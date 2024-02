Braunschweig. Immer mehr Menschen wollen die 4-Tage-Woche. Das sind längst nicht nur die Jungen. Sigmar Gabriel hat recht: Wir müssen uns mehr anstrengen.

Drei Tage Wochenende bei gleicher Bezahlung – klingt verlockend. Die gleiche Arbeit in 80 Prozent der Zeit schaffen – klingt sehr ambitioniert. Doch die 4-Tage-Woche für alle oder zumindest für sehr viele ist eine Utopie. In der Pflege fehlen uns jetzt schon Tausende von Fachkräften.

Auch im Ingenieurwesen, im Maschinen- und Fahrzeugbau, in der Elektrotechnik sowie der IT fehlen Tausende. Auch hier: Tendenz steigend. Das spüren gerade wir in der Region Braunschweig-Wolfsburg mit VW schon jetzt so sehr.

Sigmar Gabriel beklagt den Trend zur 4-Tage-Woche

Nicht nur Neoliberale und Unternehmerverbände, auch SPD-Politiker Sigmar Gabrielbeklagt den zunehmenden Trend zur 4-Tage-Woche – neben der Digitalisierung das neue Megathema auf dem Arbeitsmarkt. Aber der Goslarer Gabriel hat ja recht. Der Fachkräftemangel ist vielerorts schon greifbar. Die 4-Tage-Woche würde für fittere Mitarbeiter und weniger Ausfälle sorgen. Unter dem Strich fehlen der Volkswirtschaft aber Millionen von Arbeitsstunden.

Die alternde Bevölkerung spielt der Generation Z in die Karten

Babyboomer Gabriel legt den Finger in die Wunde. Und tatsächlich müssen wir so langsam aufpassen, dass Deutschland nicht zum Freizeitpark wird. Schon jetzt gehen uns bis 2035 laut Institut der deutschen Wirtschaft bis zu sieben Millionen Arbeitskräfte verloren. Auch wenn es platt klingt, aber wenn wir unseren Wohlstand bewahren wollen, müssen wir alle wieder mehr anpacken.

Doch es sind längst nicht nur die vermeintlich faulen Jungen aus der Generation Z, die sich von Gabriel angesprochen fühlen dürfen. Der Wunsch nach kürzerer Arbeitszeit wird auch in der Generation X und bei den Boomern lauter. Die Jungen haben aber einen entscheidenden Vorteil: Die alternde Bevölkerung spielt ihnen in die Karten, der Arbeitsmarkt ist gekippt. Das wissen die Jüngeren.