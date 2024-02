Braunschweig. Absatz sinkt, Kosten steigen: Die Braunschweiger Traditionsbrauerei will ihr Auslandsgeschäft reduzieren und das Sortiment straffen.

Das Hofbrauhaus Wolters kündigt einen Abbau von rund 30 Arbeitsplätzen und eine umfangreiche Sortimentsstraffung an. Das Braunschweiger Traditionsunternehmen begründet dies in einer Pressemitteilung mit den großen Herausforderungen in der gesamten Branche: Seit der Corona-Pandemie kämpfe man mit massiv gestiegenen Produktionskosten und einer sinkenden Nachfrage. Über den genauen Umfang des Stellenabbaus werde noch mit dem Betriebsrat verhandelt, hieß es vom Unternehmen.

„Da die Herstellung von Bier sehr energieintensiv ist, zählen Gas, Öl und auch Strom zu den größten Kostenfaktoren. Hinzu kommen Kronkorken, Etiketten, Flaschen, Hopfen, Braumalz und Kohlensäure – all diese Roh- und Hilfsstoffe sind, insbesondere mit Beginn des Ukraine-Kriegs, erheblich teurer geworden“, so Wolters. Zudem belasteten die volatilen Exportmärkte das Geschäft, globale Krisen in Ländern wie China und Russland hätten spürbare Absatzeinbußen zur Folge. Darüber hinaus seien die Logistikkosten im Exportgeschäft deutlich gestiegen.

Angesichts dieser Lage im Biermarkt müsse man sich zukunftsfähiger aufstellen. „Daher wird das Auslandsgeschäft den strukturellen Veränderungen angepasst“, heißt es in der Pressemitteilung. Aus welchen Auslandsmärkten sich die Brauerei zukünftig zurückziehen will, dazu wollte sich das Unternehmen am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung nicht äußern. „Darüber wird noch entschieden“, sagte ein Sprecher unserer Redaktion. „Allerdings fallen im Ausland ganz von selbst Marktanteile weg, da das Geschäft dort so volatil ist.“

Außerdem hieß es in der Pressemitteilung: „Eine in diesem Zusammenhang stehende umfangreiche Sortimentsstraffung soll zudem die Komplexität innerhalb der Brauerei deutlich reduzieren.“ Konkreteres war vom Unternehmen hierzu am Mittwoch auch auf Nachfrage nicht zu erfahren. „Wir werden uns alle Artikel kritisch angucken“, sagte der Sprecher. Klar sei aber auch: „Die klassischen Wolters-Stamm-Marken bleiben erhalten.“ Dies gelte auch für die saisonalen Biersorten der Brauerei wie Maibock, „Herbstbier“ oder „Prinzensud“.

Gemeinsam mit dem Betriebsrat werde versucht, den Stellenabbau möglichst sozialverträglich zu gestalten, hieß es vom Unternehmen. Wolters hat bislang nach eigenen Angaben 135 Beschäftigte – rund 30 Stellen sollen nun abgebaut werden, also etwas weniger als ein Viertel der Belegschaft.

Nils Handke (links) und Alexander Arsene sind die Geschäftsführer des Hofbrauhauses Wolters. © Braunschweig | Wolters

Hofbrauhaus Wolters plant weitere Investitionen

Wolters zufolge will die Geschäftsführung den Fokus auf den Heimatmarkt legen. Die Dachmarke Wolters habe im vergangenen Jahr ein vielversprechendes Absatzplus verzeichnet. „Wir werden die ‚Kult-Marke‘ Wolters für unsere Konsumenten wieder erlebbarer machen. Dies ist unser Ansporn für eine nachhaltige Neupositionierung der Marke Wolters, an der wir bereits intensiv arbeiten. Es sind umfangreiche Investitionen in die Bereiche Technik und Marketing geplant, wie zum Beispiel die Installation einer neuen Fassbieranlage Anfang 2025“, erläutert Geschäftsführer Nils Handke.

Handke ist im vergangenen Jahr als zweiter Geschäftsführer ins Unternehmen gekommen, um die Bereiche Marketing und Vertrieb zu verantworten. Die Volksbank Brawo als 100-prozentiger Wolters-Gesellschafter hatte damals zugleich eine Kapitalerhöhung um zwei Millionen Euro angekündigt. Mit den Mitteln solle das Unternehmen gestärkt und der eingeschlagene Weg erfolgreich weitergegangen werden, hieß es. Das Hofbrauhaus gehört seit 2020 zur Brawo-Gruppe. Bereits in den vergangenen Jahren war viel investiert worden: So wurde beispielsweise eine Entalkoholisierungsanlage installiert, eine neue Kälteanlage angeschafft und eine neue Flaschen-Abfüllanlage in Betrieb genommen.

Der Hofbrauerei wurde 1627 gegründet, feiert also in drei Jahren ihr 400-jähriges Bestehen.

Brauer-Bund: 2023 war ein rabenschwarzes Jahr für die Brauwirtschaft

Der Deutsche Brauer-Bund hatte mit Blick auf 2023 erst vor wenigen Tagen von einem „rabenschwarzen Jahr für die deutsche Brauwirtschaft“ gesprochen: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind im vergangenen Jahr insgesamt rund 8,4 Milliarden Liter Bier abgesetzt worden – ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent. Ein Ende der Durststrecke sei weiterhin nicht in Sicht. „Die Konsumzurückhaltung der Verbraucher in Handel und Gastronomie schlägt auch auf die Brauereien voll durch. Wir können uns vom Markttrend leider nicht abkoppeln“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele.

Die rund 1500 Brauereien in Deutschland stehen nach seiner Einschätzung abermals vor einem schwierigen Jahr, auch wenn sich die Branche von der Fußball-Europameisterschaft Impulse erwarten könne. Die anhaltend hohen Kosten seien neben der Konsumzurückhaltung und dem Preisdruck des Handels die größte Herausforderung.