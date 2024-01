Braunschweig. Im Juli 2015 sei klar gewesen, dass VW-Diesel gegen US-Recht verstoßen, sagte Diess. Er habe darauf gesetzt, dass VW die Probleme löst.

Das Kapitalanleger-Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig ist in der Regel etwas für juristische Feinschmecker. Medien und Öffentlichkeit lassen sich dagegen recht selten blicken, obwohl es im Zusammenhang mit dem VW-Abgas-Betrug um Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe geht. Am Dienstag allerdings, dem 23. Verhandlungstag, war der Andrang, insbesondere der Medien, doch wieder recht groß. Der Grund: Der nach wie vor prominente Ex-Konzernchef Herbert Diess wurde in den Zeugenstand berufen.

Wer allerdings auf wirklich erhellende neue Erkenntnisse gehofft hatte, wurde enttäuscht. Diess wiederholte meist bereits Bekanntes, verstand es dabei, sich als Kümmerer zu verkaufen. Auffallend war nur: Je dichter die Fragen der Kammer und Vorsitz von Richter Christan Jäde an den Tag des Auffliegens des Diesel-Skandals rückten, desto größer wurden Diess‘ Erinnerungslücken.

Diess sagte hoch konzentriert aus

Blauer Anzug, gertenschlank, hoch konzentriert und mitunter ein Anflug des Schnippischen: So trat Diess in der Braunschweiger Stadthalle auf. Dabei befand sich der einstige Top-Manager in einer recht komfortablen Position. So erwähnte er immer wieder, dass er erst wenige Wochen bei Volkswagen tätig war, als die Abgas-Manipulationen am 18. September 2015 bekannt wurden. Er trat seinen Dienst am 1. Juli 2015 in Wolfsburg an – zunächst als Chef der Marke VW.

Diess‘ Kernbotschaften: Seit dem Zusammenkommen des sogenannten Schadenstisches am 27. Juli 2015 sei ihm klar gewesen, dass es für VW in den USA nicht nur um technische Abgas-Probleme gehe, sondern auch um juristische. Sonst wäre dieses Thema nicht am Schadenstisch besprochen worden. Sonst hätten die betroffenen Autos nicht nachgearbeitet werden müssen. Der Schadenstisch sei vom damaligen Konzernchef Martin Winterkorn eingerichtet worden, um „Qualitätsthemen voranzutreiben“.

Diess: Habe mich auf das Unternehmen verlassen

Verwundert war Diess nach eigenen Angaben, dass es in den USA Probleme mit gleich drei Motorgenerationen gegeben habe. Verwundert sei er auch gewesen, weil die Probleme während des Werksurlaubs im Sommer 2015 nicht gelöst wurden. Gleichwohl habe er sich darauf verlassen, dass sich der Konzern professionell verhält, den Kontakt mit den Behörden sucht und die Schwierigkeiten ausräumt.

Das sei von ihm und Winterkorn auch wiederholt gefordert und geraten worden. Und von Mitarbeitern des Autobauers sei wiederholt vermittelt worden, dass eine Einigung mit den US-Behörden kurz bevorstehe. Daher sei er nicht weiter besorgt gewesen.

Diess: Neben Abgas-Problemen gab es weitere Qualitäts-Defizite bei VW

Diess sagte, dass die Abgas-Problematik für ihn zunächst kein herausstechendes Thema gewesen sei. Einerseits habe der Autobauer damals einige technische Probleme gehabt, etwa mit brechenden Hinterachsen und nicht auslösenden Airbags. Daher sei das Abgas-Thema eines von zehn technischen Herausforderungen gewesen. Andererseits sei ihm bewusst gewesen, dass Zulassungsprozesse in den USA besonders anspruchsvoll seien.

Dabei habe er aber immer den Eindruck gehabt, dass am Ende eine Lösung gefunden werde. Auch dass die US-Grenzwerte von VW-Modellen um zum Teil das 15-Fache überschritten wurden, sei nicht ungewöhnlich gewesen. Das hänge vom Testzyklus ab. Mit dem entsprechenden Zyklus könne jedes Fahrzeug auf diesen Faktor gebracht werden, sagte Diess.

Abgas-Betrug kostete VW mehr als 32 Milliarden Euro

Er sprach vor dem Hintergrund des Verhaltens der US-Behörden gegen VW von einem historischen Moment. Weder davor noch danach hätten die Behörden mit solcher Strenge und solch drastischen Strafen reagiert. In Summe hat die juristische Aufarbeitung des Abgas-Betrugs VW bislang mehr als 32 Milliarden Euro gekostet.

Hätte er hingegen den Hinweis erhalten, dass die US-Zulassung nicht kurzfristig zu erhalten ist, hätte er die Produktion im US-Werk Chattanooga sofort stoppen lassen, sagt Diess. Denn es hätte keinen Sinn gemacht, Autos vom Band rollen zu lassen, die nachgearbeitet werden müssten. Zudem habe es ohnehin logistische Probleme geben, weil die bereits gefertigten Fahrzeuge nicht hätten zugelassen werden können und freie Flächen blockierten.

VW-Chef Winterkorn sei bestürzt gewesen

Er habe später nach dem Auffliegen der Manipulationen nicht den Eindruck gehabt, dass Winterkorn und der restliche Vorstand schon frühzeitig Kenntnis davon gehabt und sich falsch verhalten haben könnten. Stattdessen habe sich Winterkorn bestürzt und gleichzeitig lösungsorientiert gezeigt. Zudem habe Winterkorn die politische Verantwortung für den Abgas-Betrug übernommen. Klar sei dagegen gewesen, dass es sich bei den Verfehlungen um ein Thema der VW-Motorenentwicklung handele.

In dem zivilrechtlichen Verfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig werfen Aktionäre VW und der Porsche-Holding SE vor, sie nicht rechtzeitig über den Abgas-Betrug informiert zu haben. Wegen der erlittenen Kursverluste fordern sie Schadenersatz in Milliardenhöhe. Als Musterklägerin tritt die Sparkassen-Fonds-Gesellschaft Deka-Invest auf.

In dem Verfahren wird nicht über Schuld oder Unschuld im Abgas-Betrug geurteilt. Stattdessen werden in dem Musterverfahren die Inhalte künftiger Verfahren festgelegt, die nach Ende des Musterverfahrens von den jeweils zuständigen Landgerichten verhandelt werden.