Braunschweig. Am Montag streiken die Landwirte in Braunschweig. Wo es zu Verkehrsstau in und um die Stadt herum kommen kann, lesen Sie hier.

Die Landwirte protestieren erneut in der Braunschweiger Innenstadt. Am Montag, 8. Januar, kann es dadurch zu Verkehrsbehinderungen kommen. An welchen Straßen und Autobahnzufahrten es sich stauen kann und in welchem Zeitraum Autofahrer geduldig sein müssen, haben wir hier zusammengefasst.

Welche Straßen und Autobahnzufahrten sind wegen der Trecker-Demo von Staus und Sperrungen betroffen?

Ein Pressesprecher der Stadt Braunschweig informiert: „Zwischen dem John-F.-Kennedy-Platz und dem Hagenmarkt wird es zu Sperrungen kommen. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist aber im gesamten Stadtgebiet und insbesondere zwischen der Innenstadt, dem Harz-und-Heide-Gelände zu rechnen.“ An welchen Autobahn-Zufahrten es genau zu möglichen Blockaden kommt, dazu konnte die Autobahnpolizei derzeit nichts sagen. „Das werden wir erst Montag erfahren.“

Ab wann und bis wie viel Uhr müssen Verkehrsteilnehmer am Montag mit Einschränkungen rechnen?

Mit den Beeinträchtigungen in der Innenstadt ist zwischen 9 und 16 Uhr zu rechnen, informiert der Sprecher der Stadt. Umleitungen werden nicht eingerichtet. „Da es in der ganzen Region zu Protestaktionen kommen wird, plant die Polizei einen versammlungsfreundlichen Großeinsatz unter Leitung der Polizeidirektion Braunschweig“, schreibt zudem die Polizei in einer Pressemitteilung. Von 8 bis 18 Uhr werden Haltverbote für die Parkstreifen Am Theater und Ritterbunnen aufgestellt.

Finden mehrere Demos statt?

Die Polizei fügte außerdem hinzu: „Bisher liegen den Ordnungsbehörden der Stadt Wolfsburg, der Stadt Helmstedt und des Landkreises Helmstedt keine versammlungsrechtlichen Anmeldungen vor. Es ist davon auszugehen, dass es trotzdem zu Protestaktionen der Landwirte kommen wird. Es ist daher damit zu rechnen, dass der Verkehrsfluss, gerade im Hinblick auf den Berufsverkehr, zeitweilig erheblich beeinträchtigt wird. Genaue Örtlichkeiten können derzeit nicht benannt werden.“

Hintergrund der Protestaktion der Landwirte war das ursprüngliche Vorhaben der Bundesregierung, die Steuererleichterung für Agrardiesel und landwirtschaftlich genutzte Kraftfahrzeuge zu streichen. (Archivbild) © dpa | Patrick Pleul

Wie läuft die Demonstration der Landwirte ab?

Nach Angaben der Polizei Braunschweig wurden mehrere Versammlungen angemeldet. In der Innenstadt wird es ab 8 Uhr Infostände geben. Gegen 11 Uhr rollen dann Versammlungsteilnehmer mit ihren Traktoren in Richtung Innenstadt. Ab 13 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Schloss geplant.

Ist der ÖPNV in Braunschweig und Umgebung von Einschränkungen betroffen?

Die Wege für den ÖPNV sollten freigehalten werden, der ÖPNV wird also nach Angaben des Stadt-Sprechers nicht von Einschränkungen betroffen sein. Beeinträchtigungen seien dennoch nicht auszuschließen.

Worum geht es in dem Protest?

Hintergrund der Protestaktion war das ursprüngliche Vorhaben der Bundesregierung, die Steuererleichterung für Agrardiesel und landwirtschaftlich genutzte Kraftfahrzeuge zu streichen. Donnerstagnachmittag veröffentlichte die Ampelkoalition dazu einen Kompromiss. Die Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft nun doch verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden soll.

In Deutschland erhielten Landwirte bislang einen Teil der Energiesteuer auf Dieselkraftfahrzeuge zurück. Pro Liter Dieselkraftstoff fallen rund 47 Cent Steuer an. Bislang konnten Land- und Forstwirte davon etwa 21 Cent pro Liter zurückerhalten. Der Grund: Maschinen wie Traktoren und andere forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind nicht so häufig auf den Straßen unterwegs wie normale Autos – verursachen also weniger Schaden und Dreck. Die Ampelregierung wollte die Erstattung streichen, was wirtschaftliche Einbuße für Land- und Forstwirte hätte.