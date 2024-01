Braunschweig. Svea Koglin von der TU Braunschweig ist beste Absolventin in ihrem Fach. Wie es dazu kam und was sie vorhat, erzählt sie hier.

Landessiegerin. Und nun auch Bundessiegerin in ihrem Fachbereich. Svea Koglin von der TU Braunschweig hat die Abschlussprüfung ihrer Ausbildung zur Mikrotechnologin als bundesweit Beste in ihrem Ausbildungsfach bestanden. 300.000 Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer gab es im vergangenen Jahr. Unter ihnen wurden 219 junge Menschen aus 213 Ausbildungsberufen in Berlin geehrt. Von der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und dem IHK-Präsidenten Peter Adrian gab es Urkunden und Pokale.

Wir treffen uns mit Svea Koglin zum Interview, um zu erfahren, wie sie so gut geworden ist und welche weiteren beruflichen Ziele sie hat.

„Meine Ausbilderin war auch mal Bundesbeste, und das hat mich unglaublich motiviert“, sagt die 22-Jährige. Svea Koglin brachte ein großes Chemieverständnis mit, Biologie lag ihr auch. „Nur mit der Elektrotechnik verstehe ich mich nicht so gut“, sagt sie und lacht. Die junge Frau aus Eischott im Landkreis Gifhorn ist überzeugt, dass ihr ausgezeichnetes Abschneiden einer Mischung aus Begabung, Fleiß und einer optimalen Betreuung durch die TU Braunschweig zu danken ist.

Braunschweigs beste Auszubildende wollte eigentlich etwas anderes lernen

Erst wollte sie nach ihrem Abitur 2019 etwas Soziales lernen. Neben der Schule engagierte sich Svea Koglin nämlich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr und in der evangelischen Kirche bei der Konfirmandenbetreuung. Ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) führte sie auch zunächst zur evangelischen Landeskirche nach Braunschweig. „Während dieses Jahres habe ich aber gemerkt, dass die Kirchenarbeit mein Hobby bleiben sollte“, sagt sie. Die große Verantwortung für junge Menschen wäre ihr beruflich zu viel geworden. Reflektiert ist die junge Frau.

Während ihres FSJ erinnerte sich Svea Koglin an die Worte ihres ehemaligen Chemielehrers Hermann Schölkmann vom Phoenix Gymnasium in Vorsfelde: „Du gehörst unbedingt in die Naturwissenschaft“, soll er ihr gesagt haben. Auf Nachfrage bestätigt das Schölkmann, inzwischen Bürgermeister der Gemeinde Rötgesbüttel. „Ich wollte alle meine guten Schülerinnen und Schüler in die naturwissenschaftliche Richtung schubsen – vor allem junge Frauen wollte ich für den MINT-Bereich begeistern“, sagt der ehemalige Lehrer. Bei Svea hat es geklappt. MINT, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

An der TU Braunschweig kann sie ihre Stärken ausleben

Beworben hat sie sich 2020 an der TU Braunschweig dann als Biologielaborantin. In jenem Jahr gab es aber keine ausgeschriebene Stelle und so wurden ihre Bewerbungsunterlagen an das Institut für Mikrotechnik weitergereicht. Sie wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen und genommen. „Das war ein absoluter Glücksgriff“, sagt sie. Bis dahin hatte sie noch nie etwas von dieser Ausbildung gehört. „Die Inhalte passten hervorragend zu meinen Stärken“, erläutert die junge Frau. Laut TU-Webseite würden bei der Ausbildung auch „Sorgfalt, Sauberkeit und Fingerfertigkeit“ eine große Rolle spielen. Mittlerweile seien auch das ihre Stärken, sagt die junge Frau und lacht. Durch ihre Ausbildung sei sie darin viel besser geworden. „Es ist tatsächlich nicht viel kaputtgegangen“, berichtet die Gifhornerin.

Nach ihren erfolgreichen Prüfungen wollte die TU sie unbedingt behalten. Weil es an ihrem Ausbildungsinstitut jedoch keine freie Stelle gab, arbeitet sie nun am Institut für Halbleitertechnik. Dort stellt sie „Wafer“ her – dünne Scheiben aus Halbleiter-Material (meist aus Metall), welche als Basis dienen, um integrierte Schaltkreise herzustellen. „Ich arbeite abwechselnd im Labor, im Reinraum und am Laptop“ berichtet sie von ihren Tätigkeiten. In einem Reinraum wird die Anzahl der in den Raum eingeschleppten und im Raum entstehenden Partikel sehr gering gehalten. Durch Schutzanzüge, spezielle Filter und der Regelung von Temperatur, Feuchte und Druck.

Mikrotechnologin möchte an der TU Braunschweig bleiben

„Ich bewerbe mich gerade bei der Begabtenförderung der IHK und möchte dann ab September meine dreijährige Aufstiegsfortbildung zur Technikerin für Mikrotechnologie machen“, berichtet die 22-Jährige.

Wo sie sich in fünf Jahren sieht, wollen wir wissen. „Weiterhin am Institut, vielleicht bei unserem Start-up ‚MikroLED Lab‘, das kundenspezifische Mikro-LEDs herstellt. Oder bei Intel in Magdeburg“, sagt die erfolgreiche junge Frau mit einem Lächeln.

