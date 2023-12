Braunschweig. Tanja Dresselmann und Lars Dannheim komplettieren den Vorstand, teilt die Landessparkasse in Braunschweig mit.

Ab dem 1. Januar 2024 folgt Dr. Ingo Lippmann auf Christoph Schulz in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK). Das teilt das Finanzinstitut am Freitag mit.

Lippmann, der das Geschäft mit den Firmenkunden und den Bereich Private Banking verantwortet, ist in Braunschweig geboren und begann bereits 2002 seine Laufbahn bei der NORD/LB. Zunächst arbeitete er im Bereich für strukturierte Unternehmensfinanzierungen und wechselte 2007 in die Strategieentwicklung der NORD/LB, deren Leitung er ab 2009 übernahm. Im Jahr 2012 kehrte er zurück in seine Braunschweiger Heimat und übernahm die Leitung des Firmenkundenbereichs Braunschweig der Landessparkasse. Dr. Ingo Lippmann wurde 2015 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Landessparkasse bestellt. Von 2015 bis 2017 leitete er den Bereich Marketing und Vertriebsmanagement der BLSK. Im April 2017 wurde er in den Vorstand der Landessparkasse berufen. Er verantwortete zunächst den Bereich Retail Steuerung und seit Januar 2022 den Bereich Firmenkunden. Seit August 2022 ist Dr. Ingo Lippmann Vorstand für den Bereich Firmenkunden und Private Banking.

Tanja Dresselmann und Lars Dannheim sind im Landessparkassen-Vorstand

Tanja Dresselmann, die im BLSK-Vorstand für den Bereich Retail Immobilien und Steuerung verantwortlich ist, kennt die Braunschweigische Landessparkasse seit ihrer im Jahr 1994 dort absolvierten Ausbildung. Sie übernahm bereits 2001 erste Führungsverantwortung im Privatkundenbereich und später im Vermögensmanagement. Von 2013 bis 2021 verantwortete sie als Abteilungsleiterin den Bereich Privat- und Geschäftskunden an den Standorten Hannover, Hamburg, Bremen und Oldenburg im NORD/LB-Konzern. Im Januar 2022 wurde sie in den Vorstand der Braunschweigischen Landessparkasse berufen. Neben den vorgenannten Zuständigkeiten trägt sie auch die Verantwortung für den Vorstandsstab und den Bereich Marketing & Öffentlichkeitsarbeit.

Komplettiert wird der Vorstand durch Lars Dannheim, der für das Geschäft mit den Privat- und Geschäftskunden verantwortlich ist. Auch er kennt die Braunschweigische Landessparkasse von Beginn seiner Ausbildung im Jahr 1999. Erfahrungen sammelte er in der Vertriebssteuerung und als Fachreferent des Gesamtpersonalrates. Von 2006 bis 2009 leitete er die Vertriebssteuerung der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg e.V., bevor er in die BLSK zurückkehrte und Aufgaben im Private Banking übernahm. Ab 2011 leitete er das Private Banking Firmenkunden und wechselte anschließend in den Firmenkundenbereich der BLSK. Im Juni 2016 übernahm er die Verantwortung für den Aufbau der BLSK.direkt. Unter seiner Leitung etablierte sich das Kundenservicecenter im Markt. Seit 1.8.2022 gehört er dem Vorstand der BLSK an und verantwortet neben dem Privat- und Geschäftskundenbereich auch die BLSK.direkt – das Kundenservicecenter und den medialen Vertrieb.

Die Braunschweigische Landessparkasse ist eine teilrechtsfähige Anstalt der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) mit Hauptsitz in Braunschweig. Ihr Geschäftsgebiet umfasst einen Teil des ehemaligen Herzogtums Braunschweig bzw. des Braunschweiger Landes mit der Stadt Braunschweig, Teile der Städte Wolfsburg und Salzgitter, dem Landkreis Helmstedt und Teile der Landkreise Wolfenbüttel, Peine, Goslar, Northeim, Holzminden und Göttingen.