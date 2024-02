Wolfsburg. Ein VW-Manager und ein Professor machten bei Auftragsvergaben gemeinsame Sache. Richter kritisiert: „Nirgendwo gingen Warnlampen an“.

Der Professor gilt über Deutschland hinaus als anerkannter Experte in seinem Fach. Er ist Mitglied in Beiräten, Kommissionen, Gesellschaften, Jurys, Vorständen, Akademien, hält Patente, eine Auslandsprofessur und bekam Preise. Und nun ist der 69-Jährige auch (noch nicht rechtskräftig) verurteilter Betrüger und Veruntreuer.

Korruptionsskandal bei VW - Zentrale Kriminalinspektion kam zur Razzia

Wie der Vorsitzende Richter am Dienstag im Landgericht Braunschweig die Urteilsbegründung verliest, stiert der Angeklagte die Ausgangstür von Saals 106 an. Der bislang makellose, von Exzellenz geprägte Lebenslauf scheint dahin zu sein. Wie konnte dies geschehen? Schuld daran trägt nach Überzeugung des Gerichts der Beschuldigte selbst, aber mehr noch ein VW-Manager, ebenfalls geachteter Spezialist in seiner Ingenieurskunst. Beide gerieten selbstverschuldet in einen Korruptionsstrudel.

Der Fall kam ins Rollen aufgrund einer anonymen Anzeige im Herbst 2018 beim externen VW-Ombudsmann-System. Die VW-Konzernrevision prüfte, entschied sich zur Anzeige. Die Zentrale Kriminalinspektion (ZKI) Braunschweig ermittelte, wurde fündig bei verschiedenen Razzien, die 2019 starteten: an den Privatadressen der beiden Beschuldigten, in Wolfsburg bei VW, in Süddeutschland an der Universität des Professors und bei einer Tochtergesellschaft der Technischen Universität Hamburg. Diese bietet der Industrie Forschungsdienstleistungen an. Der Professor durfte von seinen eingeworbenen Aufträgen 15 Prozent der Auftragssumme für sich in Rechnung stellen. VW war langjähriger Kunde und sollte noch ein besserer werden.

Korruption bei VW – Manager wehrt sich vergeblich gegen Zeugenaussage

Der Professor war einst Gutachter bei der Dissertation des VW-Managers. Auch danach blieb man miteinander verbunden. Nach Ansicht des Gerichts engagierte der Professor den VW-Mann für Vorlesungen an seiner Uni. Die wurden entlohnt, aber wohl nicht zur vollen Zufriedenheit des Gastdozenten. Der Professor und der VW-Manager verabredeten Nachschläge in Form eines Beratervertrags, der kaum das Papier wert war. Man half sich aber gegenseitig: Der VW-Manager hinterging seinen Arbeitgeber, indem er als Mitglied des Oberen Management Kreises (OMK) Aufträge bis 5000 Euro ohne Rücksprache mit anderen Stellen im Konzern vergeben konnte und im Fall des Professors davon reichlich Gebrauch machte.

Der Korruptionsfall bei VW wurde vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt. © dpa | Moritz Frankenberg

Der VW-Manager hatte im Ermittlungsverfahren geschwiegen, schließlich Ende vergangenen Jahres einen Strafbefehl akzeptiert, kein Geständnis abgelegt, gleichwohl seine Schuld so eingeräumt. Nun im Landgerichtsprozess wehrte er sich gegen eine Zeugenaussage, um sich nicht weitergehend zu belasten. Das Oberlandesgericht musste zu der Frage angerufen werden, das entschied, dass er Angaben machen muss.

Korruption bei VW: Vorgesetzter erhält Luxus-Kaffeemaschine ins Vorzimmer

Nun redete er und präsentierte im Prozess eine abenteuerlich anmutende Begründung: Ja, er habe jahrelang Aufträge an den Professor vergeben, ohne dass es dafür echte Gegenleistungen gab oder erwartet wurden. Das Geld sollte angeblich bei der TU-Tochter nur geparkt werden für den Fall, dass VW das Forschungsbudget für seinen Bereich kappen würde. Juristisch spielt das keine Rolle: So oder so wurde VW hintergangen.

Und dann gab es auch noch die beiden Luxus-Kaffeemaschinen und die zwei Apple-Laptops, die der Professor wiederum mit Geld vom Projektkonto der Hamburger TU-Tochter finanzieren ließ und dem VW-Manager zukommen ließ. Eine dieser Kaffeemaschine landete ausgerechnet bei dessen Vorgesetzten im Vorzimmer. Der hat im Konzern mittlerweile Karriere gemacht und musste in Braunschweig als Zeuge antreten. Vier-Augen-Prinzip hätte damals bei der Auftragsvergabe gegolten. So genau sah der Chef aber nie hin, er vertraute seinem Mitarbeiter blind und ließ sich wohl lieber den Kaffee schmecken. Woher die Maschine kam, will er nie infrage gestellt haben. Mit Blick auf diese Arbeitsweise bei VW sprach der Richter spitz von „Verbesserungspotenzial“.

Richter kritisiert: Am Korruptionsfall trägt VW ein Stück weit selbst Schuld

Auch in Hamburg schaute niemand genau hin, was der Professor eigentlich so trieb – womöglich weil der die Aufträge an Land holte. Als der Skandal aufflog, beglich die TU-Tochter schnell VW den Schaden aus vorhandenen Mitteln vom Projektkonto, beendete die Geschäftsbeziehung zum Professor, beließ es aber auch dabei. Der Richter wurde deutlich: Es sei den Angeklagten einfach gemacht worden: „Nirgendwo gingen die Warnlampen an. Sie konnten Schalten und Walten, wie Sie wollten, ohne dass genauer hingeschaut wurde.“

Im Zuge der Ermittlungen der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Braunschweig kamen die Ermittler auch bei VW zur Razzia. © FMN | Matthias Leitzke

Der VW-Manager, den das Gericht als treibende Kraft sieht, erhielt auf dem Weg des Strafbefehls ein Jahr Haft auf Bewährung plus 7500 Euro Geldauflage. Mithilfe seines Anwalts wollte der Professor die Einstellung des Verfahrens, zumindest ein geringes Strafmaß erwirken. Der Grund: Im Falle eine Verurteilung zu einer höheren Strafe droht ihm als Landesbediensteter Ungemach durch die Landesanwaltschaft Bayern mit Blick auf seine Pension. Er wurde nun zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und 7500 Euro Strafe. Das dürfte wie von ihm befürchtet nicht ohne Folgen bleiben.