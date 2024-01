Wolfsburg. Der frühere VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess schilderte vor Gericht seinen Weg beim Autobauer. Doch es gibt auch andere Lösungen.

Weltkonzern sucht Vorstandschef m/w/d. Eine Stellenausschreibung nach diesem Standardstrickmuster wird sich in der Samstagausgabe einer Zeitung oder bei einem Internetportal kaum finden lassen. Die Besetzung derart hochrangiger Positionen folgt ganz anderen Spielregeln. Denn es geht um sehr viel Macht, Verantwortung, viele Millionen und nicht zuletzt ganz besonders auch um Diskretion. Wie er VW-Chef wurde, beschrieb der ehemalige Vorstandsvorsitzende Herbert Diess, als er jüngst im Braunschweiger VW-Musterprozess rund um den VW-Abgas-Betrug als Zeuge aussagte.

Diess war vor seinem Wechsel zu VW Vorstand bei BMW

Zu Beginn seiner Vernehmung wurde Diess vom Vorsitzenden Richter Christian Jäde gebeten, seinen Lebenslauf zu schildern. Diess berichtete von seinem Maschinenbau-Studium in München, seinem Berufseinstieg bei Bosch, seiner Laufbahn beim Autobauer BMW. Dort war er unter anderem als Einkaufs- und zuletzt als Entwicklungsvorstand tätig. Er war also fast an der Spitze des renommierten Münchener Unternehmens angekommen.

Herbert Diess war von 2015 bis 2022 für Volkswagen tätig. © dpa | Carsten Koall

Doch offensichtlich sah der selbstbewusste Diess seinen Karriereweg noch lange nicht am Ende. Denn im Juli 2015 wechselte der Manager nach einer mehrmonatigen Auszeit zu VW nach Wolfsburg. Dazu bewogen wurde Diess nach eigener Aussage von niemand Geringerem als dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Piëch. Die Lichtgestalt der deutschen Autoindustrie habe ihn höchst persönlich angesprochen und gefragt, ob er nicht zu VW kommen wolle.

VW-Aufsichtsrat beruft die Vorstände

Diess ging nicht darauf ein, ob sich Piëch zuvor mit den anderen Aufsichtsratsmitgliedern abgestimmt hat oder ob er seinerzeit im Alleingang handelte, als er den noch für BMW tätigen Manager ansprach. Grundsätzlich gilt: Vorstände und auch die Vorstandsvorsitzenden werden vom Kontrollgremium berufen. Daher könnte allenfalls einem eigenmächtigen Handeln Piëchs etwas Anrüchiges anhaften.

Der damalige VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch soll Herbert Diess bewogen haben, von BMW zu Volkswagen zu wechseln. © dpa | Julian Stratenschulte

Ganz unabhängig davon gilt: In Deutschland werden zahlreiche Stellen nicht über Ausschreibungen besetzt, sondern über persönliche Kontakte. Das berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Demnach setzen 47 Prozent der kleinen Betriebe auf diesen Weg, 25 der mittelgroßen Firmen und 16 Prozent der großen Unternehmen – in Summe etwa jeder dritte Betrieb.

Diess wollte zwei Jahre Vorbereitung bei VW

Zurück zu VW: Diess sagte zwar zu, stellte nach eigenen Angaben aber Bedingungen. Ebenfalls ein Zeugnis seines Selbstbewusstseins. So habe er etwa darauf bestanden, zwei Jahre Zeit zu bekommen, um sich auf die Rolle als Nachfolger des damaligen VW-Vorstandschefs Martin Winterkorn vorzubereiten. Denn die Aufgabe sei herausfordernd und komplex gewesen. So wurde es laut Diess dann auch vereinbart.

Die Realität allerdings hat alle Planungen brutal überholt. Als Diess am 1. Juli bei VW zunächst als Chef der Konzern-Kernmarke VW einstieg, war die VW-Welt eine völlig andere. Die zuvor als unzertrennlich geltenden Piëch und Winterkorn hatten sich im Frühjahr 2015 überworfen. Und nicht nur das: Den als Folge des Zerwürfnisses entstandenen Machtkampf hatte Piëch verloren. Das war damals ein mächtiger Paukenschlag. Als Diess seinen ersten Arbeitstag in Wolfsburg antrat, war Piëch schon nicht mehr Vorsitzender des mächtigen VW-Aufsichtsrats.

Abgas-Betrug hätte VW-Konzern beinahe zerrissen

Dass die Marke VW damals laut Diess vor großen Herausforderungen gestanden hat, mutet aus heutiger Sicht fast putzig an. Diess nannte als Beispiele große Verluste in den USA und in Lateinamerika, Qualitätsprobleme in China sowie Anlaufprobleme des Passat im Werk Emden. Alles wirklich schwere Brocken, aber doch nur Leichtgewichte im Vergleich mit der Nachricht vom 18. September 2015.

An diesem Freitag wurden die Abgas-Manipulationen bei VW öffentlich. Eine Bombe, ein Skandal, der den Autobauer fast zerrissen hätte. Nur wenige Tage später, am 23. September 2015, trat Winterkorn als VW-Vorstandschef zurück. Er hatte die politische Verantwortung für die Verfehlungen übernommen. Diess war da gerade mal gut zweieinhalb Monate bei VW.

Diess krempelte VW um und eckte an

Er machte dennoch seinen Weg in Wolfsburg, blieb unter dem neuen Konzernchef Matthias Müller, der von Porsche zu VW gewechselt war, VW-Markenchef und „beerbte“ Müller als Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns im April 2018. Zumindest dieser Plan erfüllte sich, wenn auch mit zeitlichem Verzug.

In seiner neuen Funktion krempelte der ungeduldige Diess den VW-Konzern um, forcierte in zuvor nicht gekanntem Tempo Digitalisierung und Ausbau der E-Mobilität. Zugleich legte er sich wiederholt heftig mit dem Betriebsrat an, lieferte sich öffentlich ausgetragene Auseinandersetzungen. Im Sommer 2022 endete dann die Ära Diess bei Volkswagen. Zu den Gründen gibt es unterschiedliche Versionen. Immer wieder ist zu hören, dass der Aufsichtsrat Diess‘ Art anzuecken nicht mehr tragen wollte.

VW-Aufsichtsrat überträgt auch eigenen Managern mehr Verantwortung

Diess‘ Nachfolger Oliver Blume und auch schon sein Vorgänger Matthias Müller sind Beispiele eines anderen Karrierewegs an die Spitze des Weltkonzerns Volkswagen. In diesen Fällen setzte der Aufsichtsrat des Autobauers auf interne Lösungen, übertrug verdienten Top-Managern mehr Verantwortung. Diese Fälle sind gar nicht mal so selten. So wurde etwa der Vorstandsvorsitzende des Braunschweiger VW-Finanzdienstleiters, Frank Witter, Konzern-Finanzvorstand. Der aktuelle VW-Finanzvorstand Arno Antlitz war zuvor verantwortlich für die Finanzen bei der Konzerntochter Audi.

Es gibt aber noch einen dritten Weg, über den VW seine Vorstände findet. Und der führt über spezialisierte Agenturen, die für ihre Auftraggeber das entsprechende Führungspersonal ausfindig machen.