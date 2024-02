Braunschweig. Der ehemalige VW-Vorstandschef tritt zum zweiten Mal als Zeuge auf. Aus heutiger Sicht würde er einiges anders bewerten.

So abgedroschen der Satz „Hinterher ist man immer schlauer“ auch ist, er bewahrheitet sich halt immer wieder. Das gilt auch für den milliardenschweren Kapitalanleger-Musterprozess vor dem Oberlandesgericht Braunschweig, in dem der 2015 öffentlich gewordene VW-Abgas-Betrug im Mittelpunkt steht. Am Donnerstag trat zum zweiten Mal der ehemalige VW-Konzernboss Martin Winterkorn als Zeuge auf. Und auch er sagt: Aus heutiger Perspektive würde er einiges anders bewerten, hinterfragen und entscheiden.

Zum Beispiel eine VW-interne Notiz aus dem Mai 2014, in der unter anderem die Studie des US-Forschungsinstituts ICCT thematisiert wird. Das Ergebnis dieser Studie: US-Abgas-Grenzwerte werden um ein Vielfaches überschritten. Konfrontiert wurde Winterkorn mit dieser Notiz vom Vorsitzenden Richter Christian Jäde.

Für Winterkorn waren Porsche-Probleme wichtiger

Ein weiterer Punkt dieser Notiz waren Bremsdruck-Probleme des Porsche Macan. Das Beheben dieser Probleme sei für ihn viel drängender gewesen, sagte Winterkorn. Aus heutiger Sicht war dies sicher eine falsche Einschätzung.

Wie der ehemalige Top-Manager, der wie am ersten Tag seiner Vernehmung einen akkuraten dunklen Anzug trug, weiter ausführte, habe er bereits einige Tage zuvor in der Sitzung des Vorstands der Marke VW von der Studie gehört. Wenige Tage später sei die Studie in einer weiteren Notiz erneut Thema gewesen. Nach seinen Angaben sollte vom damaligen Entwicklungsvorstand der Marke VW geklärt werden, wie das ICCT gemessen habe und ob es sich vermessen habe.

Winterkorn beurteilte Einschätzungen kritisch

Falsch lag Winterkorn offensichtlich auch mit seiner Einschätzung, wenn es um die Beurteilung der Aussagen des damaligen Chefs der Produktsicherheit ging. Der hatte in der oben erwähnten Notiz vom 22. Mai 2014 von „dramatischen“ Grenzwertüberschreitungen berichtet. Winterkorn habe diesen Verantwortlichen aber offenbar nicht richtig ernst genommen. Denn der sei kein Techniker gewesen. Zudem habe er zu jenen Menschen gehört, für die das „Glas stets halb leer“ gewesen sei – also ein eher pessimistischer Zeitgenosse.

Winterkorn führte weiter aus, dass die Bedatung von Software, etwa wenn es um das abweichende Verhalten der Autos auf dem Prüfstand und auf der Straße geht, nicht Sache des Vorstands war. Auf die Frage des Rechtsanwalts Axel Wegner, der die Musterklägerin Deka-Invest vertritt, ob Winterkorn gewusst habe, was rechtlich zulässig gewesen sei, antwortete Winterkorn: „Die Grundvoraussetzung war: Wir handeln gesetzeskonform“.

Winterkorn beruft sich auch auf Aussageverweigerungsrecht

Winterkorn beruft sich für die heiße Phase vor und nach dem Bekanntwerden des Abgas-Betrugs auf sein Aussageverweigerungsrecht. Das gilt für den Zeitraum 27. Juli 2025 bis 23. September 2015. Der Grund: Gegen ihn laufen in Braunschweig noch zwei Strafverfahren. Durch entsprechende Aussagen könnte er sich selbst belasten.

Winterkorn war wenige Tage nach dem Auffliegen des Skandals als VW-Chef zurückgetreten und hatte damit die politische Verantwortung übernommen. Strafrechtliche Vorwürfe weist er jedoch von sich. Obwohl er schon weit mehr als acht Jahre nicht mehr für den Wolfsburger Autobauer tätig ist, ist seine Nähe zu VW unüberseh- und vor allem -hörbar. Er spricht immer wieder von „wir“ und meint zum Beispiel mit dem Konzernsprech „Nutzis“ den VW-Tochter VW-Nutzfahrzeuge.

Anleger fordern Schadenersatz in Milliardenhöhe

In dem zivilrechtlichen Verfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig werfen Aktionäre VW und der Porsche-Holding SE vor, sie nicht rechtzeitig über den Abgasbetrug informiert zu haben. Wegen der erlittenen Kursverluste fordern sie Schadenersatz in Milliardenhöhe. Als Musterklägerin tritt die Sparkassen-Fonds-Gesellschaft Deka-Invest auf. In dem Verfahren wird nicht über Schuld oder Unschuld im Abgasbetrug geurteilt. Stattdessen werden in dem Musterverfahren die Inhalte künftiger Verfahren festgelegt, die nach Ende des Musterverfahrens von den jeweils zuständigen Landgerichten verhandelt werden.

Rechtsanwalt Wegner sagte, dass er mit einem Ende des seit 2018 laufenden Musterverfahrens nicht vor 2026 rechnet. Danach sei davon auszugehen, dass sich auch der Bundesgerichtshof mit dem Fall wird befassen müssen. Mit dessen Urteil sei nicht vor 2028 zu rechnen. Auf die Frage, ob die Kläger offen für einen Vergleich seien, der das Verfahren vorzeitig beenden könnte, sagte Wegner: „Wir verschließen uns nicht.“