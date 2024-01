Wolfsburg. Huthi-Miliz im Jemen griff wiederholt Frachter an. Die USA und Großbritannien bombardierten daraufhin Huthi-Stellungen im Jemen.

Droht VW wegen des Konflikts auf dem Roten Meer ein erneuter Lieferengpass? Nein, sagen die Wolfsburger. Bisher rechne der Autobauer nicht mit negativen Folgen. Die USA und Großbritannien haben mit Unterstützung von Verbündeten Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen bombardiert. Sie reagierten damit auf die Angriffe der Rebellen auf internationale Frachter. Die Huthi-Attacken beeinträchtigen den Schiffsverkehr durch das Rote Meer, mehrere Reedereien stellten die Durchfahrt ihrer Containerschiffe ein. Die Schiffsverbindung zwischen Mittelmeer und Indischem Ozean gehört zu den wichtigsten Handelsrouten der Welt. Fällt sie weg, sind Verspätungen und höhere Kosten die Folge.

Von VW hieß es am Freitag: „Die Marke Volkswagen Pkw rechnet nach heutigem Stand mit keinen nennenswerten Produktionseinschränkungen in ihren Werken. Volkswagen steht in enger Abstimmung mit den Reedereien und beobachtet die Situation genau, um Auswirkungen auf die Produktion und Marktversorgung abzuschätzen und – soweit möglich – zu vermeiden. Fast alle großen Reedereien haben bereits im Dezember damit begonnen, ihre Schiffe umzuleiten. So kann sichergestellt werden, dass die Fracht – wenn auch leicht zeitverzögert – ihr Ziel erreicht.“

Huthi-Rebellen griffen mit Drohnen und Raketen an

In den vergangenen Wochen griffen die dem Iran nahestehenden Huthi-Rebellen Schiffe auf dem Weg durch die Meerenge Bab al-Mandeb mit Drohnen und Raketen an. Diese schmale Passage trennt die arabische Halbinsel von Afrika und verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden – und somit dem Indischen Ozean.

Die Huthis, die weite Teile des Jemen kontrollieren, feuerten wegen des Krieges zwischen der islamistischen Hamas und Israel auch Raketen auf Israel ab. Die Huthis sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbsternannten „Achse des Widerstands“. Dazu gehören auch die radikalislamische Hamas und die schiitisch-islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon, die ebenfalls vom Iran unterstützt werden. In der Nacht zum Freitag bombardierten die USA und Großbritannien als Reaktion auf die Attacken Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen. Dabei wurden sie von Australien, Bahrain, Kanada und den Niederlanden unterstützt.