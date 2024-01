Wolfsburg. VW will Aufholjagd in China beschleunigen. Das soll mit Autos gelingen, die speziell für den chinesischen Markt konzipiert werden.

Die Zeiten, in denen China für VW so etwas war wie ein immer erntereifer Obstbaum, sind schon länger vorbei. Die unangefochtene Marktführerschaft und eine betonierte Verankerung im Bewusstsein chinesischer Kunden sind romantische Erinnerungen. Die Realität im Hier und Jetzt sieht anders aus, härter und rauer. Zwar ist VW noch ein ganz Großer auf dem Markt für Verbrennerfahrzeuge. Auf dem Zukunftsfeld der E-Mobilität spielen die Wolfsburger dagegen eine nachgeordnete Rolle. Die Verkaufsstars von heute heißen BYD oder auch Tesla.

VW wächst in China weniger stark

Ein Zeugnis dieser Entwicklung ist unter anderem die Bilanz für das vergangene Jahr. Der Konzern steigerte seine weltweiten Verkäufe um starke 11,8 Prozent auf 9,24 Millionen Fahrzeuge. In China gab es dagegen ein vergleichsweise bescheidenes Wachstum von 1,6 Prozent. Zwar sieht die Bilanz mit Blick auf rein elektrische Fahrzeuge besser aus. Die Verkaufszahlen stiegen weltweit um 34,7 Prozent, in China gab es ebenfalls ein deutliches Plus von 23,2 Prozent. Im Vergleich mit BYD und Co. fahren die Wolfsburger aber dort noch weit hinterher.

Thomas Ulbrich wird Entwicklungschef in China. © Newsdesk | DIETMAR THEIS

Die Konzernzentrale hat bereits reagiert, um die Aufholjagd zu beschleunigen. Zuerst wechselte der bisherige Vorstandsvorsitzende der Marke VW, Ralf Brandstätter, im Sommer 2022 als China-Chef ins Reich der Mitte. Im vergangenen Herbst kündigte VW dann an, die Entwicklung der für den chinesischen Markt vorgesehenen Fahrzeuge und ihrer Software noch stärker von Wolfsburg zu lösen und in der Millionenstadt Hefei zu bündeln.

VW baut in China Entwicklungszentrum auf

Entstehen soll dort das größte Entwicklungszentrum des VW-Konzerns außerhalb Deutschlands – die Volkswagen-China-Technology-Company (VCTC). Was für eine Ansage. So will das Unternehmen näher an die Kunden rücken, um ihre Wünsche und Bedürfnisse schärfer zu identifizieren und passgenauere Autos anzubieten als bisher. Das Leitmotto lautet „in China für China“.

Nun folgt Stufe drei der China-Strategie. Wie der Autobauer am Montag mitteilte, wird der erfahrene VW-Manager Thomas Ulbrich in China Entwicklungschef. Zuvor leitete Ulbrich, der bereits 1996 und 2010 für den Autobauer in China tätig war, im Vorstand der Marke VW den Geschäftsbereich „New Mobility“. Mit seinem Wechsel wird nach VW-Angaben zugleich der Markenvorstand verkleinert. Sein bisheriges Aufgabenfeld „New Mobility“ geht in der Technischen Entwicklung auf. Ulbrich löst nach VW-Angaben Marcus Hafkemeyer ab, der im Konzern eine neue, nicht näher benannte Aufgabe übernehmen soll.

VW will Entwicklungszeit deutlich verkürzen

Wie VW weiter mitteilte, wird Ulbrich Chef der VCTC in Hefei. Dort soll unter anderem auch die erste lokale Elektro-Plattform entwickelt werden, die ab 2026 Basis für neue Modelle der Marke VW in China sein soll. Ein weiteres Ziel des Zentrums: Die Entwicklungszeit für Fahrzeuge und Komponenten soll um 30 Prozent verkürzt werden. So will VW mit dem Tempo in China Schritt halten. Sollte das gelingen, dann ist absehbar, dass diese Erkenntnisse auf andere Standorte der Wolfsburger übertragen werden.

Zudem ist es erklärtes VW-Ziel, in China die Entwicklung mit den deutsch-chinesischen Unternehmen SAIC Volkswagen, FAW-Volkswagen und Volkswagen Anhui sowie mit dem chinesischen Batterie-Spezialisten Gotion und dem chinesischen Auto- und Software-Produzenten Xpeng enger zu vernetzen. In Hefei wird darüber hinaus die VW-Software-Tochter Cariad in die Entwicklung eingebunden, und mit ihr deren auf Software und das autonome Fahren spezialisierte Partner Horizon Robotics, ARK und Thundersoft.

Technische Entwicklung von VW übernimmt mehr Aufgaben

Ulbrichs bisheriger Geschäftsbereich „New Mobility“ wird – wie bereits erwähnt – in die Technische Entwicklung integriert. Dieser Schritt war nach VW-Angaben geplant. Die damit verbundene Verschlankung des Vorstands der Marke VW passt gut in die Zeit der aktuellen Sparpolitik. Bislang wurden in dem Ressort neue Prozesse der Softwareentwicklung für E-Fahrzeuge auf Basis des Modularen Elektro-Baukastens erprobt und eingeführt. Künftig werde die Projektsteuerung für Zukunftstechnologien von der Technischen Entwicklung übernommen. Geleitet wird sie von Kai Grünitz, der ebenfalls dem Vorstand der Marke VW angehört.