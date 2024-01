Berlin. Das Handelsunternehmen mit den Kaufhäusern KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg ist insolvent.

Das Handelsunternehmen KaDeWe Group mit den Luxus-Kaufhäusern KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb der Häuser gehe aber weiter, teilte das Unternehmen am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit.

