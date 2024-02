Frankfurt/Main. Nach dem kurzen Ausflug auf ein Rekordhoch am Freitag zeigt sich der Dax zu Wochenbeginn zunächst nur wenig bewegt. Starke Arbeitsmarktsignale aus den USA dämpfen aktuell wieder etwas die Hoffnung vieler Investoren auf Zinssenkungen, sprechen andererseits aber auch für konjunkturelle Stärke.

Nach dem kurzen Ausflug auf ein Rekordhoch am Freitag zeigt sich der Dax zu Wochenbeginn zunächst nur wenig bewegt. Starke Arbeitsmarktsignale aus den USA dämpfen aktuell wieder etwas die Hoffnung vieler Investoren auf Zinssenkungen, sprechen andererseits aber auch für konjunkturelle Stärke.

Der Dax lag in den ersten Handelsminuten mit 0,05 Prozent im Plus bei 16.926 Punkten. Der Leitindex blieb damit auf Tuchfühlung zur Marke von 17.000 Punkten und dem knapp darüber liegenden Rekord. Gestützt auf eine Erholung der Delivery-Hero-Aktien legte der MDax am Morgen um 0,54 Prozent auf 25.791 Zähler zu. Für den EuroStoxx als Leitindex der Eurozone ging es um 0,1 Prozent hoch.

Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten hatten den kurzzeitig rekordhohen Dax am Freitag noch gebremst wegen der Sorge, dass dies neuen Inflationsdruck verursachen und erwartete Zinssenkungen bremsen könnte. Gleichwohl unterstrichen die Jobdaten, dass die US-Wirtschaft in guter Verfassung ist. Das wurde an der Wall Street letztlich positiv interpretiert, denn die Rekordrally war an den New Yorker Börsen weitergegangen.

© dpa-infocom, dpa:240205-99-875202/5 (dpa)