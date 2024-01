Wolfsburg. Sechsstelliger Schaden für VW: Ein Abteilungsleiter soll dem angeklagten, befreundeten Forscher jahrelang Aufträge zugeschachert haben.

Diese Ansage ist unmissverständlich: „Korruption hat im Volkswagen-Konzern keinen Platz. Wir vertreten eine klare Null-Toleranz-Politik hinsichtlich aktiver und passiver Korruption“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Doch wo es um viel Geld geht, scheint gleichwohl die Versuchung bei manchen Mitarbeitern groß zu sein – selbst wenn die längst auf der Karriereleiter hochgeklettert sein sollten. Das Landgericht Braunschweig verhandelt ab 24. Januar einen besonders schweren Fall der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr sowie des Betrugs und der Untreue zulasten von VW.

Der Korruptionsfall bei VW kam ins Rollen durch einen anonymen Hinweis

Verhandelt wird dort gegen einen emeritierten Universitätsprofessor. Der 69-Jährige soll jahrelang Hauptprofiteur gewesen sein eines kriminellen Systems von Scheinverträgen, das laut Anklage ein VW-Manager mit ihm aufgebaut hat. Am Anfang dieses Falls stand ein anonymer Hinweis, der dem Ombudsmann-System bei Volkswagen übermittelt wurde. VW-Mitarbeiter, die Verdacht auf wirtschaftskriminelle Handlungen im Unternehmen haben, können sich vertraulich an zwei Vertrauensanwälte wenden, ohne Sanktionen durch VW befürchten zu müssen. Diese externe Meldestelle war 2006 als Reaktion auf die VW-Korruptionsaffäre eingerichtet worden.

Im vorliegenden Fall lautete die Meldung: Eine Firma rechnet Leistungen ab, nur liegen VW dafür keinerlei Leistungsnachweise vor. Der Verdacht wurde von den externen Anwälten an die VW-interne Konzernrevision gemeldet. Die stieg in die Ermittlungen ein und erstattete im Juli 2018 Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Fünfeinhalb Jahre später kommt es nun zum Prozess vor einer Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts.

VW-Manager erteilte Scheinaufträge an den Professor - das Unternehmen bezahlte

Die Ermittler meinen, den angeklagten Professor verband eine Freundschaft mit dem VW-Manager seit dessen Promotion. Aus dieser gegenseitigen Wertschätzung heraus soll der Professor den frisch gebackenen Dr. 2014 auch zu Vorlesungen an seine Universität gelotst haben. Als Folge daraus, aber wohl auch aufgrund der engen Zusammenarbeit im beruflichen Kontext sollen sie den Plan entwickelt haben, VW zu betrügen.

Verhandelt wird der VW-Korruptionsfall ab 24. Januar vor dem Landgericht Braunschweig. © dpa | Moritz Frankenberg

Der VW-Manager war seit 2011 Mitglied des Oberen Management Kreises, erhielt damit fast ein fünfstelliges Monatsgehalt plus fünf- bis sechsstelligen Jahresbonus. Man sollte meinen, damit könne man zufrieden sein. In seiner Position als Abteilungsleiter durfte er Projektaufträge bis 5000 Euro ohne Prüfung freigeben - und dies soll sich das Duo zunutze gemacht haben. „Im Namen des Konzerns soll der Mittäter an das Unternehmen des 69-jährigen Angeklagten Aufträge erteilt und dieser die Aufträge sodann in Rechnung gestellt haben“, teilte das Landgericht Braunschweig mit. „Anschließend seien die Leistungen dann an das Unternehmen des 69-Jährigen ausgezahlt worden. Teile der ausgezahlten Gelder hätten der Angeklagte und sein Mittäter für zum Teil nicht erbrachte Leistungen erhalten.“

Das Korruptionsverfahren beim Landgericht gegen den VW-Manager wurde abgetrennt

Die Taten sollen sich zwischen Mitte 2014 bis Ende 2017 zugetragen haben. Der Schaden für Volkswagen soll sich im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. Wie das Landgericht mitteilte, wurde entgegen der Anklage das Verfahren gegen den früheren VW-Manager abgetrennt. Es werde geprüft, ob das Verfahren gegen den Beschuldigten mit Verhängung einer Geldauflage eingestellt werden könne. Darüber verhandeln noch die Verfahrensbeteiligten. Im Fall des Professors kommt es aber zum Prozess. Vier Verhandlungstage sind dafür angesetzt. Start ist am 24. Januar. Werden alle Tage benötigt, würde das Urteil am 13. Februar verkündet werden.

Im aktuellsten Berichtszeitraum im Jahr 2022 wurden bei VW 3.073 Hinweise auf mögliche Compliance-Verstöße registriert (2021: 3.219). Ein Viertel davon wurde anonym abgegeben. In 754 Fällen wurde von den VW-Juristen ein Anfangsverdacht für Regelverstöße gegen den VW-Verhaltenskodex angenommen - und vielfach zugleich auch gegen Gesetze und/oder spezifische interne Regelungen, sodass eine interne Untersuchung eingeleitet wurde. 187 Fälle wurden als potenziell schwere Regelverstöße gewertet.