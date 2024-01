Braunschweig. Der Unternehmer spricht von herausfordernden Zeiten für die Wirtschaft. Als Beispiele nennt er die Kriege und den Fachkräftemangel.

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig hat Tobias Hoffmann als Präsident der IHK wiedergewählt. Das teilte die IHK am Dienstag mit. Der Unternehmer ist seit 2021 Präsident der IHK Braunschweig. Nun wird er für weitere fünf Jahre das ehrenamtliche Gremium anführen.

Vollversammlung der IHK Braunschweig wählte auch Stellvertreter und Stellvertreterinnen

Unterstützt wird er auch weiterhin durch seinen ersten Stellvertreter Ralf Utermöhlen und seine zweite Stellvertreterin Bärbel Heidebroek. Das Präsidium der Braunschweiger IHK wird durch acht weitere Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten komplettiert. Dazu wählte die Vollversammlung: Jürgen Brinkmann, Holger Bormann, Kurt Fromme, Olaf Jaeschke, Anja Junicke, Oliver Kreß, Jan Dietrich Radmacher und Astrid Striese.

„Ich bin mir sicher, dass wir uns in dieser Zusammensetzung gemeinsam mit Voraussicht und Augenmaß stark für gute Rahmenbedingungen in allen Gebietskörperschaften der IHK Braunschweig machen und uns für die Region einsetzen werden“, sagte Hoffmann.

IHK-Präsident: Viele Probleme belasten die Wirtschaft

Hoffmann betonte nach Angaben der IHK, dass die neu aufgestellte Vollversammlung in einer besonderen Zeit starte. Sie sei von zahlreichen Widrigkeiten und Problemen für die Wirtschaft geprägt. Beispielhaft nannte er den Fach- und Arbeitskräftemangel, die Kriege in der Ukraine und in Nahost, die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt oder die Anhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie.