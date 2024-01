Salzgitter. Ersatzteile für Elektroautos und E-Trucks von MAN sollen ab 2025 von Salzgitter aus in die ganze Welt ausgeliefert werden.

Von Salzgitter aus in die ganze Welt. Das gilt nun auch für MAN-Ersatzteile, wie E-Batterien für Elektrofahrzeuge. Am Mittwoch war es soweit: Vertreter von MAN Truck & Bus und aus der Lokalpolitik kamen in Salzgitter zusammen, um den ersten Spatenstich zur Erweiterung des globalen MAN Logistik-Zentrums in Salzgitter zu setzen. Der 52.650 Quadratmeter große Neubau hat eine Kapazität für bis zu 40.000 Teile. Damit wachse das Logistik-Zentrum mit seinen gut 800 Mitarbeitenden um ein Viertel auf rund 230.000 Quadratmeter, teilt das Unternehmen mit.

E-Truck soll noch dieses Jahr ausgeliefert werden

Bis Ende des Jahres soll der Bau stehen, Ersatzteile sollen ab Mitte 2025 verschickt werden. Die Erweiterung sei nach Angaben des Unternehmens notwendig geworden, da MAN sein Produktportfolio um die Elektromobilität stetig erweiterte. Vor kurzem wurde der eintausendste elektrisch betriebene E-Bus an einen Kunden übergeben. Der erste E-Truck soll noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Drei Monate nach Verkaufsstart habe es mehr als 700 Vorbestellungen für den E-Truck gegeben.

Der MAN-Standort in Salzgitter ist Ersatzteilversorger mit MAN-Originalteilen und Hersteller von nicht-angetriebenen Achsen für die europäischen Bus- und Lkw-Montagewerke. Die Versorgung der MAN-Kunden weltweit erfolgt aus dem „Ersatzteil-Netzwerk“. Den Mittelpunkt dieses Netzwerks bildet nach Unternehmensangaben das MAN Logistik-Zentrum in Salzgitter. Dort lagern knapp 200.000 Artikel, mit denen mehr als 95 Prozent aller bestellten Teile abgedeckt werden.

Der Standort Salzgitter profitiert nach Angaben des Unternehmens vom wachsenden Verkauf elektrisch angetriebener Fahrzeuge und dem dadurch entstehenden zusätzlichen Bedarf an Ersatzteilen für E-Fahrzeuge – inklusive Batterien und Batterieteilen.

Keine Einschränkung von Transportwegen durch Kriege

MAN habe aktuell keinerlei größere Einschränkungen bei den Transportwegen durch die Kriege in der Ukraine und in Nahost, teilt das Tochterunternehmen von Volkswagen mit.

Das Produktionswerk in Salzgitter arbeite mit Hochdruck daran, die Fabrik bis 2030 CO₂-neutral zu betreiben. Das Werk würde schon jetzt mit CO₂-freiem Naturstrom versorgt und mit einer nahezu CO₂-neutralen Fernwärme. Diese Anstrengungen hätten dazu geführt, dass der CO₂-Fußabdruck des Werkes von 2015 bis heute um 95 Prozent gesenkt wurde. Bis Ende 2025 sollen des Weiteren alle dieselbetriebenen Stapler durch Elektrostapler ausgetauscht werden.

Mehr wichtige Nachrichten zu Volkswagen lesen:

VW-Macher Ulbrich: Den Golf-8-Retter zieht‘s nach China

VW-Konzern: Hier werden noch neue Jobs geschaffen

Für VW-Beschäftigte gibt es jetzt Geld obendrauf

VW-Sparkurs: Nur noch freie Tage statt Geld

VW-Extraschichten: VW führt die Sechs-Tage-Woche ein

Fußball: Hängt Porsche VW nun auch in der Bundesliga ab?

Täglich wissen, was bei Volkswagen passiert: