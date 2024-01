Peking. Chinas Immobilienmarkt kriselt, Unternehmen und Regionalregierungen sind hoch verschuldet. Nun reagiert die Notenbank und setzt Gelder frei, die Banken an die Wirtschaft als Kredite ausleihen können.

Die chinesische Notenbank lockert ihre Geldpolitik, um der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Dazu wird der Mindestreservesatz, den Banken bei der Zentralbank vorhalten müssen, um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Der Schritt soll am 5. Februar in Kraft treten, teilte der ranghohe Notenbanker Pan Gongsheng in Peking vor Journalisten mit. Es ist die erste Reduzierung des Satzes seit vergangenen September.

Der Schritt setzt Gelder frei, die die Banken wiederum an die Wirtschaft als Kredite ausleihen können. Pan veranschlagte die Gesamtsumme auf eine Billion Yuan (etwa 130 Milliarden Euro). Chinas Wirtschaft leidet seit längerem unter einer Vielzahl von Problemen, darunter der kriselnde Immobilienmarkt und die hohe Verschuldung von Unternehmen und Regionalregierungen.

