Wolfsburg. Der Chef der VW-Group-Services löst Stephan Wöllenstein ab. Rickel war schon in die Umsetzung des „Zukunftspakts“ eingebunden.

Im Dezember einigten sich VW und der Betriebsrat auf das sogenannte Performance-Programm. Das soll dafür sorgen, dass VW Stellen abbaut, ertragsstärker und wettbewerbsfähiger wird – fasst also überaus ehrgeizige Ziele zusammen. Für die Umsetzung des Programms hat der Autobauer nun einen über Jahrzehnte bei VW erfahrenen Manager berufen. Hartmut Rickel soll als Programmleiter dafür sorgen, dass die vereinbarten Ziele erreicht werden. Eine VW-Sprecherin bestätigte die Personalie gegenüber unserer Zeitung.

Derzeit ist Rickel Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen-Group-Services. Das Unternehmen ist 2018 aus der Autovision hervorgegangen und seitdem eigenständig. Die Group Services beschäftigen in Europa nach eigenen Angaben rund 13.000 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei VW unter anderem in der Produktion oder in der Entwicklung tätig sind.

Davor hat Rickel nach VW-Angaben unter anderem die Vertriebssteuerung der Marke Volkswagen sowie die Leitung Controlling bei Skoda Auto in Tschechien verantwortet. In Summe sei er seit mehr als 30 Jahren für den Autobauer tätig. Rickel ist zudem einer der beiden Geschäftsführer der Grizzlys Wolfsburg, die in der Deutschen Eishockey-Liga spielen.

Rickel löst Stephan Wöllenstein ab, der nach VW-Angaben wie geplant in den Ruhestand wechselt. Rickel soll seine neue Aufgabe parallel zu seiner Tätigkeit als Chef der Group-Services ausüben. VW-Personalvorstand Gunnar Kilian sagte, dass Rickel Erfahrung in VW-Großprojekten, etwa dem „Zukunftspakt“, habe. Er kenne das Unternehmen „wie kaum ein anderer“. In seiner neuen, zusätzlichen Aufgabe werde er von Carsten Stapel und Tino Laue unterstützt.