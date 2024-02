Braunschweig. Braunschweiger Ingenieurin entwickelt 'Heart Job' – ein Tool, das Arbeitnehmer und Firmen mit gleichen Werten zusammenbringen will.

Sarah Brauns hat bei BMW gearbeitet und bei Volkswagen. Zuletzt bei der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) als Strategiemanagerin. Glücklich gemacht hat sie alles drei nicht. Unterschiedliche Wertevorstellungen bei ihren Arbeitsstationen führten bisher immer dazu, dass sie sich nach einem neuen Job umschaute. „Wie finde ich ein Unternehmen, das wirklich zu mir passt?“, war ihre treibende Motivation bei der erneuten Jobsuche. Bei Kununu – ein Bewertungsportal für Arbeitgeber – las sie die Bewertungen von Angestellten potenzieller neuer Arbeitgeber, bei LinkedIn – ein berufliches soziales Netzwerk – schrieb sie Mitarbeitende an, um sie nach dem Arbeitsumfeld zu befragen. Sehr proaktiv und interessiert also. Oft genug wurde ihr von der jeweiligen Firma dann aber abgeraten. „Das kann doch nicht sein“, sagt Sarah Brauns, „dass man nicht vor dem Jobstart herausfindet, ob man zueinander passt, sondern erst, wenn man dort anfängt zu arbeiten. Und dann, wenn es doch nicht passt, nach kurzer Zeit wieder geht.“

Wie funktioniert Heart Job?

Sarah Brauns ist Ingenieurin, sie denkt in Problemlösungen. Sie hat eine eigene Methode entwickelt, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer zueinander zu bringen. Ein Tinder für Arbeitssuchende quasi. „Heart Job“ heißt das Angebot – Herzensjob. Der Fokus liegt auf übereinstimmende Wertevorstellungen. „Unternehmen tun sich oft schwer, ihre Werte zu definieren, oder sie vermitteln andere als von ihren Mitarbeitern wahrgenommene“, erzählt die Gründerin.

Für zehn Monate wird das Start-up von der NBank, der Förderbank des Landes Niedersachsen, mit einem Gründungsstipendium finanziert. „Im März gründen wir offiziell“, berichtet die 32-Jährige. Dann startet auch das einjährige Kooperationsprojekt mit der TU Braunschweig, um die Werte der Studierenden abzufragen. Im April startet ein Lehrauftrag an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK). „Wir werden mit den Studierenden unser Tool testen, zuerst unseren Wertefinder-Fragenkatalog“, erzählt Brauns. „Wofür stehe ich?“, soll analysiert werden. Auch ein bestehender Stärkefinder-Fragenkatalog wird genutzt. Hier soll herausgefunden werden, „was kann ich gut“. Es wird nach drei bis fünf Werten von Mitarbeitenden und Unternehmen gesucht, die zueinander passen. Hinzu kommt noch, ob Arbeitszeitvorstellungen, Einsatzort und Gehaltsspanne passen. Gebe es ausreichende Übereinstimmungen, dann folgten Vorschläge für potenzielle Arbeitgeber, erläutert sie.

Generation Z sucht Sinn im Beruf

Sarah Brauns scheint mit ihrer Idee den Nerv der Zeit zu treffen. Ein bekannter Firmenname, ein sicherer Job, ein gutes Einkommen reichen nicht mehr aus. Das berufliche Online-Netzwerk Xing hat jüngst zwei Forsa-Studien in Auftrag gegeben, um herauszufinden, was jungen 14- bis 29-Jährigen der Generation Z im Job wichtig ist. Deutlich über die Hälfte der Befragten – 58 Prozent – ist bei einem neuen Job auch auf der Suche nach Sinnerfüllung.

„Unsere Generation kann sich nicht mehr so einfach den Wohlstand unserer Eltern aufbauen“, sagt Brauns und meint die Generation Y, der sie als 32-Jährige angehört. Ihnen sei ein sicherer Job mit gutem Einkommen noch wichtig gewesen, um einen Hauskredit abzahlen zu können. Die jungen Arbeitnehmer der Generationen Y und Z wirken dahingehend desillusioniert. Oder schätzen sie ihre Chancen vielleicht sogar ganz realistisch ein? Sarah Brauns sagt aber auch das: „Wir wollen nicht alle zwei Jahre unseren Job wechseln – aber auch nicht jahrelang in einem Job ausharren, der nicht zu uns passt.“ Durch Jobwechsel würden auch Ideen, Kreativität und Potenziale verloren gehen.

Mittelständler aus Braunschweig und der Region können sich für Testphase melden

Noch sucht das Start-up Firmen aus der Region für die Testphase. „Unser Fokus sind aktuell Mittelständler. Mit insgesamt 15 Firmen wollen wir in die Testphase starten, um ihnen ein umfassendes Fremd- und Selbstbild mit unserem Tool zu liefern“, erklärt die Gründerin. Firmen können mit Hilfe von Heart Job herausfinden, welche Werte sie haben, wie sie wahrgenommen werden, wie neue Mitarbeitende gefunden werden können und auch, wie bestehende Mitarbeiter langfristig gebunden werden können. „Wir wollen auch aufzeigen, wie Unternehmenswerte erlebbar gemacht werden können“, sagt Brauns.

Interessierte Firmen können sich bei Sarah Brauns melden unter info@heart-job.com oder 0157-54299459.