Wolfsburg. Dudenhöffer: Das Aus der Förderung kostet Kunden und verringert Restwerte. In den USA könnte sich die Entwicklung wiederholen.

Die Verkäufe vonE-Autos sind im vergangenen Jahr global betrachtet um 29 Prozent und damit sprunghaft auf neun Millionen gestiegen. Die größte Dynamik gab es dabei in den USA, der mächtigste Markt war erwartungsgemäß China. Zu diesem Ergebnis kommt Autoexperte Stefan Bratzel in einer Erhebung. Mit Blick auf den deutschen Markt warnt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer jedoch vor einem Abwürgen des Geschäfts. Ursache dafür sei das Abdrehen der Fördermittel für Stromer.

So wurden zunächst im September die Fördermittel für gewerbliche E-Auto-Käufer eingestellt. Im Dezember folgte dann quasi über Nacht das generelle Aus für Stromer-Prämien. Dudenhöffer spricht von einem „extrem harten Schlag gegen das Elektroauto“. „Öffentliche Versprechen sind nichts mehr wert und unglaubwürdig“, kritisiert er die Entscheidung der Bundesregierung im Dezember.

Restwerte der E-Autos leiden unter Preispolitik

Getroffen würde die Branche laut Dudenhöffer mehrfach. Einerseits durch mögliche Nachfragerückgänge als Folge der Kappung der Fördermittel. Andererseits durch einen Verfall der Restwerte von Stromern. Denn unter einer schwächeren Nachfrage litten eben auch die Restwerte. Der Trend werde nun noch verstärkt, weil die Hersteller weiter an der Preisschraube drehen – nach unten. Das geschieht zum Beispiel, wenn die Autobauer die abrupt gestoppte Kaufprämie selbst übernehmen.

„Die Neuwagen- und Gebrauchtwagenkäufer fassen das Elektroauto nur noch mit sehr spitzen Fingern an. Die Unsicherheit im Markt könnte kaum größer sein“, beschreibt Dudenhöffer seine Beobachtungen. Inzwischen würden auch Autovermieter Abstand von E-Autos nehmen. Auf Leasinggesellschaften wachse der Druck, weil Restwerte schwerer kalkuliert werden könnten. Dudenhöffer: „Damit baut sich eine Welle gegen das Elektroauto auf.“

Autovermieter Sixt trennt sich von Tesla-Modellen

Der Autovermieter Hertz hat angekündigt, rund ein Drittel seiner weltweiten E-Autoflotte verkaufen und sich stattdessen mehr Verbrenner zulegen zu wollen. Als Grund nannte das Unternehmen eine fehlende Nachfrage. Deutlicher wird der Konkurrent Sixt aus München. Das Unternehmen informierte seine Kunden Ende vergangenen Jahres darüber, seine Tesla-Flotte reduzieren zu wollen. Zuletzt habe Sixt im Jahr 2022 Tesla-Fahrzeuge gekauft. „Die in unserer Flotte aktuell noch befindlichen Teslas werden im Rahmen unseres regulären Ausflottungsprozesses zum Ende ihrer Haltedauer verkauft“, kündigte Sixt im Dezember an.



Entwicklung der E-Auto-Verkäufe im Überblick.

Zur Begründung hieß es, dass sich die Tesla-Restwerte wegen der Preispolitik des Autobauers nur schwer kalkulieren ließen. Schon in seinem Quartalsbericht vom November des Vorjahres berichtete Sixt ebenfalls von Restwert-Problemen. Die Restwerte lägen nicht nur unter denen vergleichbarer Verbrenner, sondern gerieten durch Rabattaktionen der Hersteller noch stärker unter Druck. Zugleich seien die Anschaffungs- und Reparaturkosten von Stromern höher als bei Verbrennern.

Wenn VW die Prämie selbst zahlt, leidet das Ergebnis

Wie auch Hertz sprach Sixt in seinem Quartalsbericht von einer Stromer-Nachfrage, die „noch klar unter dem Level von Verbrennern liege“. Gleichwohl betonte ein Sprecher des Vermieters gegenüber unserer Zeitung, dass das Unternehmen seinen E-Auto-Anteil seit 2019 deutlich ausgebaut habe. „Bis 2030 wollen wir 70 Prozent bis 90 Prozent unserer Flotte in Europa elektrifizieren“, sagte er. Der konkrete Weg dorthin werde allerdings von zahlreichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Soll heißen: Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen.

Durch die neuerlichen Rabattaktionen etwa von Volkswagen dürfte sich die Situation eher noch verschärfen. Das gilt auch für Volkswagen und die Kernmarke VW selbst. Das Ergebnis des ohnehin unter Druck stehen Autobauers wird durch die Übernahme der ausgefallenen Förderprämie belastet und erschwert das Ziel, die Rendite zu steigern.

Dudenhöffer: Mit Trump ist das Elektroauto in den USA tot

Der Verfall der Restwerte ist auch für den Braunschweiger VW-Finanzdienstleister ein Thema. Knapp die Hälfte der vom Konzern abgesetzten Autos wird von den Braunschweigern nach eigenen Angaben finanziert oder verleast. Das gilt ganz besonders für die E-Fahrzeuge. Denn ein Hebel, um den Kunden die Scheu vor den neuen Antrieben zu nehmen, ist das Leasing. Auf Nachfrage äußerte sich das Unternehmen nicht näher. „Wir bewerten unsere Restwerte quartalsweise und tragen damit der Restwertentwicklung zeitnah Rechnung“, hieß es.

Branchenexperte Dudenhöffer befürchtet, dass sich die Entwicklung in Deutschland in den USA fortsetzen könnte. „Dort ist der Wahlkampf um die Präsidentschaft das große Risiko. Mit einem Präsidenten Trump ist das Elektroauto in den USA tot“, lautet seine Einschätzung.

In den USA wuchs das Stromer-Segment am stärksten

Im vergangenen Jahr war die Wachstumsdynamik von E-Autos in den USA jedoch am stärksten. Dort legte das Segment nach Auswertung des Autoexperten Stefan Bratzel um 50 Prozent auf 1,2 Millionen Fahrzeuge zu. Der Marktanteil kletterte von 5,8 Prozent auf 7,7 Prozent.

Der größte und Leitmarkt ist und bleibt aber China. Dort wuchs das Segment um 21 Prozent auf 5,1 Millionen Stromer. Laut Bratzel war in China fast jeder vierte Neuwagen rein elektrisch. Zum Vergleich: Konzern und Marke VW wiesen für das vergangenen Jahr einen Stromeranteil von etwa 8 Prozent in ihren Flotten aus. In China erreichte der Konzernanteil jedoch nur 5,9 Prozent.

VW ist der drittgrößte Anbieter von E-Autos

In Europa betrug das Wachstum der E-Fahrzeuge 27 Prozent, die Verkäufe stiegen auf 2 Millionen. Der Marktanteil erhöhte sich von 12,2 Prozent auf 15,4 Prozent.

Zwar hat der VW-Konzern seine E-Auto-Verkäufe im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Er ist nun der drittgrößte E-Fahrzeug-Produzent weltweit. Nach Angaben Bratzels wächst aber der Abstand zum US-Autobauer Tesla und dem chinesischen Hersteller BYD, die den ersten beziehungsweise zweiten Platz belegen. Auch hier lohnt der Vergleich: Während der VW-Konzern im vergangenen Jahr rund 771.000 rein elektrische Autos verkaufte, erreichte BYD mit 1,57 Millionen und Tesla mit 1,8 Millionen mehr beziehungsweise deutlich mehr als das doppelte Volumen.