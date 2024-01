Wolfsburg. Die Sparmaßnahmen des Wolfsburger Autobauers treffen nun wohl auch Tarifbeschäftigte. Unternehmen und Betriebsrat verhandeln noch.

Der VW-Sparkurs wird sich nun auch voraussichtlich auf die Tarifbeschäftigten bei Volkswagen auswirken. Nach Informationen unserer Zeitung will der Autobauer die Möglichkeit streichen, freie Tage in Geldzahlungen wandeln zu können. So will das Unternehmen einen Geldabfluss in Zeiten knapper Kassen vermeiden.

Unternehmen und Betriebsrat bestätigten unserer Redaktion, dass dazu Verhandlungen laufen. Von VW hieß es auf Nachfrage: „Im Rahmen der Performance-Programme der VW AG haben die Betriebsparteien ein Eckpunktepapier vereinbart. Aktuell finden Gespräche zur Umsetzung statt. Sobald hierzu weitere Informationen vorliegen, wird über die üblichen Kanäle kommuniziert.“

Tarifbeschäftigte haben bei VW die Möglichkeit, unabhängig von den Urlaubstagen bis zu sechs zusätzliche freie Tage zu nehmen. Das soll zum Beispiel die Betreuung von Familienangehörigen erleichtern. Wer auf das Angebot der zusätzlichen freien Tage verzichtet, erhält stattdessen zusätzlich Geld. Das wird im August ausgezahlt. Beim Verzicht auf die vollen sechs Tage sind es 27,5 Prozent eines Monatsgehalts, bei drei Tagen 13,75 Prozent.

Diese Möglichkeit soll es nun aber nach dem Willen des Unternehmens nicht mehr geben. Wie schon angedeutet, soll offenbar der Abfluss von Mitteln vermieden werden. Die Konsequenz: Alle Beschäftigten hätten nicht mehr die Wahl zwischen Freizeit und Geld, sondern hätten automatisch sechs freie Tage mehr. Wer stattdessen mit dem zusätzlichen Geld geplant hat, müsste auf dieses verzichten.