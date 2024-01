Braunschweig. Auch eine Neuausrichtung der Arbeitsangebote an den Standorten Braunschweig, Wolfenbüttel und Neuerkerode ist geplant.

Im Januar stehen beim Braunschweiger Unternehmen Mehrwerk sowohl personelle als auch strukturelle Veränderungen an. Marcus Eckhoff ist zum Geschäftsführer der Tochtergesellschaft der Evangelischen Stiftung Neuerkerode ernannt worden. Das teilte die Stiftung am Montag in einer Pressemitteilung mit. Er wird bis Ende März mit dem bisherigen Geschäftsführer Hans Henning Müller eine Doppelspitze bilden und im Anschluss die operative Geschäftsführung des Beschäftigungs- und Qualifizierungsanbieters vollständig übernehmen. Hans Henning Müller, der die Mehrwerk sieben Jahre leitete, verlässt Ende März das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Eckhoff leitete in der Vergangenheit die Neuerkeröder Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Mehrwerk unterstützt seit über 20 Jahren Menschen mit unterschiedlichsten Handicaps dabei, sich durch Qualifizierung und Beschäftigung in das Arbeitsleben zu integrieren. Die Mehrwerk gehört zur diakonischen Unternehmensgruppe der Evangelischen Stiftung Neuerkerode und beschäftigt derzeit etwa 320 Mitarbeitende.

„Den Fachkräftemangel am ersten Arbeitsmarkt sehe ich durchaus als Chance für Inklusionsbetriebe und Werkstätten, attraktive Beschäftigungsverhältnisse für Menschen mit Behinderung zu entwickeln und auszubauen. Auf diese Herausforderung freue ich mich in meiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer der Mehrwerk sehr“, sagt Marcus Eckhoff, neuer Geschäftsführer von Mehrwerk.

Neuausrichtung der Arbeitsangebote

Für die strategische und strukturelle Ausrichtung der Arbeits- und Beschäftigungsangebote der Mehrwerk wird Claudia Deichmann zukünftig die Gesamtverantwortung übernehmen. Sie leitete bisher in der Neuerkeröder Wohnen und Betreuen die Angebote der Tagesförderstätten. Ein Kernziel der Neuausrichtung ist es, die Angebote beider Gesellschaften gezielter auf die individuellen Bedarfe der Klienten auszurichten.

Eine weitere Veränderung betrifft den auf Gastronomie und Hauswirtschaft spezialisierten Integrationsbetrieb Sprössling. Dieser wird aufgelöst und künftig als Inklusionsabteilung in die Mehrwerk integriert.

