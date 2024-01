Wolfsburg. Prozess vor dem Landgericht Braunschweig: Süddeutscher Hochschulprofessor wurde von VW-Manager mit nutzlosen Aufträgen versorgt.

Ihre Männerfreundschaft soll begründet worden ein, als der Wolfsburger VW-Manager bei dem Professor aus Süddeutschland promoviert hat. Heute schieben sie sich einander die Schuld zu. Es geht um fingierte VW-Aufträge und schwere Korruptionsvorwürfe. Den VW-Manager (63) bewahrte ein frühzeitiges Geständnis vor der öffentlichen Hauptverhandlung. Der Professor (69) kämpfte mithilfe seines Anwalts hingegen lange Zeit für die Einstellung seines Strafverfahrens. Da spielte die Staatsanwaltschaft nicht mit. So kam es nun zum Prozess vor dem Landgericht Braunschweig.

Korruption bei VW: Projekte bewilligt, die nie ausgeführt wurden

2017 flog das dreieinhalb Jahre währende System der gegenseitigen Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung auf als Folge einer anonymen Anzeige beim VW-Ombudsmann. Die Masche: Der VW-Manager, Experte bei VW für Technologieplanung, durfte als Mitglied des Oberen Management Kreises Aufträge bis 5000 Euro ohne Freigabe seines Chefs freizeichnen. Das nutze er aus, um Scheinaufträge an den Professor zu vergeben.

Der war neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit an einer süddeutschen Hochschule auch Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft dieser Uni sowie Projektleiter bei einer Tochtergesellschaft einer norddeutschen TU. Dort erhielt er für jede Akquise 15 Prozent der jeweiligen Projektvergütung. Die Aufträge des VW-Managers wurden von ihm nie umgesetzt, aber mit VW abgerechnet.

Korruptionsfall bei VW: Für den VW-Angestellten gab es Geld, Laptops, Kaffeeautomaten

Im Gegenzug stellte der VW-Manager Rechnungen für angebliche Gastvorlesungen sowie für Beratertätigkeiten. Die gab der Professur wiederum zur Auszahlung über die Uni-Tochter frei. Über Projektkonten beschaffte der Professor auch Apple-Laptops und Kaffeeautomaten, die an den VW-Manager geliefert wurden. Der Schaden für VW durch Fake-Aufträge betrug 125.000 Euro. Der VW-Manager erlangte aus seinen Taten 64.000 Euro, der Professor 18.500 Euro.

Die Justiz brauchte mehrere Jahre, um den Fall aufzuarbeiten. Als Anklage gegen den VW-Manager erhoben wurde, vereinbarte der mit VW eine Rückzahlung (und Auflösung des Arbeitsverhältnisses) und mit der Staatsanwaltschaft ein Geständnis. Der Deal: 12 Monate Haft (2 Jahre Bewährung) und 7500 Euro Geldauflage. Offenbar stellte er seinen Freund als Haupttäter dar. Der will seine Rolle in dem VW-Bestechungsskandal wohl nicht so verstanden wissen: Er sieht sich nicht als Anstifter, sondern als Angestifteten.

Prozess um Scheinaufträge bei VW: Angeklagter hadert wohl mit seinem Geständnis

Mittwoch startete sein Prozess: Nach Verlesung der Anklage bat der Verteidiger um ein Rechtsgespräch, nach fast einer Stunde war für seinen Mandanten ein Deal festgezurrt: Geständnis im Sinne der Anklage gegen Strafrabatt. Diese Absprache zwischen den Prozessbeteiligten sieht im Fall eines glaubhaften Geständnisses einen Strafrahmen von 10 Monaten bis 13 Monaten Haft auf Bewährung sowie 7500 Euro Geldauflage.

So ganz überzeugt schien der Angeklagte nicht zu sein. Er räumte alle Vorwürfe zwar ein. Zuvor in einer Verhandlungspause echauffierte er sich über angebliche Fehler in der Anklageschrift. Der Anwalt mahnte deutlich „wir haben doch gesagt, dass sie den Weg des Deals gehen wollen“, und wies seinen Mandanten darauf hin, wenn der nun einzelne Punkte infrage stellen würde, dass sein Deal in Gefahr sei.