Wolfsburg. Das Wolfsburger Unternehmen wurde 2022 gegründet. Dem Geschäft mit Photovoltaik-Anlagen soll das mit Wärmepumpen folgen.

Keine 40 Jahre alt war Simon Diestelmann Führungskraft beim Entwicklungs-Dienstleister In-Tech. In Wolfsburg hat der Braunschweiger nach eigenen Angaben den In-Tech-Standort mit aufgebaut, war Mitglied der In-Tech-Geschäftsführung. Nach seiner Ausbildung als Kfz-Techniker, dem Abi über den zweiten Bildungsweg und einem Wirtschaftsstudium hatte er rasant Karriere gemacht. Und doch fehlte ihm etwas. „Ich wollte etwas Neues ausprobieren und mehr Gestaltungsspielraum“, sagt der quirlige 40-Jährige. Und so gründete er 2022 in Wolfsburg das Unternehmen Gecko Energy.

Das Hauptgeschäft macht Gecko Energy mit Photovoltaik-Anlagen

Der Betrieb ist spezialisiert auf Energielösungen für gewerbliche und Privatkunden. Dabei geht es vor allem um Photovoltaik-Anlagen, Ladestationen für E-Autos und nun auch Wärmepumpen. Noch in diesem Jahr will Gecko Energy eine App anbieten, die es den Kunden herstellerübergreifend ermöglicht, die unterschiedlichen Anlagen und Geräte zentral zu steuern. Nach Einschätzung Diestelmanns sind derartige Bausteine künftig entscheidend, um erfolgreich zu bestehen. Das Stichwort lautet Nutzerfreundlichkeit.

Simon Diestelmann in einem Lager seines Unternehmens in Wolfsburg. © Andreas Schweiger /FMN | Andreas Schweiger

Wie Diestelmann im Gespräch berichtet, hat er seinen Schritt in die Selbständigkeit mit seinen vorherigen Chefs besprochen und sie als Teilhaber gewinnen können. Das biete in den Jahren des Aufbaus finanziellen Spielraum und Sicherheit. Erfahrung als Unternehmer habe er mit seiner Frau bereits mit einem eigenen Betrieb gesammelt, der die In-Tech-Gebäude und -Technik in Schuss gehalten habe.

Zunächst wollte Gecko Energy nur für gewerbliche Kunden arbeiten

Der Reiz im Aufbau eines neuen Unternehmens liege für ihn auch in der Notwendigkeit, ständig neu lernen und Neues ausprobieren zu müssen. Diese Erfahrung habe er sogar sehr schnell machen müssen. Denn Gecko Energy sei zunächst mit dem Ziel gestartet, nur Dächer von Gewerbehallen mit Photovoltaik-Anlagen auszurüsten. Weil als Folge der Corona-Pandemie jedoch auch diese Branche unter Teilmangel gelitten habe, habe er früh umgesteuert.

So seien etwa Wechselrichter für kleinere Anlagen sehr wohl verfügbar gewesen. „Also haben wir unsere Anlagen für private Kunden angeboten“, sagt Diestelmann. Künftig wolle das Unternehmen auf beiden Schienen unterwegs sein. Auf das erste komplette Geschäftsjahr 2023 blickt er nicht ohne Stolz zurück. Der Umsatz bewege sich um die Marke von einer Million Euro.

Zwölf Beschäftigte bei Gecko Energy

Das Unternehmen beschäftige zwölf Mitarbeiter. Darunter erfahrene Handwerker wie Dachdecker und Elektriker, die von handwerklich begabten Quereinsteigern auf der Baustelle unterstützt würden. Das Thema Fach- beziehungsweise Arbeitskräftemangel mache um seinen Betrieb keinen Bogen, sagt Diestelmann. Er sieht die Ursachen dafür aber auch im Handwerk selbst.

„Die Industrie zahlt besser, und dort gibt es weniger harte Arbeit“, sagt er. Hinzu komme, dass das Handwerk seine Beschäftigten in der Vergangenheit zu wenig wertgeschätzt habe. „Das Handwerk muss seinen Leute etwas bieten“, ist er überzeugt. Bei ihm gebe es für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge, zudem gehe das Team regelmäßig auf Firmenkosten bowlen oder essen.

Das Handwerk müsse Mitarbeitern mehr bieten

Und das Handwerk müsse seine Leute besser bezahlen, meint Diestelmann. Doch seien nur wenige Kunden bereit, das zu akzeptieren. „Ein schwieriges Thema“, sagt er.

Gecko Energy betreut nach eigenen Angaben Kunden im Radius von etwa einer Stunde Fahrzeit rund um Wolfsburg. Nach dem Run unter anderem auf Photovoltaik-Anlagen als Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine beruhige sich das Geschäft nun deutlich, sagt Diestelmann. Von damals gegründeten Unternehmen würden nun einige wieder verschwinden. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, betont er.

Klimaschutz vor allem für ältere Kunden wichtig

Zwar wollten viele Kunden mit dem Kauf einer Photovoltaik-Anlage unabhängiger von ihrem Energieversorger werden. Der Aspekt Klimaschutz spiele aber in erster Linie nur noch für ältere Kunden eine Rolle. „Davon sollte es mehr geben“, wünscht er sich.

Ins Geschäft mit Wärmepumpen will Diestelmann erst jetzt richtig einsteigen. Der Grund: Die nun angebotenen Generationen setzten ein Kältemittel ein, das deutlich umweltverträglicher sei als das bisherige.

Gecko Energy setzt auf eigene App für Systemsteuerung

Von der Beratung bis zur Montage biete sein Unternehmen alles aus einer Hand an. Dazu gehöre etwa auch das Anmelden der Anlage, etwa beim Netzbetreiber. Beim Aufbau der Technik rät Diestelmann zu einer Schritt-für-Schritt-Strategie.

Der Anfang sei stets eine maßgeschneiderte Photovoltaik-Anlage mit Speicher, der dann eine Wallbox folgen können und eine Wärmepumpe. „Die Technik ist nachrüstbar“, sagt er. Große Erwartungen verbindet er mit der App, die noch in diesem Jahr die herstellerübergreifende Steuerung der Technik ermöglichen soll. Diese App vervollständige das Konzept, alle Lösungen aus einer Hand anbieten zu können.

Gecko Energy will wachsen

Ohnehin zeigt sich Diestelmann ehrgeizig. So solle in München ein zweiter Standort aufgebaut werden, dem weitere Filialen folgen sollen. „Wir erwägen auch Zukäufe“, sagt er. Das gelte vor allem für Handwerksbetriebe in der Photovoltaik-Branche.

Bei den Wachstumsplänen setzt auf auf Unterstützung aus der eigenen Branche. So seien etwa die Preise für die Anlagen im vergangenen Jahr stark gefallen, was die Technik attraktiver mache. Diestelmann: „Es gibt auf der Herstellerseite mehr Wettbewerb, was zu sinkenden Preisen führt.“