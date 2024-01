Braunschweig. Die Kfz-Steuerbefreiung kann bleiben. Die Ampelregierung will die Steuererleichterung für Agrardiesel aber schrittweise zurückschrauben.

Erst im Dezember fuhren 220 Traktoren im Konvoi durch die Braunschweiger Innenstadt. Am Montag, 8. Januar, protestieren Landwirte aus der Region in einer „Aktionswoche“ erneut gegen den Beschluss der Ampelregierung. Dieser sah bis Donnerstagnachmittag die Streichung der Steuererleichterung für Agrardiesel und landwirtschaftlich genutzte Kraftfahrzeuge vor. Wir beantworten Fragen rund um das Thema der jüngsten Änderungen im Beschluss und befragen zudem Karl-Friedrich Wolff von der Sahl, Vorsitzender des Landvolks in Braunschweig, was auf die Bäuerinnen und Bauern zukommen könnte.

Wie wurden Landwirte bislang steuerlich entlastet?

Die Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft doch verzichten. Die dpa schreibt am Donnerstagnachmittag, dass nach Angaben des Sprechers der Bundesregierung die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden soll.

In Deutschland erhielten Landwirte bislang einen Teil der Energiesteuer auf Dieselkraftfahrzeuge zurück. Pro Liter Dieselkraftstoff fallen rund 47 Cent Steuer an. Bislang konnten Land- und Forstwirte davon etwa 21 Cent pro Liter zurückerhalten. Der Grund: Maschinen wie Traktoren und andere forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind nicht so häufig auf den Straßen unterwegs wie normale Autos – verursachen also weniger Schaden und Dreck. Die Ampelregierung wollte die Erstattung streichen, was wirtschaftliche Einbuße für Land- und Forstwirte hätte.

Was bedeutet eine schrittweise Reduzierung bei der Steuervergünstigung?

Das Bundeslandwirtschaftsministerium erklärte am Donnerstag: „Die Agrardiesel-Beihilfe wird über mehrere Jahre abgeschmolzen: Im Jahr 2024 erfolgt eine Reduzierung des Entlastungssatzes um 40 Prozent. In den Jahren 2025 und 2026 wird jeweils eine weitere Reduzierung um 30 Prozent erfolgen, so dass für im Jahr 2026 verbrauchte Mengen keine Subvention mehr erfolgt. Die Rück-Vergütung der im Jahr 2023 verbrauchten Mengen im Jahr 2024 erfolgt unverändert.“

Landvolk-Chef Karl-Friedrich Wolff von der Sahl reicht das nicht: „Selbst mit diesen Änderungen läuft es lediglich auf eine wirtschaftliche Verschiebung hinaus“, kommentiert er das Update der Ampelregierung. „Wir kriegen derzeit knapp 21 Cent zurück. Seit Januar ist die aber auch die CO₂-Steuer gestiegen und wird wieder steigen.“

Dass die Agrardieselbeihilfe nun in mehreren Schritten reduziert werden und bis 2027 ganz wegfallen soll, kann uns nicht zufriedenstellen. Miriam Staudte - Landwirtschaftsministerin

Was kann die niedersächsische Landesregierung tun?

Kurz vor der Veröffentlichung des Ampelbeschlusses am Donnerstag gab die niedersächsische Landesregierung mit fünf landwirtschaftlichen Verbänden einen Appell an die Bundesregierung sowie die regierungstragenden Fraktionen im Deutschen Bundestag heraus. Sie stehen demnach hinter den Landwirten in Niedersachsen und möchten die Dieselpläne stoppen. Im Sparpaket der Ampel seien laut Landesregierung Landwirtinnen und Landwirte derzeit überdurchschnittlich belastet worden.

Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte sagte zu den neuen Beschlüssen: „Die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge soll bestehen bleiben – das ist ein großer Erfolg. Gerade kleinere Betriebe wird diese Entscheidung deutlich entlasten. Dass die Agrardieselbeihilfe nun in mehreren Schritten reduziert werden und bis 2027 ganz wegfallen soll, kann uns nicht zufriedenstellen. Aus meiner Sicht ist dieser Zeitraum zu kurz, um bis dahin Alternativen zu entwickeln und ganz von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Immerhin: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, der dazu beiträgt, die überproportionale Belastung der Land- und Forstwirtschaft etwas abzufedern. Es hat sich gelohnt, dass Cem Özdemir sich innerhalb der Bundesregierung so für Veränderungen im Sinne der Landwirtschaft eingesetzt hat.“

Beide Steuererhöhungen müssen weg – ohne Wenn und Aber. Karl-Friedrich Wolff von der Sahl - Vorsitzender des Landvolks in Braunschweig

Was verlangen die Landwirte in der Region von der Bundesregierung?

„Dieser Beschluss muss restlos zurückgenommen werden“, verlangt Karl-Friedrich Wolff von der Sahl. „Beide Steuererhöhungen müssen weg – ohne Wenn und Aber.“ Seit 30 Jahren habe die Landwirtschaft immer wieder zurückstecken müssen. „Dieser Beschluss hat das Fass zum Überlaufen gebracht.“ An den Demonstrationsplänen hat die Änderung im Beschluss Stand Donnerstagabend nichts geändert. Zudem betont der Vorsitzende des Braunschweiger Landvolks, dass mit Liquiditätsengpässen, Lieferschwierigkeiten und weiteren Einsparungen gerechnet werden müsse.

Gibt es weitere Demonstrationen?

Am Montag, 8. Januar, findet die Trecker-Demo in Braunschweig statt. Die Stadt Braunschweig geht auf Anfrage von Einschränkungen im Straßenverkehr von etwa 9 bis 16 Uhr aus. Es werden etwa 300 Trecker erwartet. Am Montag, 8. Januar, laufen die Motoren in Hannovers Straßen. Am 15. Januar, kommt es zur großen Protest-Aktion in Berlin.