Salzgitter. Die Aktie des Stahlkonzerns wird seit rund 25 Jahren an der Börse gehandelt. Ihren höchsten Wert erreichte sie 2007.

Schwankende Preise, sinkende Absatzmengen, Kriege und damit einhergehend blockierte Transportwege sowie immer weitere Anstrengungen für den Klimaschutz stellen die deutschen Stahlkonzerne vor Herausforderungen. Etwas zu feiern gibt es dennoch in diesen Zeiten: Die Salzgitter AG ist seit 25 Jahren an der Börse. Das Unternehmen aus Salzgitter ist der drittgrößte deutsche Stahlproduzent nach Thyssen-Krupp und Arcelor-Mittal. Diese Zahlen wurden zuletzt 2022 erhoben von der Online-Plattform Statista. Die Salzgitter AG produziert seit mehr als 150 Jahren Rohstahl und steht neuerdings sogar für die Herstellung von „grünem Stahl“. Seit seinem Börsengang 1998 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben seinen Konzernumsatz vervierfacht, die Mitarbeiterzahl verdoppelt und das Eigenkapital nahezu verachtfacht.

Seit 25 Jahren wird die Aktie der Salzgitter AG an der Börse gehandelt. Dazu fand bereits vor geraumer Zeit im Handelssaal der Börse Frankfurt eine Opening Bell Ceremony statt. Eine Delegation des Konzerns aus Salzgitter eröffnete symbolisch den Parketthandel.

So kam es zum Gang an die Börse der Salzgitter AG

Einst gehörte die Salzgitter AG zum Preussag-Konzern. Preussag – heute TUI – verlagerte in den 1990er Jahren den Schwerpunkt seiner Tätigkeit zunehmend auf die Touristikbranche und strebte einen Verkauf des Stahlbereiches an. Um den Stahlstandort Niedersachsen und die Arbeitsplätze zu sichern, schalteten sich das Land Niedersachsen und die Norddeutsche Landesbank ein. Sie übernahmen 51 Prozent der Aktien der Preussag Stahl AG. Anschließend erfolgte die Verselbstständigung und der Börsengang des Unternehmens, das seinen Namen von Preussag Stahl AG in Salzgitter AG änderte. Seitdem hält das Land Niedersachsen 26,5 Prozent der Salzgitter-AG-Aktien.

Die Aktionärsstruktur der Salzgitter AG. © FMN | Jürgen Runo

Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG, zieht eine positive Bilanz: „Wer hätte damals gedacht, dass die Salzgitter AG ein Vierteljahrhundert nach dem Börsengang nicht nur immer noch als eigenständiges Unternehmen existiert, sondern inzwischen ein Vorreiter der Dekarbonisierung der deutschen und europäischen Grundstoffindustrie geworden ist? Ich bin sehr zufrieden mit der erfolgreichen Entwicklung des Geschäftsbereiches Technologie. Wir werden das Geschäftsjahr 2023 mit einem Rekordergebnis abschließen.“ Die konkreten Geschäftszahlen werden traditionell erst Mitte März veröffentlicht.

Aktienverlauf der Salzgitter AG-Aktie von 1998 bis heute

Der Ausgabekurs im Juni 1998 lag bei 23 D-Mark (knapp 12 Euro) je Aktie. Seit ihrem Start an der Börse hat die Aktie ihren Wert auf aktuell knapp 26 Euro mehr als verdoppelt. „Der Aufstieg der Aktie bis auf das Allzeithoch von 145 Euro im Jahr 2007 war geprägt von einem attraktiven Nachfrage- und Preisumfeld für stahlproduzierende Konzerne, getrieben von einem globalen Nachfrageaufschwung am Immobilienmarkt. Insbesondere der Infrastruktur-Boom in China zu dieser Zeit führte zu verstärkten Exporten und Gewinnen für europäische Stahlproduzenten“, ordnet Thomas Schulte-Vorwick die Kursentwicklung ein. Er ist Analyst beim Bankhaus Metzler Capital Markets.

Mitte 2010 stieg die Aktie in den M-Dax ab und im März 2019 in den S-Dax. Olaf Reinecke, Pressesprecher der Salzgitter AG, sagt dazu: „Die reine Zugehörigkeit zum Dax oder M-Dax ist kein Qualitätskriterium – die lange Dauer der Eigenständigkeit, ohne Zuführung von zusätzlichem externem Geld schon. Der finanzielle Einsatz des Landes Niedersachsen hat sich bereits 2009 amortisiert, seitdem tragen wir zur Finanzierung des Landeshaushaltes bei. Die Salzgitter AG hat – bis auf die Coronajahre 2019 und 2020 – immer Dividende ausgezahlt.“

Der Analyst Thomas Schule-Vorwick erläutert den Abstieg der Aktie ab 2008: „Der Abschwung der Aktie dürfte zum einen mit der im Zuge der Finanzkrise 2008 und 2009 deutlich gesunkenen Stahlnachfrage aus dem Bausektor sowie der allgemeinen konjunkturellen Schwäche zusammengehangen haben. Zum anderen mit einer veränderten Industriepolitik in China. Die Regierung in China förderte die heimische Stahlindustrie mithilfe von Subventionen und Exportrabatten massiv, sodass mit der Zeit hohe Überkapazitäten entstanden. Die chinesischen Stahlkonzerne haben in der Folge den europäischen Markt mit Stahl zu günstigen Dumping-Preisen geflutet und die Profitabilität der europäischen Unternehmen, wie die Salzgitter AG, geschwächt.“

Der Aktienverlauf der Salzgitter AG bis heute. © FMN | Jürgen Runo

Bis 2016 wurden die daraus entstandenen ökonomischen Herausforderungen für die europäische Stahlindustrie so immens, dass die EU mit entsprechenden Importzöllen reagierte, um für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. Seitdem hat sich die Situation für stahlproduzierende Unternehmen deutlich verbessert.

Die Zukunft der Salzgitter-AG-Aktie

Der künftige Verlauf des Aktienkurses hänge stark vom Erfolg des Dekarbonisierungsprogramms Salcosder Salzgitter AG ab, sagt Analyst Thomas Schulte-Vorwick. Das Projekt Salcossteht für „Salzgitter Low CO 2 Steelmaking“ und umfasst die einzelnen Schritte zur Produktion grünen Stahls. Bestandteile sind die Wasserstoff-Erzeugung sowie die Umstellung der Stahlproduktion von Hochöfen auf die anfangs Erdgas- und später Wasserstoff-basierte Direktreduktion. Bei einer vollständigen Umstellung auf Direktreduktionsanlagen kann Wasserstoff den bisher zur Stahlherstellung benötigten Kohlenstoff komplett ersetzen und CO₂-Emissionen um mehr als 95 Prozent senken. Die Salzgitter AG will ihre CO₂-Emissionen bis 2033 auf nahezu Null senken.

2026 soll im Rahmen des Salcos-Projekts zum ersten Mal grüner Stahl produziert werden. „Dafür bedarf es enormer Investitionen in neue Produktionsanlagen, die zum Teil von der Politik gefördert werden“, sagt Schulte-Vorwick. Das Stahlunternehmen erhalte vom Bund 700 Millionen Euro und vom Land Niedersachsen weitere 300 Millionen Euro, um eine erste Anlage zur Produktion von grünem Stahl errichten zu können, berichtet Olaf Reinecke von der Salzgitter AG. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben weitere 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro. Wie die weiteren Umbaustufen gefördert werden, sei Teil aktueller und künftiger Planungen und Gespräche.

Ob die grüne Transformation gelinge, hänge auch davon ab, ob es die deutsche und europäische Politik schaffe, für entsprechende Rahmenbedingungen zu sorgen, die einen fairen Wettbewerb gewährleisten. Dazu gehöre die Bereitstellung der nötigen Mengen an bezahlbarem Wasserstoff sowie ein entsprechendes Verteilernetz. „Die Salzgitter AG ist in Bezug auf die Dekarbonisierung meiner Einschätzung nach einer der Branchenvorreiter. Gelingt eine erfolgreiche Transformation, dürften das Unternehmen und der Aktienkurs der Salzgitter AG in Zukunft profitieren“, sagt Schulte-Vorwick.