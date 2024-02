Wolfsburg. Nach Insolvenz: Die neue Marken-Positionierung der Wolfsburger Friseur-Kette durch schwache Umsätze in 2023 getrübt.

Für 71 Prozent der Befragten einer Studie des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel gehört der Friseurbesuch zum Menschsein dazu. Diese Studienergebnisse dürften die familiengeführte Friseurkette Klier aus Wolfsburg freuen. Das 2021 erfolgreich aus dem Insolvenzverfahren hervorgegangene Unternehmen ist gerade erst wieder auf die Füße gekommen. Denn Ende 2020 war ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden. Das Verfahren wurde im April 2021 beendet, rund 500 Salons mussten damals schließen, 2100 Jobs fielen weg. Derzeit führt das Wolfsburger Unternehmen europaweit 700 Salons mit rund 5000 Mitarbeitenden – darunter knapp 950 Auszubildende.

Klier in Wolfsburg: Schlechte Umsatzzahlen in 2023

Nun schaut Michael Klier erneut pessimistisch in die Zukunft: „Wir haben ein schlechtes vergangenes Jahr gehabt. Die Umsätze für 2023 liegen ganz klar unter unseren Planungen. Wir werden aufgrund der schlechten Zahlen alle Standorte mit wenig Frequentierung analysieren und gegebenenfalls schließen“, sagt der Geschäftsführer der Friseurkette. Die konkreten Zahlen für das Jahr 2023 werden erst im Mai veröffentlicht.

Im Januar musste bereits der Klier-Salon im Obergeschoss der Wolfsburger City-Galerie schließen. Klier hatte die Kündigung des Vermieters erhalten, der andere Pläne mit der Gewerbefläche verfolge. Gezählt sind auch die Tage des Klier-Salons im Real-Markt in Nordsteimke. „Dass der Real-Standort Ende März 2024 wegfällt, bedauern wir sehr, und ja, der Abriss bedingt die Schließung dieses Salons“, bestätigt Klier-Sprecher Rüdiger Schmitt. Der ebenfalls zur Klier Hair Group gehörende Super-Cut-Salon verbleibt in der City-Galerie.

Gründe für die schlechten Umsatzzahlen

Vor allem im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres seien die Verbraucher zurückhaltend gewesen. „Das haben wir leider sehr stark zu spüren bekommen“, sagt der 49-jährige Klier. Gründe macht er in den wirtschaftlichen und politischen Krisen aus und der Inflation, die zur Verunsicherung der Menschen beigetragen haben. „Essen und Trinken ist den Menschen in solchen Zeiten dann wichtiger als ein Friseurbesuch“, sagt Klier. Wann die Friseurkette ihre Umsatzzahlen des Vor-Corona-Niveaus erreichen könne, kann Klier nicht sagen: „Wir planen derzeit nur in Sechsmonats-Zeiträumen“.

Trotz der pessimistischen Prognose treibt Michael Klier ein Prestige-Projekt des Unternehmens weiter voran: die Markenrepositionierung. Ziel sei es, das Markenportfolio des Unternehmens zu schärfen. Eine aufwendige Marktforschung wurde betrieben, um die genauen Motive der Kundinnen und Kunden für einen Friseurbesuch herauszufinden. Zwölf unterschiedliche Verbrauchertypen wurden identifiziert. Je nach Kundenbedürfnis wurden verschiedene Salon-Konzepte mit unterschiedlichen Angeboten von Dienstleistungen für die Kernmarken Super-Cut, Hair-Express, Cosmo und Klier herausgearbeitet. So richte sich die Kette Super-Cut an ein jüngeres Publikum, in den Salons duzt man sich. Bei der Marke Klier stehe die Familie im Mittelpunkt, es gibt eine Spielecke für Kinder. Eine Wohlfühlatmosphäre – ein Gefühl, zu Hause zu sein, soll sich beim Besuch der Klier-Salons breitmachen. Salons der Marke Hair-Express dagegen seien für pragmatische, zeitorientierte Kunden. „Hier gibt es kein Chichi, sondern schnelle Lösungen mit einem Top-Ergebnis“, fasst Michael Klier das Angebot von Hair-Express zusammen.

Umbau aller Klier-Salons geplant

Nach und nach würden alle Salons umgebaut werden. Ziel sei es, innerhalb der kommenden zehn Jahre alle Salons umgerüstet zu haben. Gestartet wird mit Filialen, die eine Planungssicherheit mitbringen, die langfristige Mietverträge haben. Das sei bei 30 Prozent der Filialen, immerhin mehr als 200 der 700 Salons, nicht gegeben. Hier gebe es keine langfristigen Zusagen der Vermieter. Pro Salon würde eine fünfstellige Summe in den Umbau investiert. „Mehr Einnahmen haben wir durch die neuen Konzepte nicht, aber auch nicht weniger“, sagt Klier. Zukunftssicher will sich der Konzern aufstellen und mit der Zeit gehen. Alle Bereich des Konzerns waren involviert in der Ausarbeitung der neuen Salon-Konzepte von Januar 2022 bis November 2023 – außer den lokalen Betriebsräten. In der Klier-eigenen App für Mitarbeitende wurden die neuen Konzepte kommuniziert und man ging in den Austausch mit den rund 5000 Mitarbeitenden. „Es gab auch Kündigungen von Mitarbeitern, die die neuen Salon-Konzepte nicht mittragen wollten“, berichtet Klier. Es habe auch Mitarbeitende gegeben, die in Salons anderer Marken gewechselt hätten, weil sie sich dort eher mit dem Konzept identifizieren konnten. Inwieweit die schlechten Zahlen von 2023 die Umsetzung der neuen Salon-Konzepte überschatten werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Klier will bei Festivals in der Region präsent sein

Michael Klier führt das Familienunternehmen in dritter Generation seit 24 Jahren zusammen mit seinem Cousin Robert Klier. Die Friseur-Kette wurde wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1948 im sächsischen Werdau von Michael Kliers Großmutter Elfriede gegründet. Die Friseurmeisterin eröffnete dort den ersten Damensalon. 1954 zog Familie Klier nach Wolfsburg um. Der nach eigenen Angaben inzwischen größte Friseurdienstleister Europas betreibt auch einen Großhandel für Friseurprodukte und einen Online-Shop. „Wir werden nie der extrem extravertierte Friseur sein“, grenzt Klier sein Angebot von Mitbewerbern ab. Das ließe sich nicht skalieren, das sei die Stärke von lokalen Individualfriseuren.

2024 will Klier auch wieder auf Festivals präsent sei. Bei nicht ganz so vielen, wie ursprünglich geplant – aufgrund der schlechten Zahlen. „Beim Rockharz vom 3. bis 6. Juli sind wir aber auf jeden Fall wieder dabei und beim KP-ONE Open-Air-Festival in Wolfsburg Neindorf vom 5. bis 6. Juli.“ Klier-Mitarbeitende arbeiteten an einem Event-Truck, um die Haare der Festivalbesucher stylen und schneiden zu können. Das seien im besten Falle neue Kunden und neue Mitarbeitende.