Essen. Krise bei Galeria Karstadt Kaufhof: Spekulationen um ein drittes Insolvenzverfahren schüren Angst vor einem Jobabbau in großem Stil.

Die Krise beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof spitzt sich immer weiter zu. Mehrere Medien berichten, dass das Unternehmen mit seinen 12.500 Beschäftigten in den nächsten Tagen zum dritten Mal Insolvenz anmelden müsse, sollte nicht in letzter Minute ein Übernehmer oder Investor gefunden werden. Galeria war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.