Wolfsburg. Der Konzern und die Marke VW profitieren von der großen SUV-Nachfrage. Auch das Geschäft mit Stromern wächst, aber sie bleiben in der Nische.

Die Corona-Lockdowns sind Geschichte, die Lieferengpässe unter anderem für Chips weitgehend auch. Das spiegelt sich in den Verkaufszahlen der Marke VW und des VW-Konzerns. Die Marke hat im vergangenen Jahr ihren Absatz im Vergleich zum Jahr 2022 um 6,7 Prozent auf weltweit rund 4,87 Millionen Autos gesteigert. Der Konzern erhöhte seine Auslieferungen um 12 Prozent auf 9,24 Millionen Fahrzeuge. Das teilte der Autobauer am Dienstag mit.

Marke VW wächst in allen Regionen

Wie es weiter hieß, wurden von der Marke VW in allen Regionen rund um den Globus die Auslieferungszahlen des Vorjahres übertroffen. Zwar erwarten die Verantwortlichen der Konzern-Kernmarke auch 2024 ein „herausforderndes Marktumfeld“. Doch gibt sich Vertriebsvorständin Imelda Labbé zuversichtlich: Mit den überarbeiteten Modellen sei die Marke richtig aufgestellt.

Auf seinem wichtigsten Markt China gewann der Konzern nicht so viel Schwung. Dort lieferte er knapp 3,24 Millionen Autos aus. Das war ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit 35 Prozent verkauft der Konzern rund ein Drittel seiner Autos im Reich der Mitte.

VW holt in China auf

Dort scheint VW auf dem wichtigen Markt für E-Autos aufzuholen. Wie der Autobauer mitteilte, ist der kompakte ID.3 der Marke VW inzwischen eines der bestverkauften E-Autos in China. Der ID.4 rangiere zudem unter den fünf besten verkauften Modellen im Segment der Kompakt-SUV. In Summe steigerte der Konzern seine E-Auto-Verkäufe in China nach eigenen Angaben um 23,2 Prozent auf 191.800.

Die Auslieferungen der Marke VW im Überblick.

Den Anteil der E-Autos an den gesamten Auslieferungen weltweit beziffert der Konzern auf 8,3 Prozent – nach 6,9 Prozent im Vorjahr. Die Marke VW kommt auf etwas mehr als 8 Prozent. Sie lieferte im vergangenen Jahr rund 394.000 Stromer weltweit aus. Das ist nach Angaben des Autobauers ein Plus von 21,1 Prozent. Die drei größten E-Automärkte der Marke VW waren China, Deutschland und die USA. Danach folgten Großbritannien, Schweden, Frankreich, Norwegen und Belgien. Trotz der starken Zuwächse fahren die Stromer aber weiter in der Nische.

Auftragseingänge für Stromer blieben bei VW unter den Erwartungen

Im vergangenen Jahr profitierte die Marke VW von Nachholeffekten wegen der vorausgegangenen Lieferengpässe. Insbesondere mit Blick auf die Elektrofahrzeuge wurden die Sorgenfalten aber immer tiefer. Grund waren Auftragseingänge, die in Deutschland deutlich unter den Erwartungen blieben. Das führte zu Verzerrungen, da die abzuarbeitende Auftragswelle die nachlassenden Bestellungen überschattete.

Trotz aller Nachhaltigkeitsdebatten verkaufen sich SUV nach wie vor wie geschnitten Brot. Ihr Anteil an allen Auslieferungen der Marke VW beträgt inzwischen 54,2 Prozent. Das heißt, mehr als jeder zweite VW ist ein sogenannter Stadtgeländewagen. VW nennt ein Wachstum von 14,9 Prozent; diese Zahl zeigt die Dynamik dieses Fahrzeugsegments. In den USA, sie sind der „klassische“ SUV-Markt, erreicht ihr Anteil an den VW-Auslieferungen sogar 81 Prozent.

VW überarbeitete Modelle

Überarbeitete Modelle der Marke VW sollen in diesem Jahr für einen weiteren Nachfrageschub sorgen. Dazu zählen die Verbrenner Golf, Passat, Tiguan und T-Cross sowie die Stromer ID.4 und ID.5. Außerdem soll der ebenfalls rein elektrische ID.7 als Kombi auf den Markt kommen.

Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, hat die deutsche Autoindustrie im vergangenen Jahr ihre Produktion in Deutschland um 18 Prozent auf 4,1 Millionen Pkw gesteigert. Allerdings seien das noch 12 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Von den in Deutschland produzierten Autos gingen demnach 3,1 Millionen in den Export. Das waren 17 Prozent mehr als 2022, aber 11 Prozent weniger als 2019.

Die Bestellungen aus dem Inland sanken 2023 allerdings im Vergleich zum vorangegangenen Jahr nach Angaben des VDA um 18 Prozent. Die Bestellungen aus dem Ausland gingen um 3 Prozent zurück. Beide Werte zusammengerechnet beziffert der VDA den Auftragsrückgang im abgelaufenen Jahr auf 5 Prozent.