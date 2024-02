Wolfsburg. Die Rendite des niederländischen Mehrmarken-Konzerns übertrifft die von VW deutlich. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer nennt Gründe.

Sie sind europäisch, agieren global und vereinen zahlreiche klangvolle und traditionsreichen Fahrzeugmarken unter ihrem Konzerndach. Gemeint sind die Autobauer Volkswagen und Stellantis. Trotz dieser Gemeinsamkeiten gibt es naturgemäß viele Unterschiede. Einer, der die Wolfsburger besonders wurmen dürfte, ist die Höhe der Stellantis-Rendite. Die 12,8 Prozent, die die Niederländer für das vergangene Jahr ausweisen, liegen deutlich vor den 8 Prozent, die der VW-Konzern Ende Oktober für die ersten neun Monate des vergangenen Jahres verkündete. Noch viel krasser ist der Abstand zur Marke VW, die für denselben Zeitraum einen Wert von 3,4 Prozent nannte.

Dabei ist die Spreizung der Rendite im VW-Konzern sehr groß. Während die Marke VW sozusagen als Dauer-Sorgenkind gilt, glänzte Porsche nach den ersten neun Monaten mit einer Rendite von 18,8 Prozent. Die Markengruppe um Audi brachte es immerhin noch auf 9,1 Prozent.

„Performance-Programm“ soll VW-Rendite beflügeln

Insbesondere bei der Marke VW hat das Ende vergangenen Jahres gestartete „Performance-Programm“ das Ziel, die Rendite deutlich nach oben zu schrauben. So soll nach offizieller Sprechart gewährleistet werden, dass VW die notwendigen Milliardeninvestitionen in neue Techniken selbst stemmen kann. Und natürlich liegt auch den Aktionären daran, in einem möglichst gesunden und profitablen Unternehmen investiert zu sein. Um diesen Ansprüchen zu genügen, werden über die Altersteilzeit Tausende von Arbeitsplätzen in Deutschland abgebaut.

12,8 Prozent Rendite bei Stellantis, 8 Prozent bei VW. Was macht Stellantis besser? Bevor versucht werden soll, diese Frage zu beantworten, noch einige Sätze zu Stellantis. Während VW über Jahrzehnte zur heutigen Größe gewachsen ist, entstand Stellantis erst 2021 durch den Zusammenschluss der beiden Autokonzerne Fiat-Chrysler-Automobiles und PSA. Stellantis-Sitz ist die niederländische Hauptstadt Amsterdam. Zum Unternehmen gehören unter anderem Marken wie Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Chrysler, Jeep, Citroën, Peugeot und Opel.

Stellantis-Rendite übertrifft die von VW

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer listet im Gespräch mit unserer Zeitung eine ganze Reihe von Punkte auf, die aus seiner Sicht dafür sorgen, dass die Stellantis-Rendite im Vergleich mit VW so üppig ausfüllt. Er nennt übrigens einen selbst ermittelten, bereinigten Wert von 11,8 als Stellantis-Rendite. Nach seiner Einschätzung verdienten die Niederländer das „Hauptgeld“ mit großen Autos in den USA. Dort seien sie besser aufgestellt als die Wolfsburger.

Aber auch in Europa arbeite Stellantis sehr auskömmlich. Das gelinge, weil der Konzern viel stärker noch als Volkswagen auf eine Gleichteile-Strategie setze. Entsprechend hoch seien die Skaleneffekte, was wiederum die Kosten drücke. Nach Auffassung Dudenhöffers ist diese Strategie zwar derzeit erfolgreich, aber nicht frei von Gefahren. „Es besteht das Risiko einer unscharfen Markenunterscheidung“, sagt er. Soll heißen: Die einzelnen Marken heben sich weniger voneinander ab, können dadurch verwechselbarer werden.

VW will Marken enger verzahnen

Das sei bei VW anders, aber eben auch teurer. Ein VW sei immer noch anders als ein Skoda, und der sei anders als ein Seat – obwohl die Modelle technisch eng miteinander verwandt sind. „Das Selbstbewusstsein der einzelnen Marken ist bei VW deutlich stärker ausgeprägt“, sagt Dudenhöffer. Ein Aspekt, den die Wolfsburger mit ihrem neuen Markenzuschnitt ändern wollen. Die Volumenmarken sind etwa in der Gruppe „Core“ zusammengefasst. Das Ziel: Mehr Zusammenarbeit, mehr Synergie, weniger Kosten.

Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Herstellern: Nach Einschätzung Dudenhöffers kann Stellantis flexibler und freier auf sich verändernde Bedingungen reagieren. „Stellantis orientiert sich am Markt“, sagt Dudenhöffer. Das helfe, Kosten zu senken. VW habe es unter diesen Gesichtspunkten schwerer. Der Grund: Das Land Niedersachsen als Großaktionär und die starke Mitbestimmung bei VW verhinderten diese Flexibilität und konsequente Marktausrichtung.

VW setzt auf Profitabilität und Beschäftigungssicherung

Dudenhöffer ist überzeugt, dass das Werk Wolfsburg und auch die Komponentenwerke Salzgitter und Braunschweig keine Zukunft hätten, würde VW nach Stellantis-Maßstäben geführt. Nicht zuletzt ist das eine Frage der Unternehmenskultur. Bei VW gilt offiziell nicht das Prinzip der Profit-Maximierung, sondern stattdessen das Leitbild, dass Profitabilität und Beschäftigungssicherung gleichrangige Unternehmensziele sind.

Dudenhöffer geht aber davon aus, dass der Druck auf die Wolfsburger größer wird. Nicht nur durch einen europäischen Nachbarkonzern wie Stellantis. „Die Chinesen werden Stellantis folgen“, ist der Autoexperte überzeugt. Zumal bei ihnen Kostenbewusstsein und Profitabilität eine große Rolle spielten. Das werden auch die Verantwortlichen in Wolfsburg erkannt haben. Daher darf wohl das „Performance-Programm“ auch als Vorbereitung auf ungemütliche Zeiten gelesen werden.

Gleichwohl erfüllt Stellantis Kriterien, die in das Raster einer sozialen Marktwirtschaft passen. Die Niederländer schütten in diesem Jahr nach eigenen Angaben weltweit 1,9 Milliarden Euro als Gewinnbeteiligung beziehungsweise Bonus an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Die Höhe der Einzelbeträge variiert von Land zu Land. In Deutschland erhalten demnach 12.000 Beschäftigte von Stellantis und vor allem der Tochter Opel 1850 Euro Bonus für das abgelaufene Geschäftsjahr. Zum Vergleich: VW-Tarifmitarbeiterinnen und -mitarbeiter bekamen für das Jahr 2022 einen Bonus von 3630 Euro. Über den Bonus für das abgelaufene Jahr soll spätestens Mitte März informiert werden.