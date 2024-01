Braunschweig. Gender Pay Gap in Niedersachsen liegt bei 18 Prozent. Wie das mit Teilzeitjobs bei Frauen in der Region zusammenhängt, lesen Sie hier.

Trotz gleicher Qualifikationen und Tätigkeiten bekommen viele Männer in Niedersachsen höhere Gehälter als ihre Arbeitskolleginnen. Wie im Vorjahr lag der unbereinigte Gender Pay Gap (geschlechtsspezifische Lohnlücke) im Jahr 2023 bei 18 Prozent. Das teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. Demnach verdienten Frauen stündlich durchschnittlich 4,38 Euro weniger als Männer. Knapp zwei Drittel des Gender Pay Gaps erklärt das Statistikamt mit höheren Teilzeitquoten bei den Frauen und geringeren Gehältern in frauentypischen Berufen. Besonders Frauen ab 30 Jahren reduzieren ihre Arbeitszeiten. Es ist das Durchschnittsalter, in dem sie Kinder bekommen.

Michaela Fuchs vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) beobachtet, dass Frauen in Deutschland während der Familiengründungsphase regelrecht „bestraft werden“. Sie verlieren den Anschluss oder kommen aus schlecht bezahlte Teilzeitjobs nicht mehr heraus. Die Politik tue schon viel dagegen, unter anderem beim Ausbau von Kita-Plätzen oder dem Elterngeld für Väter. Wer sorgt dann für bessere Konditionen in Teilzeit oder Förderungen für Frauen nach der Elternzeit? Dafür sind laut Fuchs die Unternehmen selbst verantwortlich.

Niedriger Lohn in „Frauenberufen“ hat etwas mit der Geschichte zu tun

Fuchs betont aber auch, dass es viele Gründe gibt, warum der Lohn in „Frauenberufen“ niedriger ausfällt. Es hat unter anderem geschichtliche Gründe. Die Altenpflege zum Beispiel galt lange Zeit als Frauenjob. Früher fand die Pflege innerhalb der Familie statt – ohne Lohn. Dann wurde die Pflege ein Beruf. Systemrelevant war sie erst seit der Corona-Pandemie, sagt Fuchs. So haben „Frauenberufe“ oft ein falsches Image. Und das mache sich noch immer an der Bezahlung bemerkbar.

Wir müssen die Nachmittagsbetreuung ab 14 Uhr im Raum Braunschweig-Wolfsburg vorantreiben. Lars Alt - Hauptgeschäftsführer Arbeitgeberverband Region Braunschweig

Lars Alt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig, hat einen Lösungsansatz für das Teilzeit-Problem bei Frauen: „Wir müssen die Nachmittagsbetreuung für Kinder ab 14 Uhr im Raum Braunschweig-Wolfsburg vorantreiben.“ Da habe die Politik noch Handlungsspielraum. Außerdem sollten Mädchen schon früh gefördert werden. Lars Alt beobachte nämlich, dass durch regionale Förderangebote wie die Mädchen-Ingenieursakademie der Frauenanteil in Mint-Berufen schon gestiegen ist.

IG Metall Salzgitter-Peine: Geld kann in Zeit umgewandelt werden

Marion Koslowski-Cuza von der IG Metall Salzgitter-Peine sieht eine weitere Chance: „Man könnte Geld in Zeit umwandeln“, erklärt sie. So könnten beispielsweise sechs Freistellungstage für Frauen mit Kind auf acht erhöht werden. Auch eine Sozialleistung für Mütter in Teilzeit sei eine Möglichkeit. „Ziel soll aber eigentlich sein, dass beide Eltern zu gleichen Teilen Zeit in die Kinder investieren.“ Besonders schwierig sei es, eine Lösung für alleinerziehende Eltern zu finden, damit sie den Wiedereinstieg und Anschluss ans Arbeitsleben nicht verlieren. Es liege an den Betriebsräten, ordentliche Gleichstellungspläne auszuarbeiten.

Der bereinigte Gender Pay Gap misst den Lohnabstand von Frauen und Männern mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien. Dieser ist 2023 in Niedersachsen von 6 auf 7 Prozent gestiegen.