweils ersten drei Quartale. Diesen Vergleich wählten wir, weil die VW-Zahlen für das komplette Jahr 2023 noch nicht vorliegen.

2023 spielten Corona und Teilemangel für VW keine Rolle mehr

Die Marke VW wies für die ersten drei Quartale des Jahres 2021 einen operativen Gewinn von rund 1,2 Milliarden Euro aus. Nach den ersten neun Monaten 2022 waren es knapp 2,5 Milliarden Euro. Zusammengerechnet ergibt sich ein operativer Gewinn von 3,7 Milliarden Euro. Gezahlt wurde den Tarifbeschäftigten für diesen Zeitraum ein Bonus von 3630 Euro.

Für den in diesem Jahr ausstehenden Bonus sind die Geschäftsjahre 2022 und 2023 ausschlaggebend. Wieder der Neunmonatsvergleich: 2022 betrug der operative Gewinn nach den ersten drei Quartalen knapp 2,5 Milliarden Euro, im vergangenen Jahr 2,1 Milliarden Euro. Das addierte Ergebnis beträgt 4,6 Milliarden Euro und liegt damit um 900 Millionen Euro höher als das der ersten neun Monate der Jahre 2021 und 2022.

Für VW-Beschäftigte gab es finanzielle Entlastungen

Dass es im vierten Quartal des Vorjahres einen brutalen Absturz der Geschäftszahlen gegeben hat, ist nicht bekannt. Von daher kann davon ausgegangen werden, dass der aktuelle Bonus nicht geringer ausfällt als vor einem Jahr. Erfüllt sich diese Prognose, werden sich nicht nur die VW-Beschäftigten freuen, sondern sicher unter anderem auch der Handel und die Gastronomie in unserer Region.

Ohnehin gab es für die VW-Tarifbeschäftigten in der jüngeren Vergangenheit und vor allem in Zeiten stark steigender Preise finanzielle Entlastungen. Dazu gehörten 2000 Euro pro Kopf, die im Januar 2023 aus dem Erlös des Porsche-Börsengangs steuerpflichtig ausgeschüttet wurden. Im Februar 2023 folgten 2000 Euro steuerfreier Inflationsausgleich, im zurückliegenden Januar weitere 1000 Euro steuerfreier Inflationsausgleich. Die nächste Tarifverhandlung steht in der zweiten Jahreshälfte an.