Braunschweig. Der VW-Manager und Wirtschaftsförderer kehrt nach vielen Jahren zurück in seine Heimat. Im Gespräch verrät er, was er künftig vorhat.

Von Oberbayern nach Niedersachsen und zurück und zurück. Von Audi zuVW und zurück und zurück. Wenn man so will, dann ist Wendelin Göbelein Wanderer zwischen den Welten. Oder besser, er war es. Denn nun zieht es den 60-Jährigen doch wieder in seine oberbayerische Heimat in die Nähe von Ingolstadt. Und wenn der Landwirtssohn dort auf dem Schlepper sitzt, so wie er es sich vorgenommen hat, dann wird er sicher so manche Anekdote aus seinem ereignisreichen Leben in den unterschiedlichen Welten noch einmal durchspielen.

In unserer Region ist der Name Göbel schon lange bekannt. So kam er 2007 mit dem damals neuen VW-Konzernchef Martin Winterkorn von Audi nach Wolfsburg, um in der Konzernzentrale als Generalsekretär tätig zu sein. Später wurde Göbel Personalvorstand bei Audi – das erste Zurück –, dann Chef der Wolfsburg AG und der Allianz für die Region – das zweite Zurück.

Schon 1984 besuchte Göbel VW

Doch eigentlich kannte Göbel unsere Region schon viel länger. Genau genommen seit 1984, wie er im Gespräch berichtet. Damals sei er mit seiner Freundin, seiner heutigen Frau, und einer Gruppe zum Teil schwer erziehbarer Jugendlicher auf Sommertour im Norden gewesen. Diese Tour habe sie, die Oberbayern, von Hamburg aus in die Heide, nach Hankensbüttel und Wittingen und eben nach Wolfsburg geführt. Noch heute begeistert ihn der damalige Werksbesuch.

Auch folgende Episode zeugt von einem Wandern zwischen den Welten. Denn Göbel hatte nach eigenem Bekunden nicht nur das eigene Vorankommen im Blick, sondern engagierte sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit. Heute ist er stellvertretender Vorsitzender der Lebenshilfe in der Region Ingolstadt. Zum Warum sagt Göbel: „Das kommt aus meinem christlichen Selbstverständnis, aus einem inneren Antrieb, für andere da zu sein.“ Er wolle dieses Engagement in keiner Weise missen, weil er viel zurückbekomme.

Der Glaube und die Musik geben Göbel Halt

Die Wurzeln für diese Haltung sieht Göbel in seinem gläubigen Elternhaus. „Das hängt mit der Erziehung zusammen. Ich bin in einfachen Verhältnissen auf dem Bauernhof aufgewachsen, im Bäuerlichen mit fünf Geschwistern. Da hat es immer eine positive Grundeinstellung gegeben.“ Und deshalb sei das Glas für immer halbvoll und nie halbleer. „Immer“, betont Göbel.

Ein zweiter Kraftquell sei für ihn die Musik. Weil der Vater Organist in der heimatlichen Kirche gewesen sei, hätten er und seine Geschwister ein Instrument gelernt. Posaune spiele er bis heute. Und in Wolfsburg sei er in der Christopherus-Kirche sogar schon mit seinem Bläserchor aufgetreten. „Die Musik hat mich mein Leben lang begleitet, sie hat etwas unheimlich Verbindendes“, schwärmt der Manager. Deshalb sei es für ihn von großer Bedeutung, das Kinder auch musisch gebildet würden.

VW-Abgas-Betrug war für Göbel eine Zäsur

Göbel vermittelt im Gespräch, dass er in all den Jahren seines Werdegangs – vom Verlagskaufmann zum VW-Manager – geerdet geblieben ist. Eine Eigenschaft, die ihn wohl auch in schweren Zeiten nie seine Zuversicht verlieren ließ. Und die gab es – und wie. Eine Zäsur war beispielsweise der 2015 aufgeflogene und bis heute nicht restlos aufgeklärte VW-Abgas-Betrug.

„Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, auch für mich persönlich, weil Dinge passiert sind, die unvorstellbar waren. Das war ein riesiger Schock“, beschreibt er seine Eindrücke. „Es war sehr schwierig zu verstehen, was passiert ist.“ Doch sei der Zeitpunkt gekommen, an dem sich das Führungsteam zusammengerauft habe. „Wir mussten nach vorne blicken, wir mussten mit neuen Verantwortlichen weitermachen.“ Dabei habe die Gewissheit geholfen, dass der Konzern viele Krisen gemeistert habe.

2017 wurde Göbel Audi-Personalvorstand

Für Göbel ging es 2017 zurück zu Audi, wo er Personalvorstand wurde. Auch dies sei keine einfache Zeit gewesen, weil ein großer Personalabbau angestanden habe – ähnlich wie beim „Zukunftspakt“ samt Stellenstreichungen bei der Marke VW. „Dort diese Verantwortung zu übernehmen, als Kind der Region, das war schon spannend und herausfordernd.“

Aber eben wegen der engen Bindung zu seiner Heimatregion sei es ihm wichtig gewesen, langfristige Lösungen zu finden. Göbel: „Das musste Hand und Fuß haben. Ich hatte mir damals schon vorgenommen, dass ich mit 60 zurückkomme. Dann wollte ich kein Chaos vorfinden, sondern eine fundierte und tragfähige Beschäftigungssicherung bis 2029.“

Göbel wurde in unserer Region Wirtschaftsförderer

2020 ging es dann aber zunächst zurück in den Norden nach Wolfsburg und Braunschweig. Göbel schlüpfte nun bei der Wolfsburg AG und bei der Allianz für die Region in die Rolle des Wirtschaftsförderers. Und das aus voller Überzeugung, wie er sagt. Seit der ersten Begegnung 1984 sei ihm unsere Region ans Herz gewachsen.

Ihn begeistere die Vielfalt, das Nebeneinander von Großindustrie, Mittelstand und Handwerk, ausgeprägter Landwirtschaft und hochkarätiger Wissenschaft und Forschung, ländlichen Regionen und vitalen Städten sowie die vielschichtige Kultur. Als sehr tragfähig hätten sich die „so wichtigen Netzwerke aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Mitbestimmung“ erwiesen. „Diese Region ist das industrielle Herz Niedersachsens mit großer bundesweiter Bedeutung.“ Ein Pfund sei zudem die Nähe zu großen Städten wie Berlin und Hannover.

Göbel ist von der Stärken der Region überzeugt

Aus diesem Mix sei schon viel entstanden. Und es werde noch viel mehr entstehen, ist Göbel überzeugt. „Deshalb ist mir überhaupt nicht bange um diese Region.“ Vor allem in den Kreisen Gifhorn und Helmstedt sieht er großes Potenzial. In Gifhorn zum Beispiel, wenn erstmal die A39-Lücke geschlossen werde.

Als weiteres Beispiel nennt er die Batterie- und Wasserstoff-Aktivitäten in Salzgitter. „Vor zehn Jahren hätte niemand geglaubt, dass die Stahlproduktion in Deutschland eine Zukunft hat. Heute spielt die Salzgitter AG mit ihrer Wasserstoff basierten Technik in der ersten Liga.“

Göbel erklärt, was Niedersachsen von Bayern lernen können

Göbel redet sich geradezu in einen Rausch, wenn er von den Vorzügen unserer Region spricht. Negativpunkte wollen ihm kaum einfallen. „Klar gibt es auch mal Kirchturmdenken. Am Ende hat sich die Region aber immer zusammengerauft und Lösungen gefunden.“ Das müsse auch in Zukunft gelten. Und dann fällt ihm doch noch etwas ein: Unsere Region dürfe ruhig stolzer auf ihre Leistungen sei und solle sie selbstbewusster vermarkten. Das hätten die Bayern den Niedersachsen voraus.

Wenn Göbel nun ins Oberbayrische zurückkehrt, dann will er sich weiter ehrenamtlich betätigen, kündigt er an. Außerdem hat er vier Kinder und drei Enkelkinder. Die sollen nun mehr von ihrem Vater und Großvater haben.

Weil eine seiner beiden Töchter in einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeheiratet habe, biete sich ihm nun die Möglichkeit, auf dem Schlepper zu sitzen. Und wenn der scheinbar nimmermüde Göbel dann seine Bahnen zieht, wird er nicht nur an seine Erlebnisse, Begegnungen und Freundschaften denken, sondern auch an seine Lieblingsplätze in unserer Region. Einer davon ist der Klieversberg in Wolfsburg, von dem aus sich die nördliche Stadthälfte samt VW-Werk überblicken lassen. „Das ist ein faszinierender Ort, vor allem, wenn man sich vorstellt, was um den Klieversberg in den vergangenen 86 Jahren alles entstanden ist.“