Wolfsburg. Der Konzern steigert seine Verkäufe im vergangenen Jahr deutlich. Vor allem in Europa und in den USA legten die Wolfsburger zu.

Der VW-Konzern hat im vergangenen Jahr 11,8 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Jahr zuvor. In Summe verließen 9,24 Millionen Pkw, Lkw und Busse die Werkshallen. Das teilte der Autobauer am Freitag mit. Vertriebschefin Hildegard Wortmann sprach von einem soliden Auslieferungsergebnis. Das gelte insbesondere vor dem Hintergrund der sich überlagernden Krisen.

Besonders stark lief das Geschäft demnach in Europa und in den USA mit Zuwächsen von 19,7 Prozent beziehungsweise 17,9 Prozent. Einen besonders großen Sprung gab es mit einem Plus von 20,6 Prozent in Westeuropa. Auf dem Heimatmarkt Deutschland steigerte der Konzern seine Auslieferungen um 15,1 Prozent.

Mehr als ein Drittel seiner Autos liefert der VW-Konzern in China aus

In China legte der Autobauer ebenfalls zu, allerdings nur um vergleichsweise bescheidende 1,6 Prozent. Dennoch gilt: 35 Prozent der von VW produzierten Fahrzeuge werden in China ausgeliefert. Das zeigt, wie wichtig dieser Markt nach wie vor für die Wolfsburger ist.

Die Auslieferungen der rein elektrischen Fahrzeuge stieg um rund ein Drittel auf 771.100, ihr Anteil an der VW-Gesamtflotte erhöhte sich damit von 6,9 Prozent auf 8,3 Prozent. VW lebt also weiterhin in erster Linie vom Geschäft mit den Verbrennern. In China, das riesige Land gilt als Leitmarkt für die E-Mobilität, ist der Anteil der Stromer an den Konzern-Auslieferungen geringer als im Durchschnitt. VW beziffert ihn auf 5,9 Prozent nach 4,9 Prozent ein Jahr zuvor.

VW wächst mit seinen Stromern in den USA am stärksten

Die stärksten Zuwächse bei den verkauften Stromern verbuchte VW in den USA. Dort stiegen sie um 60,8 Prozent. In Europa betrug das Plus 34,2 Prozent, in China 23,2 Prozent. Die drei Regionen sind die absatzstärksten für E-Autos. Mit deutlichem Abstand an der Spitze rangiert Europa, wo 472.400 Stromer verkauft wurden. In China waren es 191.800, in den USA 71.000. Die Spreizung zwischen den einzelnen Märkten ist also sehr groß.

Ein Blick auf die Fahrzeug-Segmente: Nachgefragt wurden vor allem die Volumenmarken, die Premiummarke Audi sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge. Porsche fuhr mit einem Plus von 3,3 Prozent hinterher. Bei Lamborghini/Bentley sank das ausgelieferte Volumen sogar um 3 Prozent.

Stärkste VW-Volumenmarke war Seat/Cupra

Das stärkste Wachstum verbuchte MAN mit 37,1 Prozent. Unter den Volumenmarken war Seat/Cupra mit einem Plus von 34,6 Prozent am stärksten. VW-Nutzfahrzeuge kam auf 24,6 Prozent, Skoda auf 18,5 Prozent, die Marke VW auf 6,7 Prozent. Audi lieferte 17,4 Prozent mehr Autos aus.

Konzernchef Oliver Blume gab sich zuversichtlich. „Auch in diesem Jahr sind wir mit zahlreichen attraktiven Produktneuheiten trotz anhaltender Herausforderungen gut aufgestellt“, sagte er. Dabei ist er mit seinem Optimismus nicht allein.

Nach Angaben des Münchener Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hellte sich die Stimmung in der Autoindustrie etwas auf. Das gilt für die Geschäftserwartungen in den nächsten sechs Monaten, die im Dezember etwas besser bewertet worden seien als noch im November. In Summe aber bleibe die Branche zurückhaltend, die aktuelle Geschäftslage sei im Dezember schlechter benotet worden als im November. Das gelte vor allem für die Exporterwartungen.